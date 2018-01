Onnettomuusvaarasta varoittava Porokello-sovellus palkittiin Kuljetuskuutiolla

Kuljetusalan yrityksiä edustava Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL on luovuttanut vuoden 2017 Kuljetuskuutio-palkinnon Porokello-sovelluksen kehittäjille. SKAL halusi palkita tänä vuonna digitaalisen ratkaisun, joka on syntynyt useiden eri tahojen yhteistyön tuloksena ja jonka avulla tiellä liikkujat voivat itse torjua porokolareita.

Kymmenet tuhannet autoilijat ovat ladanneet matkapuhelimeensa maksuttoman Porokello-sovelluksen. Porokellon tarvitseman tiedon tuottavat ammattiautoilijat, jotka lähettävät sovellukseen varoituksen poroja havaitessaan.

Varoitus näkyy tunnin ajan kaikille tiellä liikkujille, jotka ovat ottaneet Porokello-sovelluksen käyttöön, sekä niille autoilijoille, jotka vastaanottavat varoitukset ajoneuvonsa navigaattoriin.

Miksi käyttää historiaa, kun nykyhetkikin on tiedossa?

Porokello-sovellus (siirryt toiseen palveluun) on vuosien yhteistyön ja kehittämisen tulos. Se lähti liikkeelle kemijärveläisen Ahti Lahtelan ideasta. Poronhoitoalueella ikänsä asunut Lahtela kävi keskusteluja poronhoitajien kanssa, selvitti kolaritilastoja ja yllättyi porokolareiden suuresta määrästä.

Alun perin Ahti Lahtela suunnitteli kolarihistoriaan perustuvaa järjestelmää, sillä porot liikkuvat samoilla alueilla. Ajatus reaaliaikaisesta porovaroitusjärjestelmästä tuli kuljetusyrittäjiltä Lahtelan, SKAL ry:n alueyhdistyksen ja poromiesten yhteisessä tapaamisessa.

– Kuljetusyrittäjien innostus vakuutti minut siitä, että reaaliaikainen varoitusjärjestelmä on mahdollinen toteuttaa ja sille löytyy kysyntää, sanoo Ahti Lahtela SKAL:n tiedotteessa.

Ammattilaiset varoittavat, kaikki voivat hyötyä

Porokellon toiminta perustuu ammattikuljettajien tuottamiin varoitussignaaleihin. Porokellossa on mukana yli 300 ammatikseen liikennöivää yritystä, joista yli 160 on kuljetusyrityksiä.

Ammattiautoilijoiden käytössä olevalla Porokello-puhelimella voi lähettää ja vastaanottaa porovaroituksia. Niitä on käytössä mm. kuorma-autoissa, takseissa, linja-autoissa ja ambulansseissa.

Syyskuusta 2017 alkaen porovaroituksia vastaanottavan Porokello-sovelluksen on voinut ladata sovelluskaupasta ilmaiseksi yleisimpiin puhelinmalleihin.

– Porokello on vähentänyt porokolareita. Se on hieno osoitus siitä, mitä me pystymme luomaan täällä pohjoisessa, kun työskentelemme kaikki yhteisen tavoitteen eteen, toteaa SKAL Pohjois-Suomi ry:n puheenjohtaja Kyösti Ketola.

Yhteistyötä halutaan jatkaa

SKAL:in hallitus arvostaa Porokellossa myös helppoutta ja maksuttomuutta. Taustalta löytyy vahva Lapin ELY-keskuksen tuki. Projektipäällikkö Maria Timo-Huhtala on vastannut projektin läpiviennistä ylijohtaja Jaakko Ylinamman myötävaikutuksella.

– SKAL:in kanssa tehty yhteistyö on ollut tärkeä Porokellon onnistumisen kannalta. Ammattiautoilijat ovat palvelun ydin, ja siksikin arvostamme tätä palkintoa erittäin korkealle ja toivomme erinomaisen yhteistyön jatkuvan, sanoo Jaakko Ylinampa.

– Voimme luvata täyden tuen Porokellolle myös tulevaisuudessa, ja kiitämme lämpimästi kaikkia sen kehittämiseen osallistuneita tahoja, sanoo SKAL:in puheenjohtaja, talousneuvos Teppo Mikkola.

Palkinto on luovutettu SKAL ry:n Älykästä logistiikkaa -seminaarin yhteydessä Helsingissä torstaina.

Porokello on Lapin ELY-keskuksen hallinnoima hanke. Järjestelmän kehittämisessä ovat mukana myös Liikennevirasto, Paliskuntain yhdistys, Paikkatieto Online Oy, Milliemallie Oy, DNA Oyj sekä V-Traffic.

Kuljetuskuutio on tunnustuspalkinto, jonka Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry myöntää vuosittain määrätietoisesta työstä suomalaisen kuljetuselinkeinon hyväksi.