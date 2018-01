Suomessa äänestetään tänään seuraavasta presidentistä – Vieläkö pohdit, ketä äänestät? Me autamme!

Suomi äänestää tänään sunnuntaina presidentinvaaleissa. Äänestäjät päättävät, jatkaako tasavallan presidentti Sauli Niinistö tehtävässään vielä seuraavat kuusi vuotta vai onko joku muu seitsemästä ehdokkaasta häntä parempi hoitamaan tehtävää.

Jotkut ovat saattaneet käydä antamassa äänensä jo ennakkoäänestyksen aikana, mutta osalle vaalipäivänä äänestäminen on perinne. Joko tiedät, kenelle annat äänesi? Jos et, ei hätää. Me autamme.

Omaa ehdokasta voit etsiä esimerkiksi Ylen vaalikoneesta (siirryt toiseen palveluun). Vaalikoneessa ehdokkaat kertovat kantansa moniin kiinnostaviin kysymyksiin aina presidentin valtaoikeuksista arvokysymyksiin. Vaaligallerian haastatteluvideoilla ehdokkaat puolestaan kertovat muun muassa kolme asiaa, joita he rakastavat.

Ylen presidentti­kortit kertovat ehdokkaiden arvoista ja henkilö­kohtaisista tunnustuksista.

Oheisella videolla näkyy kuinka äänestyskoppi rakennetaan.

Yle järjesti presidenttiehdokkaille kaksi Suurta vaalikeskustelua. Lähetykset ovat katsottavissa täältä ja täältä.

Jokainen presidenttiehdokas pääsi esille Ylen yksilövaalitentissä, jossa ehdokas piti myös puheen liveyleisön edessä itselleen tärkeistä teemoista. Puheet ja tentit ovat katsottavissa täältä.

Ylen kaikki presidentinvaaliaiheiset uutiset ja artikkelit löydät tämän linkin takaa.

Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Vaalipäivänä tulee äänestää siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty kotiin postitettuun äänestyskirjeeseen. Katso tästä jutusta miten käyttäytyä äänestyspaikalla.