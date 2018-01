Lunta tullut etelään jo 15 senttiä ja pyry jatkuu vaan – pöllyävä lumi huonontaa ajokeliä etelässä ja idässä

Ajokeli on huono tänään torstaina etelässä ja idässä, varoittaa Ilmatieteen laitos. Ajokeliä heikentävät pöllyävä lumi ja pakkasella oleva lämpötila.

Liikenneviraston liikennepäivystäjän Kirsi Salokannon mukaan yön tieliikenne on sujunut kohtalaisen hyvin.

– Aamun tieliikennettä varmaan tulee haittaamaan yön aikana satanut lumi, Salokanto varoittaa.

Eilen keskiviikkona Lohjalla tapahtui nokkakolari, jossa saivat surmansa kolmivuotias tyttö ja alle kaksivuotias poika.

Ylen meteorologin Matti Huutosen mukaan teitä ei voi suolata liian kylmällä ilmalla, sillä suola jäätyy. Lämpötila on torstaiaamuna ollut etelärannikolla -5 asteen tienoilla ja sisämaassa pakkasta on ollut kuudesta seitsemään astetta. Nämä ovat liian kovia pakkasia suolaamiselle.

Huutonen kehottaa pitämään maltin mukana ja riittävät turvavälit aamun liikenteessä.

– Suomen talvisäähän kuuluu lumisade. Ei se niin ihmeellistä ole, hän tosin huomauttaa.

Lunta tulee koko päivän

Lunta on satanut yön aikana laajalti koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Huutosen mukaan eniten lunta on tullut eteläisimmässä Suomessa, missä lunta on kertynyt paikoin jopa yli 15 senttiä.

Runsas lumentulo etelässä ja idässä johtuu Huutosen mukaan siitä, että Suomenlahti ja Laatokka ovat vielä sulia.

Lumen tulo jatkuu koko tämän päivän. Etelärannikolla ja Itä-Suomessa lunta voi tulla ajoittain sakeasti. Huutosen mukaan lunta kertynee tänään vielä 5–10 senttiä.

– Illan ja yön aikana sateet alkavat vähitellen heiketä, Huutonen ennustaa.

Perjantai on suuressa osassa maata poutainen. Lumikuuroja tulee enää vain siellä täällä. Lauantain vastaisena yönä itäiseen Suomeen liikkuu uusi lumisadealue ja viikonloppuna lisää lunta tulee Keski-ja Pohjois-Suomessa.

Huutosen mukaan koko viikonloppu on pääosin pilvinen.