Kahta miestä puukotettu Tukholman keskustassa – Poliisi ottanut kiinni yhden henkilön

Tukholman Södermalmilla on puukotettu kahta miestä. Molemmat uhrit on toimitettu ambulanssilla sairaalaan, toinen heistä on loukkaantunut vakavasti, Tukholman poliisi tiedottaa. (siirryt toiseen palveluun)

Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön ja kuulustellut lukuisia ihmisiä. Tapausta tutkitaan murhayrityksenä ja törkeänä pahoinpitelynä.

Poliisi sai useita ilmoituksia Medborgarplatsenilla tapahtuneesta välikohtauksesta kello kahdeksalta illalla Suomen aikaa. Paikalle saapui pian useita poliisin yksiköitä. Tapahtumapaikalla suoritetaan parhaillaan teknistä rikotutkintaa.

Teon motiivista ei ole tässä vaiheessa tietoa.