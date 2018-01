Yksinäisyys on valtava ongelma – Britanniaan nimitettiin yksinäisyysministeri

Britanniassa pääministeri Theresa May on nimittänyt vastuuministerin ratkomaan yksinäisyydestä johtuvia ongelmia.

Urheilusta ja kansalaisyhteiskunnasta vastaava ministeri Tracey Crouch alkaa johtaa toimia yksinäisyyden vähentämiseksi.

Crouch vetää eri puolueiden edustajista koostuvaa ryhmää, joka pyrkii löytämään ratkaisuja ongelman ehkäisemiseen. Asiasta kirjoittaa muun muassa Science Alert (siirryt toiseen palveluun).

Noin yhdeksän miljoonan ihmisen arvioidaan kärsivän Britanniassa yksinäisyydestä.

Tarkoituksena on jatkaa kesällä 2016 murhatun työväenpuolueen kansanedustajan Jo Coxin työtä.

Coxin nimeä kantava säätiö "Jo Cox Commission on loneliness (siirryt toiseen palveluun)" antaa neuvoja hallitukselle.

"On ihmisiä, joilla ei ole ketään jonka kanssa puhua"

Yksinäisyysministerin nimityksen yhteydessä antamassaan lausunnossa May totesi aivan liian monien olevan yksinäisiä.

Mayn mukaan yhteiskunnan on kyettävä vastaamaan ongelmaan.

– Yksinäisyydestä kärsivät niin vanhukset, lesket kuin omaishoitajatkin. On ihmisiä, joilla ei ole ketään jonka kanssa puhua tai jakaa ajatuksiaan, pääministeri sanoi lausunnossaan.

Tutkimusten mukaan yksinäisyys on vakava terveysriski. On havaittu, että yksinäisyydellä on merkittävä vaikutus ennenaikaiseen kuolemaan.

Yksinäisyys voi myös olla syynä esimerkiksi masennukseen.

Britanniassa hallitus on aloittanut hankkeita, joilla yksinäisyyttä pyritään vähentämään.

Rahoitusta on suunnattu toiminnan järjestämiseen eri ikäryhmille.