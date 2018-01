Martti Suosalon matka-arkkuun masennus ei mahdu – "Maailma on kuitenkin aika mukava paikka elää"

Mistä on kyse? Brittiläisen Duncan Macmillanin kirjoittama Every Brilliant Thing (2013) on monologi masennuksesta

Parasta elämässä -suomennoksesta vastaa teoksen myös ohjannut komediakonkari Pentti Kotkaniemi

Martti Suosalo poimii välillä yleisöstä satunnaisia katsojia lavalle tukemaan tarinaa

Ensi-ilta oli Turun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä perjantaina 19. tammikuuta

Turku

Lavalla ei ole muuta kuin harmaa matka-arkku. Muuta ei tarvitakaan, koska matka-arkku kuuluu Martti Suosalolle.

Turun kaupunginteatterin pienen näyttämön ensi-illassa myös yleisö on tavallista tärkeämmässä roolissa. Osa katsojista pääsee – tai joutuu – hetkeksi yleisön keskelle sijoitetulle lavalle mukaan tarinaan.

Parasta elämässä on kertomus kroonisesti masentuneen äidin pojasta. Äidin itsemurha-yrityksen jälkeen poika alkaa listata äidilleen asioita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista.

Kukaan ei jaksaisi katsoa paasaamista tällaisesta asiasta, se on niin ahdistavaa. Martti Suosalo

Teemaan Martti Suosalo on saanut kosketuspintaa lähipiirinsä kautta.

– Ystäväpiirissäni on joitakin vahvasti masentuneita ihmisiä. Muutamien kanssa olen jatkuvassa, jopa päivittäisessä yhteydenpidossa, tsemppailemme toisiamme ja kerromme huolistamme. Sekin maailma ylä- ja alamäkineen on minulle tuttu. Tiedän, että sen asian kanssa ei ole leikkimistä.

Samaan hengenvetoon Martti Suosalo kuitenkin toteaa, että nyt ensi-iltaan tulevassa näytelmässä myös leikitään vakavasta teemasta huolimatta.

– Kukaan ei jaksaisi katsoa paasaamista tällaisesta asiasta, se on niin ahdistavaa. Sitä on pakko tarkastella lempeän huumoriin ja lapsekkuuden vinkkelistä.

Mielikuvia omasta nuoruudesta

Tarinan alussa Martti Suosalo on 7-vuotias poika, jonka varttuessa myös lista elämän pienistä ja isoista hyvistä asioista karttuu. Pojasta nuorukaiseksi varttuvan tuntemuksiin Suosalo on löytänyt pohjaa omasta ja ystäviensä elämästä, vaikka suoria yhtymäkohtia ei olekaan.

– Hyvin paljon tekstin teemoista pystyn siirtämään aikakauteen, jolloin muutimme Oulusta Turkuun vuonna 1979. Olin 8-vuotias, ja se oli valtava muutos, kun muutimme isompaan kaupunkiin isän työn perässä.

Näyttelijä aina hakee mielikuvia päähänsä. Martti Suosalo.

Näytelmää on poikkeuksellisesti harjoiteltu koeyleisöjen kanssa, sillä ilman yleisöä se ei oikeastaan olisi onnistunut. Koeyleisö on todennut muun muassa olevan vaikea uskoa, että Martti Suosalo ei kerro omasta elämästään ja perheestään.

– Näyttelijä aina hakee mielikuvia päähänsä. Kun ollaan puistossa, minulla on mielessä tietty kohta Turun Puolalanpuistosta. Tietty talo, tietty oma huone, isän työhuone; kaikki nämä paikat löytyvät tavallaan omasta elämästä. Siten roolin pystyy rakentamaan niin, että kohta itsekin uskon kertovani omasta elämästäni, hymähtää Suosalo.

Pienistä elämyksistä positiivista voimaa

Näytelmän pikkupoika saa ensikosketuksensa kuolemaan, kun joutuu viemään rakkaan koiransa, Herlokki Solmusen, eläinlääkäriin lopetettavaksi. Kohtaus nostattaa Martti Suosalon mieleen murheellisen muiston omasta nuoruudesta.

– Meillä oli jo ennen syntymääni Prisse-niminen cockerspanieli, jonka kanssa olen kontannut samalla kupilla syömässä. Se oli minulle kuin sisko, ja hyvin tärkeä olento. Isä ja äiti yrittivät suojella minua, ja veivät vanhuuden vaivoista kärsineen Prissen piikille, kun oli 14-vuotiaana jalkapalloreissulla Norjassa. Oli se kova pala, vaikka en tietenkään voinut vanhempiani syyttää siitä.

Martti Suosalo. Jouni Koutonen / Yle

Martti Suosalo on monologia työstäessään oppinut katsomaan maailmaa vähän toisin silmin. Hän kuvailee päänsä olevan nyt ohjelmoitu huomaamaan parhaita asioita elämässä, ja samalla Suosalo on huomannut muuttuneensa hieman positiivisemmaksi ihmiseksi.

