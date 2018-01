Eläkeläisten kohtaamispaikat katosivat – Suomessa on enää 7 bingohallia

Bertta 5, Niilo 36... numerot kaikuvat kemiläisen bingohallin kaiuttimista. Kyseessä on yksi Suomen seitsemästä jäljellä olevasta bingohallista. Kemin Keidasbingon hallipäällikkö Lea Salo-Oja-Vilmi on työskennellyt alalla 35 vuotta ja todistanut kivijalkabingojen vähentymistä.

– Paljon niitä on vähentynyt. Se alkoi 1990-luvulla ja me lyötiin kaikki paikalliset bingohallit yhteen. Ihmisten rahankäyttö tietenkin muuttuu. On ollut lama-ajat ja aika tiukkaa tulee varmasti olemaankin, kertoo Salo-Oja-Vilmi.

Veikkauksen vuonna 2010 aloittama nettibingo oli kuolinisku perinteisille kivijalkabingoille, toteaa vuosikymmeniä bingotoiminnassa mukana ollut Seppo Lankinen. Hänen mukaansa on epäoikeudenmukaista, että Veikkaus saa harrastaa nettibingoa rahapelinä.

– Bingon iso alasajo alkoi noin 7–8 vuotta sitten, kun Veikkaus sai vähän epämääräisen luvan harrastaa eBingoa nettibingona ja rahapelinä. Asetus sanoi silloin jo, että lupa bingon järjestämiseen on ainoastaan aatteellisilla kansalaisjärjestöillä ja että se on tavara- arpajaispeli. Veikkaus pelaa bingoa rahapelinä ja se on meille erittäin hankala tilanne, toteaa Keidasbingoa pyörittävän Kemin urheilu- ja järjestötoiminnan tuki ry:n puheenjohtaja Seppo Lankinen.

Parhaimmillaan pelkästään Kemissä on ollut kuusi bingoa, mutta nyt koko Lapissa on enää kaksi bingohallia. Risto Koskinen / Yle

– Lappilaiset bingot pärjäävät suhteellisen hyvin ja oikeastaan Pohjois-Suomessa bingoala voi paremmin. Se on ollut koko historian näin. Bingo on enemmänkin sosiaalinen kohtaamispaikka kuin rahapeli, Lankinen sanoo.

Kanssakäymistä ja päivän kohokohta

Vaikka bingohallit ovat vähentyneet, kemiläisessä bingossa riittää noin 100–200 kävijää päivässä. Bingo tarjoaa monelle pelaajalle sosiaalista kanssakäymistä ja voi olla päivän kohokohta. Esimerkiksi Reijo Kotkansalo käy bingossa joka päivä.

– Kyllä se on eläkeläiselle hyvää hupailua. Täällä näkee tuttuja ja tuntee melkein kaikki, ketkä täällä istuvat, sanoo Reijo Kotkansalo.

Bingon loppuminen omalta paikkakunnalta olisi Kotkansalon mielestä kova paikka.

– Se olisi katastrofi. Kerta kaikkiaan. Mihin ne eläkeläiset menisivät sitten. Lumenluontiin ei voi mennä kun se olisi selkä poikki. On tosin niin, että muutamat eläkeläiset pelaavat niin sanotut eläkerahansa täällä, mutta se on yksilöstä kiinni, Kotkansalo.

Myös hallipäällikkö Lea Salo-Oja-Vilmi tietää, että pelaamisen ohella sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeää.

– Me jutellaan esimerkiksi päivän säät. Kun ovi aukeaa niin ensimmäinen kysymys on, että minkälainen keli siellä on. Jutellaan siitä, kuka on käynyt pankissa, kuka apteekissa. Ne on ihan kivoja juttuja ja juttelua jatketaan sitten seuraavana päivänä kun kuullaan jotakin uutta, hymyilee Salo-Oja-Vilmi.

Kemin lisäksi bingohalli löytyy vielä Rovaniemeltä, Oulusta, Kokkolasta, Seinäjoelta, Turusta ja Joensuusta.