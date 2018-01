Kelpaisiko sinulle naapurilta ylijäänyt makaronilaatikko? Kuopiolaiset laittavat hävikkiruoan kiertoon ainutlaatuisessa Facebook-ryhmässä

Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maan jättäytyvän pois Pariisin ilmastosopimuksesta, kuopiolainen Tiia Tuovinen kiukustui. Koska Yhdysvallat oli päättänyt jättäytyä pois ilmastotalkoista, niin ainakin hän halusi kantaa oman kortensa kekoon. Tuolloin Tuovinen päätti aloittaa kierrättämään omat jätteensä. Siihen asti kaikki jätteet olivat menneet samaan koriin.

– Ehkä olen optimisti, kun ajattelen, että yksi ihminen voi vaikuttaa, mutta ainakin minun omatuntoni on puhdas tästä lähtien, hän kertoo.

Kun Tuovinen huomasi, että biojätettä kertyy yllättävän paljon, hän sai idean. Voisiko ylijäämäruokaa tarjota jollekin ruokaa tarvitsevalle, jotta sitä ei tarvitsisi heittää roskiin? Näin sai alkunsa tiettävästi Suomen ainut ruokahävikkirinkiryhmä syksyllä 2017.

Idea on yksinkertainen: ryhmän jäsen ottaa kuvan joko valmiista ruoasta tai tarpeettomaksi jääneestä elintarvikkeesta ja julkaisee sen ryhmässä. Kommenttikenttään voi kirjoittaa, jos tahtoo hakea ruoan itselleen.

Tiia Tuovisen mielestä syömäkelpoista ruokaa ei pitäisi heittää roskiin, koska sen valmistamiseen on käytetty paljon resursseja: niin aikaa, rahaa kuin raaka-aineitakin. Juha Vauhkonen / Yle

Vastuu on lopulta ruoan vastaanottajalla

Ryhmän perustamista seuranneen viikon aikana Ruokahävikkirinki Kuopioon liittyi 250 ihmistä. Sen jälkeen jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti yli 300:een. Luottamus on ryhmässä tärkeää. Säännöissä painotetaan, että "tervettä järkeä" saa käyttää ja, että pilaantuneita ruokia ei saa tarjota muille haettavaksi.

– Vastaanottaja tekee viimeisen arvion tuotteen käytettävyydestä, Tuovinen kertoo säännöistä.

Samaa mieltä Tuovisen kanssa on myös Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

– Tämä on yksityishenkilöiden oman ruoan kierrättämistä. Ei lainsäädäntö ota siihen kantaa, mutta järjen käyttö on sallittua, sanoo ylitarkastaja Pirjo Korpela Evirasta.

Korpelan mukaan vastuu todella on niillä, jotka ruokaa tarjoavat ja tulevat sitä omiin tarpeisiinsa toisilta hakemaan.

– On hieno homma, että ihmiset ovat huolissaan ruokahävikistä. Ruokahävikin vähentäminen on ollut yksi niitä tavoitteita, mitä myös Evira on oman ruoka-avun elintarvikeohjeistuksen (siirryt toiseen palveluun) avulla yrittänyt saavuttaa, Korpela jatkaa.

Suomen kotitalouksissa syntyy Luonnonvarakeskus Luken mukaan (siirryt toiseen palveluun) 120–160 miljoonaa kiloa ruokahävikkiä vuosittain. Se on 20–25 kiloa henkilöä kohden.

"Tietoisuus hävikistä on vähentänyt hävikkiä"

Suomessa ei tiettävästi ole muita yksityishenkilöiden organisoimia sosiaalisen median ruokahävikkiryhmiä. Tanskassa vastaava ryhmä perustettiin (siirryt toiseen palveluun) jo vuotta aiemmin syksyllä 2016. Nykyisin Stop Spild Lokalt (Korsør) -ryhmässä on jo yli 3 000 jäsentä ja ilmoituksia ruoasta on useita viikossa. Tanskassa saman idean ympärille on syntynyt useita paikallisia ryhmiä eri kaupunkeihin.

Eviran Pirjo Korpela kannustaa myös suomalaisia perustamaan lisää vastaavia ryhmiä.

– Ryhmät kannattaa pitää maantieteellisesti paikallisena, jotta ruoan antaminen ja hakeminen pysyy helppona, hän vinkkaa.

Kansainvälistä liiketaloutta opiskeleva Tuovinen kertoo, että opintojen yhteydessä on kerrottu paljon kestävän kehityksen periaatteista. Juha Vauhkonen / Yle

Myös Tiia Tuovinen on yllättynyt siitä, ettei Suomessa ilmeisesti ole muita vastaavia ryhmiä sosiaalisessa mediassa.

– On se aika erikoista, koska Suomessa ollaan niin tietoisia kierrättämisestä.

Tuovinen on huomannut, että ryhmän perustamisen jälkeen omatkin kulutustottumukset ovat muuttuneet.

– Olen ollut aktiivisempi sen suhteen, että en osta sellaista, minkä tiedän menevän hukkaan. Tietoisuus hävikistä on vähentänyt hävikkiä, Tuovinen toteaa.

Lähteet: Asiantuntija Merja Rehn Sitrasta, ylitarkastaja Pirjo Korpela Evirasta, elintarviketarkastaja Inka Heikkinen Kuopion kaupungilta ja Tiia Tuovinen.