Unelma-ammattinsa vuoksi mopoiässä kiusattu Eetu Laitinen on nyt räppäreiden hoviparturi: "Joskus vielä leikkaan Justin Bieberin hiukset"

Ilmassa leijuu partasaippuan tuoksu. Parturi Eetu Laitinen, 22, kohottaa kätensä. Veitsenterävällä vedolla hän rajaa asiakkaan parran millintarkasti.

– Muotina on nyt siistimmät ja lyhyemmät parrat. Niin sanotut metsuriparrat alkaa olla ohi. Tämä aika on avannut jälleen mahdollisuuden myös kaljuille parrakkaille miehille tulla parturinpenkkiin.

Laitisen näkemys on, että miehille alkaa olla yhä enemmän tarjolla hiusartisti-ja parturointipalveluja. Suomalainen mies ansaitsee olla muodikas.

"Tasoi de barberina" tunnettu kuopiolainen Eetu Laitinen tietää mistä puhuu.

Hän on opiskellut parturialaa ulkomailla, kehittänyt määrätietoisesti ammattitaitoaan ja luonut uraa aktiivisesti sosiaalisen median kautta. Hänen taitonsa tunnetaan jo laajasti suomalaisten ja myös ulkomaalaisten artistien piirissä. Laitisesta on tullut oman aktiivisuuden avulla erityisesti räppäreiden hoviparturi. Perustyötään hiusartistina ja partataiteilijana hän tekee Studio Alex T:ssä Kuopiossa.

– Kuopio on huippupaikka tehdä töitä ja kehittää alaa. Täältä on lyhyt matka ympäri Suomea ja maailmaa.

Ei ole koskaan jännittänyt niin paljon, kädet hikosi ja piti latailla itsensä. Eetu Laitinen

Kun Kuopiossa ei ollut valmiita kontakteja julkisuuden henkilöihin, Eetu Laitinen otti itse yhteyttä Facebookin kautta ensimmäiseksi vapaaottelija Makwan Amirkhaniin ja räppäri Mikael Gabrieliin. Yllättäen he vastasivat.

– Olihan se jännä keissi. Ajoin kotikeikalle Kuopiosta Turkuun. Ei ole koskaan jännittänyt niin paljon, kädet hikosi ja piti latailla itsensä monta kertaa ennen kuin meni sisään. Mutta sitten siinä rentoutti hyvin, kun siellä oli Makun äiti ja kaveri, syötiin ja oltiin tuttavallisesti. Huomasin, että olemme kaikki samanlaisia.

Varpu Mäntymäki / Yle

Stailasi hiuksia jo päiväkodissa

Eetu Laitisen äiti Laura Nuutinen kuvailee Eetua ulospäin suuntautuneeksi ja reippaaksi oman tien kulkijaksi. Mopoiässä kaverit kiusasivat Eetua tämän ammatinvalintahaaveista. Sen vuoksi hän empi, kannattaako ammattikoulun kampaaja-parturi-linjalle mennä. Äiti kannusti poikaansa.

– Sun pitää tehdä sen mukaan, mitä olet aina halunnut.

Kiinnostus hiuksien laittamiseen näkyi jo hyvin varhain.

– Eetu oli kaksivuotias, kun päiväkodista tuli viesti, että Eetu stailaa kavereitten hiuksia vessaharjalla, äiti naureskelee hauskalle muistolle.

Eetun omatoimisuus ja vahva kiinnostus alaa kohtaan näkyi myös siinä, että hän hankki itse reippaasti työssäoppimispaikan erääseen kuopiolaiseen kampaamoon. Kampaamon rouvat ottivat Eetun heti omakseen. He kannustivat innokasta nuorta, antoivat sakset ja hiusvärejä. Laura Nuutinen muistelee lämmöllä, miten Eetu sen jälkeen parturoi ja värjäsi kavereidensa hiuksia kodin kylpyhuoneessa.

– Haaveilin kampaaja-parturin urasta jo 6-vuotiaasta lähtien. Intissä sotilaspoliisina leikkasin enemmän äijien hiuksia kuin tein mitään muuta. Samalla vahvistui, että haluan erityisesti miesten parturiksi, Eetu Laitinen jatkaa äidin muisteluita.

