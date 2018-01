Kansalaisopisto tuotti elokuvan – alle viikossa kuvattu paikalliselokuva täyttää teattereita

Kauhavalla kuvatusta Muistoseurat-harrastajaelokuvasta on muodostunut suosittu elokuva Etelä-Pohjanmaan teattereissa. Eniten katsojia on ollut Kauhavalla eli yli 1000, ja muillakin paikkakunnilla satoja. Elokuva on piristänyt tammikuun hiljaisia katsojatilastoja.

Elokuvan on käsikirjoittanut opiston rehtori jo aiemmin, mutta valkokankaalle oltuaan pöytälaatikossa vuosien ajan. Tuotannosta vastaa Järviseudun kansalaisopisto. Elokuvan tekemisestä tehtiin päätös viime keväänä ja kuvaukset tehtiin kesällä. Elokuvateatteriin se päätyi, kun paikallinen yrittäjä innoistui sen näyttämisestä.

Muistoseurat sijoittuu vuoteen 2009 jolloin elokuvan päähenkilö Antero kuoli epämääräisissä olosuhteissa. Vainajalla oli eläessään haave mennä limusiinilla Kauhavan juhannusjuhlille, mutta toisin kävi. Pena ja Kale päättivät toteuttaa Muistoseurojen merkeissä retken ja siitä alkaa komediallinen roadmovie.

– Täytyy myöntää, ettei mulla ollut ajatuksena kirjoittaa elokuvaa. Tein yli kymmenen vuotta sitten tästä käsikirjoituksen kuunnelmakilpailuun, mutta se ei menestynyt, kertoo käsikirjoittaja Leea Keto.

Myöhemmin käsikirjoitus osallistui hieman muunneltuna Espanjassa kuunnelmakilpailuun.

Muistoseurat-elokuvassa tapahtuu yllättäviä käänteitä. Kuva otettu valkokankaalta. Antti Kettumäki / Yle

– Reissulla kyseltiin kuunnelmaa ja vanhan käsikirjoituksen pohjalta se tehtiin siellä hieman lyhennettynä. Elokuvan roolihenkilö Kale ja kuvaaja-leikkaaja olivat puhuneet, että tästä saisi elokuvan. Idea lähti sitten viime keväänä ja hieman täsmensin ja kirjoitin lisää.

Kansalaisopiston rehtorina työskentelevä Leea Keto on nyt tyytyväinen, että elokuva pääsi valkokankaalle. Iloa lisää se, että se koskettaa isoa tekijäjoukkoa.

– Elokuvan tekeminen on pitkälti ryhmätyötä ja siinä on paljon tekijöitä mukana. Kun elokuva on tehty harrastajavoimin, niin ympäröivä yhteisökin on suhtautunut myönteisesti. Mä olen iloinen tästä ja en osannut kuvitellakkaan tällaista menestystä ja vielä ympäri maakuntaa.

Kansalaisopistolle hyvää mainosta

Elokuva kuvattiin viime kesänä Kauhavalla viidessä päivässä ja noin 10 000 euron budjetilla. Elokuvan tuotannosta on vastannut Järvilakeuden kansalaisopisto, joka toimii Kauhavalla, Evijärvellä ja Lappajärvellä.

– Elokuva on positiivista mainosta kansalaisopistolle. Oletan ja toivon, että tämän kautta saamme uusia opiskelijoitakin. Kuvaaminen ja ohjaaminen meni normaalina kansalaisopistotoimintana. Kun yleisökin innostui, niin se antaa taloudellisiakin mahdollisuuksia jatkaa.

Elokuvan tekeminen on kuluiltaan hieman kalliimpaa kuin normaali opistotoiminta, mutta talkootyöllä kulut saadaan pidetty kohtalaisina. Tekeminen on opettanut kaikille todella paljon. Käsikirjoittajasta tuli vaivihkaa myös tuotannon avustaja.

– Tarkoitus oli vain kesälomalla käydä katsomassa tekemistä, mutta jäinkin koukkuun ja olin koko viikon avustajana, naurahtaa Leea Keto.

Piristys teattereille

Kauhavalaisen Y-Kinon yrittäjä Ilkka Peura otti ensimmäisenä elokuvan (siirryt toiseen palveluun) esitykseen. Tarkoituksena oli näyttää elokuva kerran, mutta luonnosversion jälkeen päätettiinkin, että se on niin hyvä, että pidetään pidempään näytännöissä. Nyt elokuvan on nähnyt jo yli tuhat katsojaa se on nähtävillä 11 teatterissa Etelä-Pohjanmaan alueella.

– Me ollaan pienten teatterin kanssa paljon tekemisissä ja laitoin heille viestiä, niin muutkin innostuivat näytöksistä, Peura sanoo.

Myös muilla paikkakunnilla on ollut katsojia ja paikallisista elokuvista voisikin jatkossa tulla hyvä näyttöpaikka muiden elokuvien rinnalle.

– Tälläiset elokuvat ovat pienille teatterille piristysruiske, jos tällaistä saadaan lisää. Se on markkinoille merkittävä asia. Teatterissa on käynyt arviolta 400 katsojaa, jotka eivät ole aikaisemmin käyneet täällä. He ovat nähneet trailereita muista kotimaisista elokuvista ja siten innostuneet elokuvista.

Leea Keto ja Ilkka Peura. Antti Kettumäki / Yle

Ilkka Peura mainitsee myös, että teattereilla on kausia, jolloin on salissa on hiljaisempaa ja tappiota syntyy. Tammikuu on yksi vuoden vaikeimmista kuukausista.

Peura on pyörittänyt toimitaa vuodesta 2009 ja tilastojen mukaan Muistoseurat ohittivat jo nyt Risto Räppääjä ja Sevillan saituri -elokuvan.

– Tämä kuukausi olisi ollut vaikea, mutta tämän elokuvan myötä kuukaudesta on muodostumassa yksi parhaista. Elokuva on jo nyt kahdeksanneksi katsotuin, Peura iloitsee.