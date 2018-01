Yle selvitti: Näin aktiivimalli vaikuttaa TE-toimistoissa – yhdellä virkailijalla jopa 1 000 asiakasta

Vaikka TE-toimistoissa on paljon asiakkaita ympäri Suomea, parantunut työllisyystilanne on helpottanut ruuhkia.

Mistä on kyse? Aktiivimalli on vilkastuttanut TE-toimistojen arkea, yhdellä työntekijällä voi olla jopa useita satoja asiakkaita.

TE-toimistojen jonoissa on paljon eroja: esimerkiksi Turussa tapaaminen työntekijän kanssa järjestyy parissa päivässä, kun taas Lapissa sitä ei ole edes mahdollista järjestää kaikille.

Vaikka asiakkaita pisaa, suuressa osassa maata tilanne TE-toimistossa on parempi kuin vuosi takaperin.

Osassa maata työnhakuvalmennuskursseille kysyntää on tällä hetkellä enemmän kuin tarjontaa. Enimmäkseen kursseille on kuitenkin vielä tilaa.

Kaikki 15 TE-toimistoa vastasi Ylen kyselyyn.

Jonot TE-toimiston palveluihin vaihtelevat huimasti eri puolilla Suomea. Eroja on erityisesti silloin, kun asiakas haluaa tavata virkailijan kasvotusten.

Esimerkiksi Pohjois-Savon TE-toimistossa asiakas pääsee välittömästi virkailijan luokse ja Turussa tapaaminen kasvokkain voi järjestyä parissa päivässä. Puolestaan Lapissa tilanne on huomattavasti huonompi.

– Kaikille työttömille ei pystytä varaamaan kasvotusten tapaamisaikaa. Meillä voi olla esimerkiksi työtä etsivä sellaisella paikkakunnalla, jolla henkilökuntaa ei ole, Lapin TE-toimiston vastaava palvelujohtaja Kaija Kukkola kertoo.

Useilla paikkakunnilla neuvonta tapahtuu paljolti puhelimitse, lisäksi asiakkaiden käytössä on myös valtakunnallinen puhelinpalvelu.

Joillain paikkakunnilla kuitenkin myös puhelinneuvontaa voi joutua odottelemaan. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen ja Kainuun TE-toimistossa jonotusaika puhelinvastaukselle on noin kaksi vuorokautta.

Jonoissa eroja

Erityisesti vuoden alussa voimaan tullut aktiivimalli on vilkastuttanut TE-toimistojen arkea.

– Työ- ja elinkeinoministeriö sanoi syksyn valmistelussa, että aktiivimalli ei työllistä TE-toimistoja. Me kentän ihmiset yritimme sanoa jo silloin, että arvio ei tule pitämään paikkaansa ja nythän se on nähty, sanoo Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Helvi Riihimäki

Samalla linjalla jatkaa Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen.

– Aktiivimalliin liittyvät kysymykset kuormittavat nyt. Niitä tulee runsaasti niin puhelimitse kuin sähköpostitse.

Aktiivimalli ja siihen liittyvät epäselvyydet ruuhkauttavat TE-toimistoja eri puolilla Suomea. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Vaikka jonoja on, useassa TE-toimistossa tilanne on kuitenkin parempi kuin vuosi sitten.

– Työllisyystilanne on parantunut, rekisterit on saatu ajan tasalle ja olemme saaneet myös lisäresursseja, Etelä-Savon TE-toimiston johtaja Sirkka Rytkönen kertoo.

– Vuosi sitten oli tilanne oli huomattavasti huonompi, kommentoi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palveluesimies Tarja Jokimäki.

Aktiivimalli pähkinänkuoressa Kolmen kuukauden tarkastelujaksolla on oltava töissä vähintään 18 tuntia

tai ansaittava omalla yritystoiminnalla vähintään 241,04 euroa

tai osallistuttava viisi päivää työllistymistä edistäviin palveluihin.

Aktiivisuuden muotoja ei voi yhdistellä.

Jos työtön ei täytä ehtoja, hänen päivärahaansa leikataan seuraavan 65 etuuden maksupäivän ajaksi vajaalla viidellä prosentilla. Lähde: STM

Myös Lapissa tilanteen koetaan parantuneen, sillä jonot ovat lyhentyneet.

– Lapissa työllisyystilanne on parantunut ja työttömien määrä vähentynyt, kommentoi Lapin TE-toimiston vastaava palvelujohtaja Kaija Kukkola.

Jopa tuhat asiakasta virkailijaa kohden

Vaikka tilanne on paikoin parantunut, on työvoimatoimiston työntekijöillä kädet täynnä töitä. Ylen kyselyyn vastanneista TE-toimistoissa Oulussa ja Lapissa asiakkaita yhtä työntekijää kohden on eniten.

Esimerkiksi Oulun TE-toimistossa asiakkaita voi olla jopa 600–1 000, Lapissa sama luku on 600–700. Muun muassa Keski-Suomen TE-toimistossa asiakkaita on noin 200–400 virkailijaa kohden, Kainuussa puolestaan 200 per virkailija.