Aina ei pystynyt antamaan taloudellista tukea, se on saanut Eetun yrittämään tosi paljon. Laura Nuutinen

Laura Nuutinen uskoo, että Eetun peräänantamattomuus ja yritteliäisyys kumpuavat myös siitä, että asiat eivät ole tulleet kultalusikalla annettuina.

– Kun ei ole aina pystynyt antamaan taloudellista tukea, se on saanut Eetun yrittämään tosi paljon. Hän on tehnyt töitä sen eteen, että on saanut itselleen esimerkiksi sakset, äiti pohtii.

Ravintoloitsija Erno Vainanen on Eetu Laitisen vakioasiakas. Varpu Mäntymäki / Yle

Sunset boulevard odottaa

Eetu Laitinen on rohkeasti ollut yhteydessä myös yhteen ehkä tällä hetkellä tunnetuimpaan ja kuumimpaan hiusartistiin Los Angelesissa työskentelevään Philip Wolffiin (siirryt toiseen palveluun).

Laitinen kertoo, että haluaa seurata inspiroivia ihmisiä ja Wolff on hänen mielestään juuri sellainen. Hän lähetti Wolffille viestin ja yllätyksekseen sai siihen pian vastauksen. Hiusartisti Wolff oli tietenkin yllättynyt, mutta otettu siitä, että häneen otettiin yhteyttä kaukaa Suomesta.

– Philip sanoi, että tule tänne milloin vain, niin hän opettaa Sunset boulevardin kikat.

Joskus leikkaan Justin Bieberin hiukset. Eetu Laitinen

Laitisella on ollut jo pitkään haave on päästä luomaan kansainvälistä uraa. Yksi supertähti on ylitse muiden, jonka hiukset hän haluaa leikata.

– Siitä lähtien, kun lähdin hiusalalle olen ottanut sellaisen pienen oman ison haaveen, että joskus leikkaan Justin Bieberin hiukset ja siitä haaveilen vieläkin ja se on mun tavoite.

Askel kohti unelmaa: "Go Eetu go"

Nuoren parturin maailmanvalloitustavoite on yhden askeleen lähempänä. Eetu on mukana kansainvälisessä kilpailussa, jonka voittaja pääsee kisaamaan ja esiintymään huhtikuussa Yhdysvaltojen Hartfordissa järjestettävään maailman suurimpaan parturitapahtumaan.

Osallistuja valitaan Connecticut Barber Expo -tapahtuman Instagram-sivuilla eniten kommentteja saaneen videon perusteella. Eetu Laitinen on kärjessä. Hänen videonsa on saanut jo tähän mennessä ylivoimaiset 1932 kommenttia. Katso video täältä (siirryt toiseen palveluun).

Kommenteissa kannustetaan ja hehkutetaan Eetu Laitisen osaamista: "Go Eetu go, Let´s make Finnish dream, Woppaa go Finland, Follow your dream, You´re the best".

Suuri kommenttien määrä perustuu Laitisen mukaan siihen, että hän on uransa aikana tavannut jo paljon eri maiden artisteja muun muassa festareiden backstageilla, missä hän on ollut parturoimassa esiintyjiä.

Varpu Mäntymäki / Yle

Pitää uskaltaa ja uskoa itseensä

Eetu Laitisella on sopivasti pää pilvissä ja jalat maassa, mutta erityisesti sydän paikallaan. Hän on huolissaan suomalaisten nuorten passiivisuudesta ja huonosta itsetunnosta. Kiertäessään yläasteilla puhumassa hän on usein kuullut nuorten sanovan, että "ei musta ole mihinkään enkä pääse mihinkään kouluun".

– Toivottavasti voin omalla esimerkilläni inspiroida suomalaisia nuoria lähtemään omien unelmiensa perään ja elämään sitä unelmaa, mitä he itse haluavat.

Kunpa Eetun esimerkki toisi nuorille syrjäytymisvaarassa oleville vaihtoehdon. Laura Nuutinen

Laura Nuutinen kannustaa ja rohkaisee jokaista löytämään oman tiensä. On monia mahdollisuuksia menestyä ja saada elämässä hyvänolon tunne. Kaikista ei voi tulla lääkäreitä tai juristeja, opettajia, huippumalleja tai rokkistaroja. Tapoja löytää mieleinen elämä ja menestyä on useita.

– Kunpa Eetun esimerkki toisi muille nuorille ehkä syrjäytymisvaarassa oleville vaihtoehdon, että on monta väylää menestykseen, jos vain haluaa.