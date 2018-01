Analyysi: Trump Show’n varjossa kongressi vahvistuu ja oikeuslaitos toimii

WASHINGTON Trump sitä, Trump tätä ja Trump tuota. Yhdysvaltain presidentin ensimmäinen virkavuosi on ollut hengästyttävä kavalkadi twiittejä ja räväköitä lausuntoja. Sosiaalisessa mediassa viihtyvä presidentti taitaa draaman ja yleisön koukuttamisen. Tosi-tv-kokemus näkyy.

Viimeksi Trump rakensi draamaa itse luomalleen "Fake News Awardsille", ”Valeuutispalkinnolle”. Lopulta mainostamansa palkintojenjako viivästyi päiviä ja typistyi twitter-ilmoitukseksi.

Toisin kuin Trumpin twiittivyörystä ja saamasta mediahuomiosta voisi päätellä, Yhdysvallat ei ole yksinvaltiaan kaappaama diktatuuri.

Trump Show’n keskellä vallan kolmijako toimii. Se vaan on jäänyt vähemmälle huomiolle, kun mediatilan vievät ”rakettimies”, ”tyhmä kuin kivi” ja ”persläpi” -tyyppiset Trumpin ällistystä herättävät heitot.

Kaksi esimerkkiä vallan kolmijaon toiminnasta Trumpin ensimmäiseltä vuodelta.

1. Maahantulokielto

Kun Trumpin hallinto asetti lähes ensitöinään viime tammikuussa maahantulokiellon seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaisille, hätiin riensi oikeuslaitos.

Useammassa alemmassa oikeusasteessa maahantulokielto torpattiin perustuslaillisten ongelmien vuoksi. Yhdysvaltain perustuslaki kieltää uskontoon perustuvan syrjinnän. Oikeuslaitos 6 – Presidentti 0.

Trumpin hallinto on joutunut rukkaamaan maahantulokieltoaan, ja nyt on osittain voimassa sen kolmas versio. Maahantulokiellon perustuslainmukaisuus on vielä oikeuslaitoksen käsittelyssä, mutta Korkein oikeus päätti joulukuussa, että maahantulokieltoa voidaan silti toteuttaa tästä huolimatta.

Presidentti Donald Trump nimitti korkeimman oikeuden tuomariksi konservatiivisen Neil Gorsuchin (oik.) huhtikuussa. Kuvassa myös tuomari Anthony Kennedy. Jim Lo Scalzo / EPA

Korkein oikeus ei ottanut siis kantaa maahantulokiellon laillisuuteen, mutta konservatiivituomarienemmistön turvin sen annettiin jatkua. Se oli osavoitto Valkoiselle talolle ja auttanee ymmärtämään sitä, miksi Yhdysvalloissa jokaisen presidentin isompia poliittisia saavutuksia on saada ehdokkaansa läpi korkeimman oikeuden tuomariksi. Trump sai konservatiivisen Neil Gorsuchin.

2. Venäjä-pakotteet

Kongressi puolestaan osoitti voimansa hyväksyessään uudet Venäjä-pakotteet valtaisan enemmistön turvin heinäkuussa. Lisäksi kongressi kirjasi pakotepäätökseen lisäehdon, joka käytännössä sitoo presidentin kädet.

Jos Trump haluaisi omin päin purkaa tai lieventää Venäjä-pakotteita, asia menee välittömästi kongressin arvioitavaksi. Kongressi 6 – Presidentti 0.

Trump olisi toki voinut veto-oikeudellaan jättää Venäjä-pakotteet hyväksymättä, mutta se ei olisi näyttänyt hyvältä, koska Trumpin hallinto oli jo tuolloin keskellä FBI:n Venäjä-tutkintaa.

Jim Lo Scalzo / AFP

Trump allekirjoitti pakotteet, tavoistaan poiketen kameroilta piilossa, mutta twiittasi ärtymyksensä. Sittemmin Venäjä-tutkinnassa on selvinnyt, että Trumpin kampanjasta turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Michael Flynn oli ennen virkaanastumista käynyt keskusteluja Venäjän suurlähettilään kanssa pakotteiden lieventämisestä.

Pakeneeko valta showmiespresidentiltä?

Koska valta Yhdysvalloissa on jaettu, poliittisten tavoitteiden läpisaamiseksi presidentin yhteistyön kongressin kanssa pitäisi toimia. Se on Trumpin hallinnolle ollut vaikeaa. Kongressin republikaanienemmistöstä huolimatta Obaman terveydenhuoltouudistuksen, Obamacaren kumoaminen epäonnistui. Diiliä ei syntynyt.

Ensimmäisenä virkavuotenaan Trump onkin karvaasti joutunut toteamaan, että politiikanteko on kampanjointia - ja twiittamista - huomattavasti hankalampaa. Kongressissa valkoinen talo on saanut läpi vain yhden ison poliittisen tavoitteen: verouudistuksen.

Mielenosoittajat vastustivat tammikuussa presidentti Donald Trumpin määräämää maahantulokieltoa Philadelphian kansainvälisellä lentoasemalle. TRACIE VAN AUKEN / EPA

Keskustelin Yhdysvaltain nykyisestä poliittisesta valta-asetelmasta Brookings-tutkimuslaitoksen presidenttihistorian tutkijan Elaine Kamarckin kanssa. Kun kysyin Kamarckilta, mitä twiittaava somepresidentti tekee vallan tasapainolle, vastaus oli Trumpin kannalta tyly. Kamarckin mukaan todellinen poliittinen valta siirtyy enenevästi pois Valkoisesta talosta kohti kongressia.

Tällöin Trumpille jäisi showmiespresidentin viihdyttäjärooli vahvan vallankäyttäjän sijaan.

Lue myös:

Tulenarka Twitter-presidentti