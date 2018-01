Näin valitset oikeat sukset, sauvat ja monot – käy ihan ensin puntarissa

Suomen ladun hiihtopalveluvastaava Matti Rutanen antoi torstaina Ylen Aamu-tv:ssä varmat vinkit suksien ostoa harkitsevalle. Ensimmäinen vinkki on tarkistaa oma paino ja pituus, jotka kannattaa kertoa myös myyjälle. Lisäksi täytyy tietää aikooko ladulla painella perinteisellä vai luistelutyylillä.

– Nyrkkisääntö on, että perinteisessä hiihdossa sukset ovat 15–25 senttiä omaa pituutta pitemmät, luistelussa 5–15 senttiä.

Paino vaikuttaa luistoon ja pitoon

Perinteisessä suksessa hiihtäjän paino on tärkeä, jotta sukseen saadaan oikea pitoalue. Jos paino on ilmoitettu väärin, suksen pitoalue joko ottaa aina kiinni lumeen tai ei ota kiinni lainkaan.

Rutanen suosittelee aloittelijalle optigrip-suksia. Niissä on nanopinnoite eli karhea pinnoite koko suksen alueella. Suksi saadaan luistavaksi pinnoitteen kemiallisen käsittelyn ansiosta.

Optigrip vai skin?

Optigrip-suksen käyttäjän painolla ei ole kovin suurta väliä eikä suksi vaadi jatkuvaa huoltoa tai voitelua. Rutasen mukaan riittää, että suksi puhdistetaan aika ajoin, koska muuten pinnoite menee tukkoon varsinkin etelän likaisilla laduilla.

Optigrip sopii joka säälle mutta parhaiten hieman kostealle nollakelille.

Viime talvena muotiin tulivat karvapohjaiset skin-sukset. Suksen etuna on se, että se ei vaadi monen kammoamaa pitovoitelua, riittää että luistoalueella on luistovoidetta.

– Suksen ideana on se, että kun hiihtäjä potkaisee, karvaosa painuu lumeen ja siitä tulee pitoa.

Skin-suksen valinnassa kannattaa olla hyvin tarkka. Jos suksi on liian notkea, karva ottaa lumeen kiinni ja suksi ei luista. Tilannetta ei pelasta kuin uusi reissu kauppaan.

Rutasen mukaan optigrip sopii satunnaiselle hiihtelijälle mutta jos haluaa hyvin laajaa kelialuetta ja hitusen parempaa luistoa, sitten valinta on skin.

Luistelusuksi on profiililtaan paksumpi ja se jäykempi kuin perinteinen suksi. Idea on tavallaan päinvastainen eli luistelusuksen keskiosa ei saa ottaa lumeen kiinni.

Sauvat

Yksinkertainen nyrkkisääntö on, että perinteisen hiihdon sauva yltää kainaloon tai vähän yli ja luistelusauva suurin piirtein korvanlehdelle.

Sauvoissa suurin muutos on se, että perinteinen rannelenkki on vaihtunut hansikasmaiseen lenkkiin. Siitä on se hyöty, että sauva pysyy paremmin kädessä ja työntö on helpompaa. Nykyisin sauvat ovat joko hiilikuitua tai hiilikuitusekoitetta. Ne ovat sopivan keveitä ja jäykkiä.

Monot

Perinteinen mono on matalahko ja pohja on notkea eli mono antaa periksi kun hiihtäjä potkaisee. Silloin potku kohdistuu lumeen päin.

– Luistelumono on aika jäykkä, koska potku on erilainen ja monon varsi on pitempi eli se tukee nilkkaa, koska liike on sivuttaista.

Entä tarvitaanko villasukkavaraa?

– Kyllä ja ei. Mono saisi olla kuin sukka eli ei tyhjää tilaa. Jos villasukkavaran ottaa, sukka on oltava nollakelissäkin.