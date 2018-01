Paavi Franciscuksen tylytys seksuaalisen hyväksikäytön uhreille tyrmistyttää Chilessä

Paavi Franciscus asettui tukemaan piispaa, jonka väitetään peitelleen toisen papin harjoittamaa seksuaalista hyväksikäyttöä. Paavin mielestä uhrien on toimitettava todisteita peittelystä, tai väitteet ovat herjausta.

Paavi Franciscus päätti torstaina kolmipäiväisen vierailunsa Chilessa kommenttiin, joka on herättänyt laajaa närkästystä.

Erityisen oudoksi kommentin tekee se, että vierailun yksi päätarkoitus oli nimenomaan parantaa seksuaalisen hyväksikäytön repimiä haavoja. Paavi jopa tapasi tiistaina hyväksikäytön uhreja.

Torstaina hän kuitenkin yllättäen kutsui herjaukseksi väitteitä, joiden mukaan piispa Juan Barros peitteli oppi-isänsä, pappi Fernando Karadiman harjoittamaa seksuaalista hyväksikäyttöä.

– Sinä päivänä kun he tuovat minulle todisteita piispa Barrosia vastaan, silloin kommentoin asiaa. Barrosia vastaan ei ole lainkaan todisteita. Kaikki se on herjausta, onko selvä, tokaisi paavi Franciscus.

Ihan kuin minä olisin voinut ottaa selfien tai valokuvan siitä, kun Karadima käyttää minua ja muita hyväkseen ja Juan Barros seisoo katselemassa sitä. Juan Carlos Cruz, yksi Karadiman uhreista

Karadiman väärinkäytökset ovat katolisen kirkon tiedossa, kirkko määräsi hänet elinikäiseen katumusharjoitukseen vuonna 2011. Tuomioistuin totesi myös uhrien kertomuksen uskottavaksi, mutta hylkäsi syytteet rikosten vanhentumisen takia.

Uhrit ovat yrittäneet nostaa syytettä piispa Barrosia vastaan. Heidän mielestään paavin kommentti on käsittämätön:

Como si uno hubiese podido sacarse una selfie o foto mientras Karadima me abusaba a mi u otros con Juan Barros parado al lado viéndolo todo. Estas personas desde arriba están locos y @Pontifex_es habla de reparación a las víctimas. Seguimos igual y su perdón sigue siendo vacío. https://t.co/IHWDJUqCie — Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 18. tammikuuta 2018

– Ihan kuin minä olisin voinut ottaa selfien tai valokuvan siitä, kun Karadima käyttää minua ja muita hyväkseen ja Juan Barros seisoo katselemassa sitä. Nuo ihmiset ovat todella hulluja ja paavi puhuu sovituksesta uhreille. Mikään ei ole muuttunut, ja hänen vetoomuksensa anteeksiannosta on tyhjä., kirjoitti Twitterissä yksi uhreista, Juan Carlos Cruz.

Selvitysten aloittaminen vei vuosia

Karadiman uhrit ilmoittivat kirkon viranomaisille jo vuonna 2002, että papilla oli ollut tapana suudella ja kouria heitä. Katolinen kirkko ei kuitenkaan alkanut selvittää asiaa, ennen kuin uhrit esittivät syytöksensä julkisesti vuonna 2010.

Paavi nimitti Barrosin vuonna 2015 Osornon piispaksi. Karadima oli Barrosin oppi-isä, ja uhrien mukaan Barros tiesi hyvksikäytöstä ja oli nähnyt sen tapahtuvan – mutta ei tehnyt mitään sen estämiseksi tai käsittelemiseksi. Barros kiistää syytökset.

Osa Osornon papeista ja seurakuntalaisista on protestoinut nimitystä vastaan heti alusta alkaen.

Pappi Fernando Karadima vetoomustuomiostuimen kuultavana vuonna 2015. Katolinen kirkko määräsi Karadiman vuonna 2011 katumaan ja rukoilemaan seksuaalisen hyväksikäytön takia. Tuomioistuin totesi hyväksikäyttöä tapahtuneen, mutta rikosten vanhentuneen. Sebastian Silva / EPA

Paavi Franciscus on puolustanut nimitystä ja kutsunut arvostelua typeräksi ja vasemmistolaisten aikaansaamaksi.

Mitä paavin puheista seuraa?

Kuitenkin Vatikaanissa valmisteltiin vuonna 2014 kehotusta Barrosille ja kahdelle muulle Karadiman kouluttamalle piispalle erota virasta ja pitää vuoden virkavapaata. Kehotuksesta kuitenkin luovuttiin.

Barrosia arvosteleva Osornon maalikko-katolisten ryhmä ihmetteleekin, miksi paavi syyttää nyt Karadiman uhreja herjauksesta, vaikka Vatikaani itse uskoi väitteisiin vielä vuonna 2014.

Piispa Juan Barros Felipe Trueba / EPA

– Todistamisen taakka on kirkolla, ei uhreilla. Eikä varsinkaan uhreilla, joiden totuudenmukaisuus on jo vahvistettu. Paavi on juuri kääntänyt kelloa kriisin pimeimpiin päiviin. Kuka tietää, moniko hyväksikäytön uhri nyt päättää pysyä hiljaa siksi, että pelkää, ettei heitä uskota? kysyy Anne Barrett Doyle katolisen kirkon hyväksikäyttöä dokumentoivalta sivustolta, BishopAccountability.org:lta.

