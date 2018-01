Pinkkiä rahaa tarjolla miljoonia euroja: "Helsinki ei ole 'gayskenen' mekka, mutta täällä on turvallista matkustaa homona"

Helsinki voisi tienata niin sanottua pinkkiä rahaa miljoonia euroja vuodessa, jos homoystävällisten palveluiden markkinointi onnistuu.

– Jos lasketaan, että maailmanlaajuisesti matkailumarkkinan arvo on 200 miljardia euroa, ja jos seksuaalivähemmistöjä on noin kuusi prosenttia väestöstä, niin kyllä tässä on miljoonista kysymys, laskee homoystävällisten palveluiden markkinointikanavan nettiin perustanut Hannu Virtanen.

Maailmanlaajuisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen on laskettu kuluttavan jopa yli kolme biljoonaa dollaria vuosittain.

Rahaa olisi tarjolla niin paljon, että se kannattaa Virtasen mukaan napata.

– Helsinki ei ole välttämättä mikään "gayskenen" mekka. Jos sellaista kaipaa, niin silloin voi lähteä vaikapa Berliiniin tai Barcelonaan. Suomeen ei tulla "gayskenen" takia, vaan siksi, että täällä on turvallista matkustaa homona, lesbona tai transihmisenä, Virtanen sanoo.

Homoystävällisten yritysten, tapahtumien ja brändien markkinoinnilla Helsinkiin voisi houkutella miljoonia euroja pinkkiä rahaa, sanoo markkinointisivuston avannut Hannu Virtanen. Kari Ahotupa / Yle

Hän onkin perustanut Gay Travel Finland -nimisen sivuston, joka tarjoaa markkinointialustan suomalaisille homoystävällisille matkailualan yrityksille, palveluille, tuotteille, tapahtumille ja brändeille.

Hannu Virtanen uskoo ja tietää, että juuri "gay travel" -sivustot ja sosiaalinen media ovat paikkoja, joista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt etsivät turvallisia hotelleja ja matkakohteita.

Juuri turvallisuus on Virtasen mukaan valtti, jolla Suomen kannattaa houkutella pinkki raha luokseen.

– Ne asiat, jotka ovat meille itsestäänselviä, eivät sitä välttämättä toisella puolella maailmaa ole. Maailmassa on 70 maata, jossa homoseksuaalisuus on rikos.

"Jos hotelli mainostaa itseään homoystävällisenä, se ei tarkoita, että siellä on vain homoja asiakkaina"

Vielä viime kesänä kauppakorkeakoulun professori arvosteli suomalaisia yrityksiä siitä, että ne eivät osaa hyödyntää niin sanottua pink money -ilmiötä tarpeeksi esimerkiksi kymmeniä tuhansia osallistujia keräävän Pride-tapahtuman (siirryt toiseen palveluun) aikana.

Nyt tilanne on ainakin Virtasen kokemuksen mukaan muuttumassa.

– Matkamessuilla saamieni yhteydenottojen perusteella voisin sanoa, että olemme menossa sellaiseen suuntaan, että yritykset uskaltavat tehdä rohkeasti päätöksiä ja kertoa yrityksen arvomaailmasta.

Eli enää ei pelätä esimerkiksi sitä, että homoystävällisenä itseään mainostava hostelli karkottaisi muut asiakasryhmät, kuten lapsiperheet matkoihinsa.

– Enää ei aina ajatella, että erilaiset asiakasryhmät sulkisivat toisensa pois. Ei se, että hotelli on "gay-friendly", tarkoita sitä, että siellä on pelkästään homoja asiakkaita. Mutta jos yritys on onnistunut markkinoinnillaan houkuttelemaan hotelliin muita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, niin se on osa sitä homoystävällisyyttä.

Samanhenkisten asiakkaiden läsnäolo luo virtasen mukaan hyvää ilmapiiriä.

– Se on vähän sama asia, että jos lapsiperhe ei näkisi hotellissa muita lapsiperheitä, niin se voisi tuntua epämukavalta, Virtanen vertaa.

Pinkki raha virtaa Helsingissä, mutta yritykset eivät osaa hyödyntää sitä riittävästi