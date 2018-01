Uuden-Seelannin pääministeri on raskaana, suunnitelmissa kuuden viikon äitiysloma

Työväenpuoluetta johtava Ardern muodosti Uuteen-Seelantiin uuden, keskustavasemmistolaisen hallituksen lokakuussa. Hänestä tuli maan nuorin pääministeri sitten vuoden 1856 – ja maailman nuorin nainen valtionpäämiehenä.

– Ja me luulimme vuoden 2017 olevan suuri vuosi! Minusta tulee pääministeri ja äiti, kirjoitti Ardern Instagramissa, kertoessaan raskaudestaan.

Vauvan on laskettu syntyvän kesäkuussa. Sen päälle pääministeri suunnittelee pitävänsä kuuden viikon äitiysloman. Häntä sijaistaa silloin toista hallituspuoluetta, oikeistopopulistista New Zealand First -puoluetta johtava Winston Peters. Ardern sanoo kuitenkin olevansa tavoitettavissa myös äitiyslomallaan.

Pääministerin puoliso, kalastusohjelmasta tunnettu tv-juontaja Clarke Gayford jää sen jälkeen hoitamaan kotiin lasta, joka on pariskunnan ensimmäinen.

Ardernin hallitus on ajanut yleisen äitiysloman pidentämistä. Äitiysloma on Uudessa-Seelannissa nyt 22 viikkoa, ja se nousee 26 viikkoon vuonna 2020.

Vielä ennen 23. syyskuuta järjestettyjä vaaleja Ardern kieltäytyi vastaamasta tv-ohjelmassa kysymyksiin perheen perustamisesta sanoen, ettei raskaudella saa olla merkitystä naisen urakehitykselle.

Ardern kertoo halunneensa puolisonsa kanssa aina lapsia:

– Clarke ja minä olemme aina tienneet haluavamme vanhemmiksi, mutta meille oli kerrottu, että tarvitsemme sen onnistumiseksi apua. Siksi tämä uutinen oli suurenmoinen yllätys, kertoi Jacinda Ardern.

Ardernille tulvii onnitteluja. Muun muassa Australian pääministeri Malcolm Turnbull, Uuden-Seelannin entinen pääministeri Helen Clark sekä Vihreiden puheenjohtaja James Shaw onnittelivat Ardernia.

– Että nainen voi olla Uuden-Seelannin pääministeri ja päättää hankkia lapsia virkakautensa aikana kertoo paljon siitä, millainen maa me olemme ja mitä voimme olla: moderneja, edistyksellisiä, suvaitsevaisia ja tasa-arvoisia, sanoi Shaw.

Lähteet: AFP, Reuters