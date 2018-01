Tulevaisuudessa sinunkin autosi voidaan valjastaa ottamaan kuvia tien kunnosta

Kuvasarjaa tuottava kännykkä on tavallinen, noin parin sadan euron älypuhelin, joka on asennettu ajoneuvon sisäpuolelle tuulilasiin.

Mistä on kyse? Lapin ely on kokeillut parin vuoden ajan tekniikkaa, jossa kännykkäkamerat kuvaavat kaupallisten bussiyhtiöiden ajamien pääteiden kuntoa.

Tekniikka mahdollistaa viranomaisille tien kunnon tarkistamisen etäältä ja säästää elyn kunnossapitopäällikön mukaan selvää rahaa.

Nyt ely selvittää, voisivatko pitkien pistoteiden varrella asuvat asennuttaa autoihinsa kännykkäkamerat.

Bussiyhtiö Pohjolan Matkojen kuljettaja Marko Liikanen valmistelee lähtöä valtatie 20:lle Oulusta kohti Kuusamoa. Hän kääntää avainta virtalukossa, ja bussi hyrähtää käyntiin.

Moottori ei ole kuitenkaan ainoa eloon heräävä tekninen laite, sillä kojelaudan taakse tuulilasiin asennettu kännykkä alkaa automaattisesti kuvata. Kohtena on eteen avautuvaa tie, josta otoksia talennentuu viiden sekunnin välein koko matkan ajan.

Viritelmää ei suinkaan ole tehty komeiden somekuvien toivossa. Teitä kuvataan, jotta tienpidon ammattilaiset saavat ajantasaista tietoa niiden kunnosta.

– Jos tienhoitaja voi käyttää hyväksi näitä kuvia, on se iso plussa. On hyvä, kun tietotekniikka otetaan käyttöön, Liikanen tuumaa.

Mahdollistaa teiden etätarkistamisen

Kuvatekniikka on ollut viranomaisille hyödyksi jo puolentoista vuoden ajan, Lapin elyn pohjoisen hankinta-alueen kunnossapitopäällikkö Markku Tervo vakuuttaa. Lapin ely hoitaa pohjoista hankinta-aluetta, joka käsittää Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elyn alueet.

Maanteitä kuvaavia busseja on yhteensä 22 kappaletta useassa yhteistyötä tekevässä bussiyhtiössä.

Kuvat ovat Lapin elyn kunnossapitopäällikkö Markku Tervon mukaan niin tarkkoja, että niistä voi hetkessä päätellä tien kunnossapitotarpeen. Lapin ely

Sen jälkeen, kun kännykän ottamat kuvat ovat latautuneet pilvipalveluun, niitä tutkivat elyn tiestön hoidosta ja ylläpidosta vastaavat viranomaiset. Myös tietyöurakoiden työnjohto voi katsoa kuvia etätarkistaakseen teiden kuntoa.

Tervo kertoo kuvien olevan niin tarkkoja, että ammattilainen näkee yhdellä silmäyksellä kunnossapitotarpeen.

– Katsomme esimerkiksi onko tiellä lunta tai polanteita, tuiskuaako ja ovatko liikennemerkit lumisia.

Aikaisemmin tienpidon ammattilaisen piti todeta vastaavat asiat käymällä itse paikan päällä. Tapa oli hyvin työläs, sillä pohjoisella hankinta-alueella tarkistettavaa riittää yhteensä 22 000 tiekilometrin verran.

– Eräs työmaapäällikkö sanoi, että kyllähän hän mieluummin katsoo kuvista tien kunnon kuin ajelisi puolikin päivää paikan päälle, Tervo kertoo.

Pohjoinen edelläkävijänä

Tekniikan kehittäneen Demon turvallisuus Oy:n teknisen johtajan Ari Rädyn mukaan joukkoistaminen ja ketteryys ovat tekniikan kantavia teemoja.

Ensimmäinen toteutuu, kun arjen työssä päätietä liikennöivä bussiyhtiö asentaa kännykän bussiinsa, tuottaen arkisen työn lomassa kuvamateriaalia viranomaisten käyttöön.

Jälkimmäisellä hän viittaa tekniikan käytön helppouteen. Se on kehitetty sellaiseksi, että kuski voi keskittyä pelkästään ajamiseen.

Käytössä olevat kännykät maksavat pari sataa euroa per kännykkä per kuukausi. Markku Tervo

– Järjestelmä on myös erittäin tietoturvallinen. Ulkopuolisilla ei ole kuvadataan mitään pääsyä. Käyttäjät on puolestaan yksilöity ja he pääsevät tietoon käsiksi usean tarkastuksen jälkeen, Räty vakuuttaa.

Rädyn mukaan juuri Pohjois-Suomessa toimivat elyt yhteistyökumppaneineen ovat edelläkävijöitä tekniikan käyttöönotossa. Pari vuotta sitten alkanut kokeilu oli luonnollista aloittaa juuri pohjoisesta.

– Pohjoinen on muun muassa pakkasen ja lumen vuoksi olosuhteiltaan poikkeuksellinen. Siispä aloitimme kokeilun kaikkein haastavimmalta alueelta.

Etenkin tänä talvena haastetta on riittänyt. Muun muassa Pohjois-Pohjanmaalla haja-asutusalueiden teiden talvikunnossapito huolettaa kansalaisia.

Tiekameroita yksityisillekin?

Sekä Tervo että Räty uskovat vastaavan joukkoistamistavan leviävän valtakunnalliseksi sitä mukaa, kun eri alueiden ely-keskukset ottavat tekniikan käyttöönsä.

Kännykät ovat tavallisia älypuhelimia. Niihin on asennettu kuvaussovellus, joka käynnistyy automaattisesti ajoneuvon käynnistyksen yhteydessä. Paulus Markkula / Yle

Tieolosuhteita tarkkaavia kamerakännyköitä saattaa tulevaisuudessa ilmestyä myös yksityishenkilöiden autoihin.

Tervo kertoo, että alustavien kyselyiden mukaan harvoin liikennöityjen ja syrjäisten teiden varrella asuvat ovat kiinnostuneita kuvaamaan kotimatkaansa.

– Meidän alueellamme on 50–100 kilometrin pistoteitä. Jos niillä osuuksilla pitäisi käydä tuon tuosta, tarkoittaisi se pahimmillaan päivän työmatkaa.

Tervon mukaan rahallinen säästö olisi ilmeistä. Teiden kunnossapitorahaa säästyy hänen mukaansa jo nykyiselläänkin, vaikka tarkkoja laskelmia ei ole tehtykkään.

– Käytössä olevat kännykät maksavat pari sataa euroa per kännykkä per kuukausi. Eli kokeilu on hyvin kustannustehokas. Hyödyt ovat niin isot, että tätä kannattaa jatkaa.