– Kun kävelen Urheilupuistossa, ja näen että yläkenttä on jäädytetty, niin sekin tuottaa minulle mielihyvää. Kohta siinä lapset luistelee. Ja kengänpohjien raapimat puiden lehdet lenkkipolun vieressä, siinä haisee erilaiselta kuin vähän matkan päässä. Kaikkia tällaisia pikkujuttuja alkaa nähdä, ja huomaa, että tämä maailma on kuitenkin aika mukava paikka elää.

Saariston selittämätön ja pelottavakin kauneus

Paljon parhaita asioita elämäänsä Martti Suosalo on löytänyt Turun saaristosta, jota hän kuvaa suorastaan huumaavaksi. Viitisen kesää on kulunut mökkisaaressa Rymättylän ja Velkuan välisillä vesillä.

– Se on selittämätöntä, en ole vieläkään tottunut siihen kauneuteen. Saaristo on pelottavallakin tavalla epätodellisen kaunis kaikkine aistimuksineen. Kallioilla on sellaisia pieniä käkkyrämäntyjä, jotka tuoksuvat kesällä. Minusta tuntuu, että en ole ansainnut sellaista! Luulen, että menee vielä useita kesiä, ennen kuin pääsen asettumaan sinne niin, että voin sanoa sen olevan omaa maatani.

Minulla on hyvin vahva tuoksumuisti. Martti Suosalo

Käkkyrämännyt voivat tuoda osin mieleen lapsuuden maisemia pohjoisesta, mutta merielämään Suosalo uppoutui jo 1970-luvulla Turun vuosinaan isän hankkiessa kansanveneen.

– Purjehdimme juuri niillä vesillä. Teimme kahden viikon purjehdusreissuja sillä todella pienellä, puisella veneellä, johon oli ängetty Prisse-koira, Merja-sisko sekä isä ja äiti. Muistan sen meren tuoksun.

Tuoksuilla onkin tärkeä osansa Martti Suosalon elämässä.

– Minulla on hyvin vahva tuoksumuisti. Portsan puutaloalueen tuoksu on ihan erilainen kuin Puolalanpuiston, ja niistä tulee minulle muistumia päähän. Niitä hyödynnän myös tässä esityksessä.

Yleisö pääsee osallistumaan näytelmään yhdessä Martti Suosalon kanssa. Otto-Ville Väätäinen / Turun kaupunginteatteri

Matka-arkun kanssa tien päälle

Parasta elämästä -esitys saattaa myöhemmin lähteä kiertämään maata. Martti Suosalo nauraa, että lavakorokkeen virkaa toimittava matka-arkku on räätälöity mahtumaan hänen sitikkansa takakonttiin.

– Keikkakamojen ohella arkkuun mahtuvat vaihtovaatteetkin ja meikkejä en niin tarvitsekaan. Logistiikka on harrastukseni, tykkään suunnitella hyvin ekonomisia ratkaisuja ja kaikki mahtuu pieneen tilaan. Johtuu varmaan purjehdustaustastani, mitään ylimääräistä ei saa olla ja kaikki on hallittavissa ja hyvässä järjestyksessä. Sen takia tämä laatikko symboloi minua paljon!

Kitarassa oli metallikielet, ja sormeni olivat ihan kökkyrät kun niitä oli pakko painaa. Martti Suosalo

Pyydettäessä Martti Suosalo raottaa matka-arkkunsa kantta. Näytöksen aikana sieltä nousevat muun muassa vinyylilevy, silmälasit ja pieni kitara. Brittiläisessä alkuperäistekstissä käytettiin sähköpianoa, mutta Suosalon sormet taipuvat koskettimia paremmin kitaran kielille.

– Minulla oli lapsena kitara. Isä oli Centrumissa töissä, ja meille ostettiin kaikki E-liikkeestä. Centrumiin oli tullut erä neuvostoliittolaisia kitaroita, jotka olivat ihan paskoja. Kitarassa oli metallikielet, ja sormeni olivat ihan kökkyrät kun niitä oli pakko painaa. Sellaisella opettelin soittamaan.

Ensi-iltanäytelmää varten Suosalo on kuitenkin hankkinut tuliterän kielisoittimen, ja somistanut sitä asiaankuuluvilla tarroilla. Malliksi hän heläyttää tunnelmakuvan Parasta elämässä -esityksen onnellisista hetkistä, kun koko perhe on koolla musisoimassa.

– Äiti soitti aina tätä Seija Simolan kappaletta. ”Näin Maritza vain pikkuinen, yksin kulkee miettien, miksi joukkoon sovi en, minä muitten ihmisten. Sovi en…”