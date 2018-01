Sanna Ukkola: Lumi ja Pyry, nuo poliittiset vangit

Ikkunan blogi Ikkuna on Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan mielipidepalvelu, joka kokoaa yhteen mielipiteet ja näkökulmat, keskustelee ja hakee ratkaisuja. Ikkunan blogeja kirjoittaa joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki uutisten blogit löydät täältä

Koko Suomi menee hetkessä sekaisin: toimittajat ja lapset pukeutuvat panda-asuihin, Ähtärissä odottaa pandakarnevaali, tuhannet ihmiset värjöttelevät pakkasessa ja tanssivat letkajenkkaa.

Lehti raportoi otsikossaan, kuinka toinen pandoista vilkuttaa yleisölle.

Haloo! Ei se vilkuta. Pandat eivät vilkuta.

Lopettakaa ihmeessä kohkaaminen! Ne pandat eivät ole täällä teidän viihteeksenne.

Pandojen ainoa synti on se, että ne ovat syntyneet tähän maailmaan inhimillisesti katsoen liian söpöinä. Ne ovat karvaisia, lutusia ja näyttävät pieniltä vauvoilta suurine silmineen.

Nyt me koemme oikeudeksemme inhimillistää niitä, rahtaamme niitä toiselle puolelle maailmaa omaksi huviksemme, valjastamme ne oheistuotteiden markkinointiin ja toljotamme niitä suupielet onnesta väpättäen.

Miksi nyt on ok raahata pandoja tänne ihmisten viihdyttämiseksi, kun Tampereen delfiinit siirrettiin vasta hetki sitten Särkänniemeltä? Miksi on ok käyttää viattomia villieläimiä rahastukseen ja pitää niitä vankeudessa ihmisten pällisteltävinä?

Pandojen tarhaamista perustellaan muun muassa sillä, että se suojelisi kantaa. Todellisuudessa tarhapandoille syntyy pikkupandoja äärimmäisen harvoin. Tarhatut pandat eivät myöskään enää sopeudu luontoon, joten niiden avulla ei voi lisätä luonnollista pandakantaa. Lisäksi Suomeen on hyvin vaikea luoda pandoille lajinmukaisia oloja.

“Onko pandoja tarpeellista kuljettaa kauaksi kotiseuduiltaan tänne, jossa ei tiedetä miten ne täällä voivat?”, ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Nina V. Nygren kysyy.

Hänen mielestään eläimiä kannattaisi suojella mieluiten niiden luontaisessa ympäristössä.

Ylipäänsä eläinten vangitseminen pelkästään ihmisten viihtyvyyden takia on ongelmallista.

Pandojen vuokraamisessa ei ole myöskään kyse ensisijaisesti luonnonsuojelusta vaan ulkopolitiikasta. Pandat ovat osa Kiinan imagonmuokkauskampanjaa, pehmeää ulkopolitiikkaa. Kiina vuokraa pandoja valtioille, jotka suhtautuvat kommunistiseen, ihmisoikeuksia polkevaan maahan tarpeeksi suopeasti. Jos valtio toimii tavalla, jota Kiina ei hyväksy, pandat voidaan kotiuttaa. Todellisuudessa tätä tapahtuu hyvin harvoin.

Joten ovathan ne Pyry ja Lumi toki söpöjä. Mutta kaiken touhotuksen lomassa kannattaa uhrata pari ajatusta myös sille, että ne eivät ole täällä sinua varten. Villieläimet kuuluvat luontoon, eivät vankeuteen.

