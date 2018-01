Jääsviittiä vahtii King Kong – katso kuvat Kemin Lumilinnasta

Sviitissä on hurja vartija.

Kemissä vietettiin 23. Lumilinnan avajaisia. Linnan teemana on tänä vuonna eläimet saduista, Afrikan savannilta ja Suomen metsistä.

Kemin Lumilinna avasi ovensa yleisölle lauantaina. Perämeren rannalla sijaitseva lumilinna on jo 23. Tällä kertaa linnan teemana ovat eläimet, niin Suomesta kuin maailmalta. Erityisesti lumihotellin huoneista voi havaita myös eläimiä tutuista lasten saduista.

Erityisen vaikuttava on yksi lumihotellin kolmesta sviitistä. Porontaljoin pedatun jääpedin taustalla nimittäin vahtii hurja apinakuningas King Kong.

Linnan ovet avattiin yleisölle jo päivällä. Tänä vuonna hulinat ja ilotulitus järjestetään vasta kiinalaisen uuden vuoden aikaan helmikuun 15. päivä. Silloin Kemissä on paljon aasialaisia turisteja ja myös kotimaan talvilomalaisia, joten linnassa halutaan tarjota ohjelmaa sekä vierailijoille että paikallisille.

Kemin Lumilinnassa vuorokausi ennen avajaisia on ollut työntäyteinen. Jään- ja lumenveistäjät viimeistelevät yhä avajaispäivänä yhden holvin veistosta. Kemin matkailun tiedottaja Noora Barria sanoo, että se on herättänyt paljon kiinnostusta.

– Ihmiset ovat kyselleet paljon meidän veistäjiltä, joten se oli oikeastaan aika kiva, että ihmiset saivat nähdä veistotyötä livenä, Barria sanoo.

Kemin Lumilinna tavoittelee tänä vuonna noin 100 000 vierasta. Tavoitteena on saada vierailijat viipymään paikkakunnalla pidempään ja kehittää erilaisia palvelupaketteja matkailijoille. Kemissä katse on jo ympärivuotisessa Lumilinnassa. Nykyisen lumisen linnan viereen rakennetaan ympärivuotisen lumilinnan rakennusta, jonka on määrä olla avoinna jo ensi vuonna.

– Tulemme rakentamaan lumesta myös jatkossa, mutta ympärivuotinen lumilinna on aivan uudenlainen palvelu, Barria toteaa.