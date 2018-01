Britannia taipui Ranskan tahtoon Calais´n rajavalvonnassa – Suostui sijoittamaan 50 miljoonaa turvallisuusjärjestelyihin

Edessä yhteinen tulevaisuus? Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Theresa May pääsivät sopuun rajavalvonnan kustannuksista.

Pääministeri Theresa May osoitti tukeaan presidentti Emmanuel Macronin ajatukselle yhteiseurooppalaisista asevoimista.

Britannian pääministeri Theresa May ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat päässeet sopuun Calais´n rajanylityspaikkaa koskevassa kiistassa, uutistoimistot raportoivat.

Britannia on luvannut maksaa 50 miljoonaan euroa käytettäväksi Ranskan Calais´ssa tarvittaviin aitoihin, valvontakameroihin ja muihin turvallisuusjärjestelyihin. Investoinnista sovittiin tänään Macronin ja Mayn välisessä tapaamisessa Etelä-Englannissa.

Ennen tämänpäiväistä tapaamista Ranska oli vaatinut, että Britannian tulisi myös ottaa enemmän siirtolaisia Calais´sta. Tätä asiaa koskevia lausuntoja ei torstaina kuultu.

Vaalikampanjansa aikana Macron vannoin neuvottelevansa uudelleen Le Tonguet -sopimuksen, jonka maat solmivat vuonna 2003. Tämä Englannin kanaalin rajavalvontaa koskeva sopimus siirsi Britannian rajan käytännössä Calais´iin ja Ranskan rajan Britannian Kentiin.

Päävastuu laittoman maahanmuuton estämisestä on kuitenkin kasaantunut Ranskan puolelle, jonne kaikki Englannin kanaalin luvattomasti ylittäneet palautetaan.

Ranskalaisjoukkoja Viroon

Tapaamisessa May osoitti tukeaan Macron ajatukselle yhteiseurooppalaisista asevoimista. Suunnitelma on vielä alkutekijöissään, mutta uutistoimisto AP:n mukaan Britannia edustajat eivät pidä sitä enää "EU-armeijana", ajatuksena, jota saarivaltio on pitkään vastustanut.

Vastaeleenä tästä myönnytyksestä Ranska aikoo lähettää joukkojaan Britannian johtamaan Naton taisteluryhmään, jonka on määrä saapua ensi vuonna Viroon, uutistoimisto AP raportoi.

Macron vierailee Britanniassa nyt ensimmäistä kertaa noustuaan Ranskan presidentiksi viime vuoden toukokuussa. Kaksipäiväinen valtionvierailu päättyy huomenna.

Lähteet: AP, Reuters