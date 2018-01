Turismi tuhoaa luontoa ja ilmastoa – Asiantuntijoiden vinkit kestävään matkailuun

Matkailijoiden ja matkailualan ympäristö- ja ilmastotietoisuus kasvaa vähitellen. Yle kävi Helsingin matkamessuilla kysymässä neljältä asiantuntijalta parhaita vinkkejä kestävään ja vastuulliseen matkailuun.

Aluejohtaja Pakkanan Winijchai, Thaimaan matkailutoimisto TAT

Pakkanan Winijchai, aluejohtaja, Thaimaan matkailutoimisto TAT. Ronnie Holmberg / Yle

Thaimaassa on paljon luonnonpuistoja luonnonystäville, myös merellä sijaitsevia luonnonpuistoja. Kun ostat esimerkiksi sukellusretken, seuraa aina ohjaajan neuvoja. Koralleihin ei saa koskea, niitä saa vain katsoa. Merestä ei myöskään saa viedä mitään, eikä kaloja pidä syöttää.

Thaimaassa on tullut voimaan uusi laki, joka kieltää tupakoinnin rannoilla. Rannoillemme on heitetty tonneittain tupakantumppeja. Järjestämme säännöllisesti rantojen siivoustalkoita, joihin matkailijat voivat osallistua. Koulutamme sekä paikallisia asukkaita että turisteja ympäristökysymyksissä.

Toimitusjohtaja Jonah Ramampionona, Ramartour, Madagaskar

Jonah Ramampionona, toimitusjohtaja, Ramartour, Madagaskar. Ronnie Holmberg / Yle

Kestävä matkailu lähtee siitä, että otetaan huomioon paikallinen väestö. Madagaskar on luonnonvaroiltaan rikas maa, mutta ihmiset ovat köyhiä. Turismi auttaa paikallisia ihmisiä parempaan elämään.

Emme halua Madagaskariin massaturismia, vaan sellaisia matkailijoita, jotka ovat kiinnostuneita luontomme suojelusta. Tällä hetkellä meille tulee vuosittain noin 250 000 turistia, mutta tähtäämme miljoonaan kävijään.

Kaikkea ei voi saada kerralla. Valitettavasti paras tapa saavuttaa saaremme on lentäminen. Suomesta pääsee Madagaskariin useilla lentoyhtiöillä yhdellä vaihdolla. Lentoliikenne tietysti saastuttaa luontoa, mutta on pitemmän tähtäimen tehtävä keksiä, mikä olisi hyvä keino päästä tänne. Meille tulee myös risteilyjä, mutta risteilyvieraat jäävät yleensä vain kolmeksi päiväksi. 12 päivää olisi sopivampi aika.

Ohjelmajohtaja Marketta Viljasaari, Suomen Ympäristökasvatus Oy

Marketta Viljasaari, ohjelmajohtaja, Suomen Ympäristökasvatus. Ronnie Holmberg / Yle

Kun matkailijana teet valintoja, mieti minne ja miten matkustat. Pystytkö valitsemaan ekologisen tavan matkustaa? Suomessa voi lähimatkailla ekologisesti junalla. Yöpymispaikoilta voi tarkistaa, onko niillä Green Key tai joku muu merkki siitä, että ne tekevät systemaattista ja pitkäjänteistä ympäristötyötä.

Haluaisin laittaa matkustajille hieman painetta siihen, että kysytään palveluntarjoajilta, miten ne ovat hoitaneet ympäristövastuun sosiaalisen vastuun asiansa. Matkailussa lentojen lisäksi olennaisia ovat energian- ja vedenkulutus sekä jätteiden käsittely.

Matkailu luo työllisyyttä, kun käytetään paikallisia palveluja. Tärkeää on se, että raha jää matkakohteeseen.

Osastonjohtaja Finn Bolding Thomsen, ympäristöjärjestö Foundation for Environmental Education

Finn Bolding Thomsen, johtaja, Foundation for Environmental Education. Ronnie Holmberg / Yle

Tutkimukset osoittavat, että matkailijoiden kiinnostus kestävää kehitystä kohtaan on kasvanut. On monia keinoja edistää asiaa. Onko pakko matkustaa maailman ääriin? Lentämisellä on paljon suurempi ympäristökuormitus kuin paikallisella julkisella liikenteellä. Jos pitää lentää, suorat lennot ovat parhaita. Käytännössä tietysti ylimääräistä lentämistä ei aina voida välttää. Esimerkiksi Suomesta ei ole suoria lentoja joka paikkaan. Voit ostaa hyvityksiä lentämisestä aiheutuvasta hiilijalanjäljestäsi.

Kun ostat matkamuistoja, kannattaa huolehtia siitä, ettei niitä ole tehty esimerkiksi uhanalaisista kasvi- tai eläinlajeista. Matkailijana voit säästää sähköä ja vettä. On hyvä syödä paikallista ruokaa.