Kursseille on saatu asiakkaita paremmin kuin aikaisemmin. Helvi Riihimäki

Vaihtelu eri puolella Suomea on siis suurta, mutta keskimäärin yhtä virkailijaa kohden TE-toimistoissa asiakkaita on useita satoja. Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan ole työttömiä. Osa heistä voi olla esimerkiksi jo töissä, mutta etsii uutta työpaikkaa.

Miten laadukas palvelu voidaan taata?

Kun asiakkaita on satoja ja jopa tuhat yhtä työntekijää kohti, miten laadukas palvelu voidaan taata?

– Vaikutusta on siihen, kuinka paljon aikaa pystytään käyttämään yhden asiakkaan kanssa. Silloin työnhakua ei voida hoitaa niin syvästi ja laadukkaasti, kertoo Satakunnan TE-toimiston palveluesimies Teemu Niemelä.

Niemelän mukaan intensiivisempää palvelua tarvitsevat asiakkaat keskitetään tietyille virkailijoille. Vähemmän henkilökohtaisen palvelun tarvetta tarvitsevat henkilöt keskitetään tietyille virkailijoille, joilla asiakkaita voi olla jopa 600.

Puolestaan he, joilla henkilökohtaisen palvelun tarve ei ole yhtä suuri, ohjataan muille TE-toimiston työntekijöille, joilla voi olla jopa 600 asiakasta.

Uusia työnhakijoita on tullut viime vuonna ja tämän vuoden alussa hieman aikaisempaa vähemmän, kertoo Porin TE-toimiston palveluesimies Teemu Niemelä. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen kertoo, että kun asiakkaita on paljon, henkilökohtaisen palveluun ei voida panostaa, niin paljon kun haluttaisiin.

– Paljon puhutussa Tanskan mallissa (siirryt toiseen palveluun) (Kauppalehti) on asiakkaita noin 12 per asiantuntija, joka mahdollistaa erittäin yksilöllistä ja räätälöityä palvelua.

– Osan kanssa tavataan henkilökohtaisesti, joidenkin kanssa vähemmän ja puhelimitse. Toisten kanssa painotetaan verkkopalveluja. Kaikkien kanssa ei pystytä samaan palveluotteeseen, Ukkonen jatkaa.

"Tarvitsemme lisää väkeä"

Ylen kyselyyn vastanneista TE-toimistoista kerrotaan, että työntekijöillä on kovat paineet hoitaa työnsä laadukkaasti. Harva TE-toimisto on kuitenkaan pystynyt palkkaamaan lisää apukäsiä.

– Ei ole tietoa, että saisimme lisäväkeä tulevaisuudessa, Etelä-Savon TE-toimiston johtaja Sirkka Rytkönen kommentoi.

Myös Hämeen TE-toimiston johtaja Eija Mannisenmäki kommentoi, ettei lisäväkeä ole voitu rekrytoida, mutta määräaikaisia virkoja on voitu jatkaa.

Meille tuleva viesti on se, että kursseja tarvitaan lisää. Juha Kouvo

Mannisenmäki summaa monen kollegansa toiveen: mikäli lisärahaa ohjataan TE-palveluihin, voitaisiin ne ohjata virkailijoiden palkkaamiseen.

– Tarvitsemme lisää väkeä hoitamaan laadukasta asiakasohjaustyötä, Mannisenmäki jatkaa.

Vaikka aktiivisuusmalli on lisännyt ruuhkaa TE-toimistoissa, on vuodenvaihde perinteisestikin kiireinen.

– Silloin meillä on ruuhkaisin aika, kun oppilaitoksista valmistuu opiskelijoita ja monet määräaikaiset työsopimukset loppuvat vuoden lopussa, kertoo Oulun TE-toimiston palveluesimies Tarja Jokimäki.

Työnhakuvalmennuskursseille tilaa

Osassa maata työnhakuvalmennuskursseille kysyntää on tällä hetkellä enemmän kuin tarjontaa. Muun muassa Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen TE-toimistoissa tilaa kursseille ei ole.

– Meille tuleva viesti on se, että kursseja tarvitaan lisää, Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo kertoo.

– Aktiivimalli sai kurssit täyteen, jatkaa Varsinais-Suomen palveluesimies Jukka Vatanen. Meille tuleva viesti on se, että kursseja tarvitaan lisää.

Muun muassa Oulussa työnhakuvalmennuskurssit ovat toistaiseksi täynnä, mutta paikkoja uravalmennukseen on jäljellä. Jori Asikainen / Yle

Myös pääkaupunkiseudun työnhakuvalmennuskurssit ovat täynnä, vaikkakin kehyskunnissa on vielä tilaa. Suurimmassa osassa kaupunkeja, tilaa kursseille kuitenkin toistaiseksi on.

– Kursseille on saatu asiakkaita paremmin kuin aikaisemmin, mutta silti lähiviikkoina alkaville kursseille on vielä paikkoja vapaina, kertoo Pohjanmaan TE-toimistonjohtaja Helvi Riihimäki.

Aktiivimalli näkyy työttömän kukkarossa ja työkkärin arjessa – päivärahaa voi joutua odottamaan viikkoja, jopa kuukausia

Miten aktiivimalli näkyy yrityksissä? Lehto Group: "Työhaluja ei ollut, ja meiltä olisi haluttu Kelaa varten todistus soitosta"