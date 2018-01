Taksifirmat kilpavarustelevat taksiliikenteen vapauttamisen alla – Matkojen hinnat voivat nousta

Perheyritys Helsingin Taksipalvelu on alkanut brändätä palvelujaan esimerkiksi julistamalla taksit "syrjintävapaiksi alueiksi", kertoo toimitusjohtaja Katri Mustonen.

Ensi kesänä Suomen taksiliikenne mullistuu. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka muun muassa poistaa taksiliikenteen hintasäännöstelyn ja rajoitukset taksilupien määrässä.

Monet taksiyrittäjät aluksi vastustivat muutosta, ja taksiprotestejakin nähtiin. Osa yrittäjistä ilmoitti lopettavansa toimintansa viimeistään sitten, kun uudistettu liikennepalvelulaki astuu voimaan heinäkuussa.

Nyt kun laki on hyväksytty ja nuijittu läpi, ollaan vaiheessa, jossa eturivin taksiyritykset ovat ryhtyneet kilpavarustelemaan toimintaansa, koska tulevassa kilpailutilanteessa menestymisen edellytys on erottuminen kilpailijoista myönteisellä tavalla.

– Olemme aloittaneet markkinoinnin ja autojen brändäämisen. Keksimme brändiviestejä ja mietimme, mitä lupauksia annamme asiakkaille ja mitä arvoja haluamme edustaa, sanoo Menevä-taksipalvelun myyntijohtaja Mikael Franck.

Menevä on perheyritys Helsingin Taksipalvelun osa, jonka tarkoituksena on nimenomaan valmistautua kiristyvään kilpailutilanteeseen. Menevän konseptiin kuuluu muun muassa sovellus, jolla asiakas voi tilata taksin ja nähdä matkan hinnan etukäteen. Kännykällä voi myös maksaa.

Menevä-taksipalvelun myyntijohtaja Mikael Franck arvioi, että taksien kilpailusta tulee ankaraa. Nella Nuora / Yle

Helsingin Taksipalvelu jatkaa perinteistä taksiliikennetoimintaa alihankintana taksikeskuksille, pääasiassa Taksi Helsingille.

Mikael Franck ja Helsingin Taksipalvelujen toimitusjohtaja Katri Mustonen sanovat luottavansa siihen, että yritys tulee pärjäämään myös jatkossa, vaikka kilpailusta onkin tulossa "ankaraa".

Katri Mustonen luettelee lisää erottautumiskeinoja kilpailijoista.

– Meillä on tehty laatusertifiointi eli kun asiakkaan palaute tulee, käsittelemme sen tarkasti. Palautteesta on seurauksia, ja siitä opitaan. Teemme myös paljon sisäistä valvontaa.

Taksipalvelujen brändäykseen kuuluu myös kuljettajien hyvinvoinnista huolehtiminen. Helsingin Taksipalvelu ja Menevä ovat esimerkiksi julistautuneet "syrjinnästä vapaiksi alueiksi". Monilla kuljettajilla on etninen tausta, ja he kokevat epäasiallista kohtelua sekä asiakkailta että toisilta taksinkuljettajilta.

Katri Mustonen pitää jonkinlaisena uhkakuvana sitä, että joissain tapauksissa asiakas ei saakaan tarpeeksi hyvää palvelua kuljettajalta. Hän sanoo, että ison taksiyrityksen velvollisuus on huolehtia siitä, että asiakkaat pysyvät tyytyväisinä.

– Kuljettajien vaatimustaso alenee, mutta meidän on pidettävä huolta siitä, että kuljettajamme ovat ammattitaitoisia. Koska yhteiskunta ei enää pidä huolta ammattitaitovaatimuksista, koulutusvastuu siirtyy meille.

Tuhansia kruunuja lentokenttäkyydistä

Mikael Franck kertoo, että keskeisenä osana valmistautumista tulevaan on ollut muun maailman esimerkkien ja erityisesti Ruotsin kokemusten seuraaminen ja niistä oppiminen.

Ruotsissa taksiliikenteen säännöstely purettiin jo vuonna 1990 eli lähes 30 vuotta sitten. Muutoksesta on ollut sekä asiakkaille että taksialan toimijoille sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia.

Taksien saatavuus on parantunut, samoin kuljettajien työllisyystilanne.

Yhtenä tavoitteena oli myös hyödyttää matkustajia siten, että koventunut kilpailu painaisi taksimatkojen hintoja alaspäin. Kävi päinvastoin. Taksimatkojen hinnat ovat nousseet selvästi nopeammin kuin muut hinnat.

