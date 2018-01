Kouvolan Pallonlyöjiä haetaan konkurssiin 46 000 euron veroveloista

Verottaja hakee pesäpalloseura Kouvolan Pallonlyöjiä konkurssiin. Asiasta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Hämeen Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Kymenlaakson käräjäoikeudesta vahvistetaan Ylelle, että verohallinto on jättänyt konkurssihakemuksen Kymenlaakson käräjäoikeuteen torstaina.

Ennakonpidätyksiä tilittämättä

Kouvolan Pallonlyöjien puheenjohtaja Jyrki Hyttinen kertoo, että maksamattomia veroja korkoineen on vajaat 46 000 euroa. Velka on syntynyt viime vuonna.

— Kyse on tilittämättä jääneistä ennakonpidätyksistä. Seura on iso palkanmaksaja, ja kun on ollut maksuongelmia, niin jossakin vaiheessa on tehty sellainen päätös, että jätetään näitä maksuja maksamatta. Kuka niitä päätöksiä on tehnyt, se on nyt toissijaista.

— On tehty vääriä päätöksiä, mistä maksuista tingitään, Jyrki Hyttinen sanoo.

Maksuohjelmastakin poikettu

Hyttisen mukaan summa on seuran mittakaavassa iso, mutta sen hoidosta on seura on käynyt neuvotteluja verottajan kanssa.

— Tämä konkurssitilanne tuli sillä tavalla yllättäen, että meillä on ollut maksuohjelma . Nyt on kuitenkin ilmeisesti poikettu myös maksuohjelmasta, jolloin verottajalla on kärsivällisyys loppunut.

KPL:n puheenjohtaja Jyrki Hyttinen toteaa, että verovelka maksetaan ensi tilassa pois. Seuraavaksi ohjeistetaan seuraa ja taloushallintoa.

— Tällaista tilannetta ei pidä päästää jatkossa syntymään.

Seuran toiminta jatkuu normaalisti, KPL:n puheenjohtaja Jyrki Hyttinen vakuuttaa.

Kouvolan Pallonlyöjät KPL pelaa Superpesiksessä ja on voittanut useita mestaruuksia. Finaalissa seuran edustusjoukkue pelasi viimeksi vuonna 2010.

Kouvolan Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi torstaina, että Kouvolan Pallonlyöjillä on viime heinäkuusta nykyhetkeen yhdeksän maksuhäiriömerkintää Kauppalehden protestilistalla. Perittävien maksujen yhteenlaskettu summa on vajaat 16 000 euroa.