Helsinki otti oppia Vantaalta – Kaupunki laajentaa ilmaista ehkäisyä alle 25-vuotiaille

Helsinki tarjoaa tästä eteenpäin aiempaa enemmän ilmaista ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille. Jatkossa kaupunki tarjoaa joko ilmaisen kierukan tai ehkäisykapselin tai vuodeksi ilmaiset pillerit tai ehkäisyrenkaan.

Lisäksi kondomeja aiotaan jakaa aiempaa enemmän muun muassa nuorisotaloilla ja myös seksuaalineuvontaa lisätään. Aiemmin esimerkiksi pillereitä on annettu ilmaiseksi vain kolmeksi kuukaudeksi.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti asiasta keskiviikkoiltana. Ilmainen ehkäisy tulee kaupungin laskujen mukaan halvemmaksi kaupungille, koska raskaudenkeskeytysten oletetaan vähentyvän.

– Tämä on hyvää ennalta ehkäisevää palvelua ja esimerkiksi Vantaalla maksuttomasta ehkäisystä on hyviä kokemuksia. Aborttien määrä on laskenut Vantaalla merkittävästi, sanoo SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

Vantaan mallin mukaisesti Helsinki alkaa myös tarjota maksuttoman kierukan tai ehkäisykapselin raskaudenkeskeytyksen jälkeen sekä päihdehuollon asiakkaille.

Eri ehkäisymuodot puhuttivat valtuustoa

Asiasta keskusteltiin kokouksessa yli tunti ja tehtiin myös ehdotuksia asian palauttamiseksi valmisteluun.

– Mielestäni kondomi on sellainen ehkäisy, joka oikeasti ehkäisee ilman hedelmöittymistä. Kaupungin ei pitäisi tukea sellaisia ehkäisymuotoja, joissa päätetään jo alkanut elämä. Ainakin kierukka estää sen, että hedelmöittynyt munasolu ei pääse kiinnittymään kohtuun, sanoo kristillisdemokraattien Mika Ebeling.

Myös kokoomuksen Terhi Koulumies olisi toivonut enemmän panostusta kondomeihin, sillä hormonaalinen ehkäisy ei suojaa sukupuolitaudeilta.

– On hyvä, että kaupunki panostaa nuorten lisääntymisterveyden edistämiseen. Olisin kuitenkin toivonut vähän modernimpaa ja tasa-arvon huomioivaa painotusta. Pitäisi ymmärtää, että nykyään kaikki sukupuolisuhteet eivät tapahdu yksiavioisissa parisuhteissa, sanoo Koulumies.

Palautusehdotukset hävisivät äänestyksissä. Ehkäisyn laajentamiseen on jo varattu rahat kaupungin ensi vuoden budjetissa.

Väestöliitto on ajanut maksutonta ehkäisyä nuorille jo vuodesta 2006, jolloin asia kirjattiin seksuaalipoliittiseen ohjelmaan. Kampanjointi asian puolesta on saanut lisää volyymia viime vuosina.