Yle Uutisgrafiikka

Jos sääntelyn purkuvuotta 1990 pidetään hintaindeksin lähtötasona 100, kuluttajahinnat ovat nousseet vuoteen 2014 mennessä noin vertailutasolle 150. Taksimatkojen hinnat ovat puolestaan nousseet reilusti yli vertailutason 200.

Myös monet epärehelliset yrittäjät näkivät tilaisuutensa tulleen. Pahaa aavistamattomia matkailijoita rokotettiin erityisesti Tukholman Arlandan lentokentän ja keskustan välisistä kyydeistä jopa tuhansilla kruunuilla (sadoilla euroilla).

Kiskurihintoihin on sittemmin puututtu Ruotsissa muun muassa lakimuutoksella, joka velvoittaa kuljettajan ilmoittamaan matkan hinnan, jos se ylittää 500 kruunua (siirryt toiseen palveluun)(51 euroa).

Tukholmalaiset ovat tottuneet käyttämään muutaman luotetun taksiyhtiön palveluja, koska sääntelyn purun jälkeen seurasi kiskurihinnoittelua. Derrick Frilund / Yle

Tukholmalaiset oppivat ylihinnoittelun seurauksena nopeasti käyttämään vain tunnettuja, luotettavia taksiyrityksiä, joista tunnetuin on Taxi Stockholm. Tämä puolestaan on johtanut siihen, että markkinoille on tullut yrityksiä, jotka ovat kopioineet luotetun yrityksen logon ja muuttaneet nimeä vain kosmeettisesti, kuten "Taxi i Stockholm".

"Lisää vaihtoehtoja, vaara ylihinnoitteluun"

Taksiliikenteen uudistusta on erittäin läheltä seurannut ja siihen osallistunut keskustan kansanedustaja Markku Pakkanen. Hän on paitsi hallituspuolueen edustaja myös taksiyrittäjä itse. Hän sanoo heti kättelyssä, että vielä vuosi sitten hänen mietteensä uudistuksesta olisivat olleet paljon synkempiä, mutta nyt tilanne vaikuttaa hyvältä.

– Asiakkaalle tässä on paljon mahdollisuuksia. Alalle tulon kynnys helpottuu paljon. Varsinkin pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa toimijoita tulee alalle lisää. Asiakkaille se tarkoittaa lisää palveluvaihtoehtoja ja toisaalta yrittäjälle uusia mahdollisuuksia.

Pakkasen suurin uhkakuva uudistuksen jälkeen on se, että syrjäseudulla ei pysytytä varmistamaan palvelujen saatavuutta.

– Syrjäseudulla kysyntä on hetkellistä ja kysyntähuippuja on hankala todeta. Tilausvälityskeskusten tehtävä kasvaa, ja uskon kyllä, että yrittäjät keskenään huolehtivat siitä, että taksipalveluja on tarjolla "24/7".

Kansanedustaja Markku Pakkanen (kesk.) ennustaa, että taksien saatavuus pääasiassa paranee, mutta on myös olemassa vaara ylihinnoittelusta. Ronnie Holmberg / Yle

Markku Pakkanen uskoo, että Suomessakin on vaara taksimatkojen ylihinnoittelusta. Pakkanen uskoo kuitenkin, että taksiyrittäjät kantavat vastuunsa asiakkaita kohtaan. Hän painottaa sitä, että kuluttajan pitää ottaa yhteyttä viranomaisiin, jos kohdalle sattuu kiskurihintoja perivä taksinkuljettaja.

– Haaste tässä on se, kuka määrittelee ja miten määritellään, mitä on ylihinnoittelu. Onko se viisikymppiä vai kymppi?

Helsingin Taksipalvelun Katri Mustonen arvioi, että riski ylihinnoitteluun on hyvin suuri. Menevän Mikael Franck menee vielä pidemmälle. Hän sanoo, että hinnoittelun ylilyöntejä tulee varmasti esiintymään.

– Kun hyvin monet ihmiset hankkivat taksiluvan, osa heistä ei ole ammattimaisia, mikä johtaa siihen, että asiakkaat saavat surkeita palvelukokemuksia.

Aiheesta lisää:

Epävarmuus ajaa taksiyrittäjiä yrittäjien työttömyyskassaan

Taksialan vapautuminen kilpailulle on hyppy tuntemattomaan

Taksiala mullistuu kohta: "Massasta erottuminen pitää tehdä nyt eikä vuoden päästä"

Eduskunta hyväksyi taksiliikenteen avaamisen kilpailulle

Lähes parisataa taksia ajoi protestirallia Helsingissä – närkästyneet yrittäjät vastustavat hallituksen suunnitelmaa