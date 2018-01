180 astetta: "Pandat eivät ole lottovoitto Suomen matkailulle, mutta mielenkiintoinen lisäkohde varmasti"

Suuri pandapäivä eli kuluneen viikon torstai meni Visit Finlandin account manager Heli Saarelta vähän ohi. Matkamessujen ammattilaispäivä Helsingin Messukeskuksessa piti Euroopan matkailun asiantuntijan kiireisenä, joten hän pääsi perehtymään Pyryksi ja Lumeksi nimettyjen kiinalaispandojen matkantekoon ja siihen liittyneeseen mediasirkukseen vasta illalla.

– Onhan se suuri juttu Suomelle, kun saimme niin paljon näkyvyyttä myös Kiinan päässä, Saari sanoo.

Pandoista puhutaan myös Matkamessuilla, sillä Pohjoismaiden suurimmassa matkailutapahtumassa kysytään aina, mikä on tänä vuonna uutta? Mitkä kohteet ovat trendikkäitä? Miten kotimaiset kohteet pärjäävät vertailussa ulkomaisten rinnalla?

Myös Ähtäri osallistuu messuille pandateemansa kanssa.

Saari uskoo, että Ähtärin pandoista tulee oman alueensa vetonaula ja ennen pitkää Etelä-Pohjanmaa alkaa kiinnostaa myös ulkomaisia matkailijoita. Matkailubisneksessä asiat tapahtuvat pitkällä aikajänteellä, sillä matkanjärjestäjien kanssa tehdyt sopimukset neuvotellaan yleensä jo pari vuotta ennakkoon.

Ähtärin eläinpuisto saattoi aloittaa pandojen markkinoinnin vasta siinä vaiheessa, kun prosessi oli jo pitkällä. Euroopan markkinoille ehditään tuottaa paketteja vasta tulevalle talvelle ja kesälle 2019.

– Eli odotusarvokaan ei ole se, että jo tänä vuonna Ähtäri vetäisi runsaasti ulkomaalaisia matkailijoita, Saari sanoo.

Vasta vuoden 2019 jälkeen tarjolla on kunnollisia lukuja siitä, kuinka kansainväliseksi kohteeksi Pyry ja Lumi Ähtärin muuttivat.

– Pandat eivät ole lottovoitto Suomen matkailulle, mutta mielenkiintoinen lisäkohde varmasti, asiantuntija tuumaa.

Ähtärin saaminen maailmankartalle ei ole pelkästään pandojen ponnistus

Ähtärin eläinpuiston yhteydessä on hotelli ja alueelle on rakennettu uusia korkeatasoisia lomamökkejä. Läheltä löytyy muutama maaseutumatkailukohde ja luontoaktiviteetteja, joten kohde on kokonaisuudessaan monipuolinen.

Se on Saaren mielestä hyvä, sillä pelkkien pandojen varaan ei kannata laskea. Matkailussa monipuolinen kokonaisuus ratkaisee ja jotta sellainen syntyy, paikallisten yrittäjien on osattava tehdä yhteistyötä.

– Silloin voidaan puhua matkakohteesta, resortista, jossa voisi viipyä useammankin päivän. Jos alue saadaan markkinoitua kokonaisuutena, voisin kuvitella, että siinä olisi eurooppalaisillekin varsin mukava kiertomatkan varrella oleva kohde.

Saari on iloinen siitä, että pandat saapuivat nimenomaan Ähtäriin. Se kolkka Suomea on nimittäin sellainen, joka on kansainvälisesti varsin tuntematonta maaperää. Ulkomaalaiset turistit matkustavat suuriin kaupunkeihin tai monipuolisen luontonsa revontulineen matkailuvaltiksi hyödyntäneeseen Lappiin.

– Olisihan se loistava asia, jos pandat nostaisivat sen alueen Suomea kartalle ja ihmiset tajuaisivat liittää sen osaksi kiertomatkaansa.

Mutta jos pandojen vetovoima ei säteilisi kauas ulkomaille asti, Saari uskoo, että kotimaisia matkailijoita ja lähimarkkinoita mustavalkoiset karvakuonot jaksavat kiinnostaa. Samanlaista ilmiötä on nimittäin havaittavissa muissakin eurooppalaisissa eläintarhoissa, joissa on pandoja.

– Muuallakin Euroopassa pandoja saavutaan katsomaan pääasiassa lähialueilta, eikä niinkään kauempaa ulkomailta. Ähtärin pandoissa on tosin se ero, että täällä ne on mahdollista nähdä luontaisessa ympäristössään, eli peuhaamassa lumessa.

Matkailuala rikkoi viime vuonna ennätyksiä

Suomen matkailuimagon parissa työskenteleminen on ollut viime vuodet palkitsevaa hommaa ilman pandojakin. Matkailubisnes kasvaa viiden prosentin vuosivauhtia (siirryt toiseen palveluun), ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on kasvanut viime vuonna jopa 15 prosenttia.

Viime vuonna rikkoutui ensimmäistä kertaa kuuden miljoonan ulkomaalaisen yöpymisen raja. Tilastokeskus julkaisi torstaina majoitustilaston ennakkotiedot marraskuulta. Koko vuoden lukua saadaan odotella helmikuun puoleen väliin.

– Pelkästään marraskuussa kasvua edellisvuoteen oli jopa 15 prosenttia. Se on paljon, sillä marraskuu on kuitenkin vuoden hiljaisimpia kuukausia ja off-seasonia, sillä Lapin lentosarjatkaan eivät ole vielä alkaneet.

Saari kertoo, että Suomen kova noste matkailumaana viime vuoden aikana pääsi vähän yllättämäänkin. Suomen satavuotisyntymäpäivä ylitti arvovaltaisia uutiskynnyksiä ympäri maailman ja siitä seurannut lisänäkyvyys buustasi luonnollisesti myös matkailubisnestä.

