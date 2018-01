YK: Haitin koleraepidemia saattaa loppua tänä vuonna

Yli 10 000 ihmistä on kuollut ja 800 000 sairastunut koleraan seitsenvuotisen epidemian aikana Karibianmeren saarella.

YK:n lastenjärjestön UNICEF:in mukaan Haitia yli seitsemän vuotta vaivannut koleraepidemia saattaa jäädä historiaan tämän vuoden aikana.

Tammikuussa Haitilla rekisteröitiin 100 koleraepäilyä, mikä alhaisin luku sitten epidemian puhkeamisen.

Koleraepidemia puhkesi Haitilla lokakuussa 2010. Se sai alkunsa nepalilaisesta rauhanturvaajasta, joka oli osa Haitiin tuhoisan maanjäristyksen jälkeen lähetettyjä YK-joukkoja.

Epidemiaan on kuollut jo noin 10 000 ihmistä, ja tartunnan on saanut yhteensä yli 800 000.

Kolera on sairaus, joka leviää saastuneen ruoan ja veden kautta. Yli puolet Haitin maaseudun asukkaista on vailla puhdasta juomavettä, ja vain neljäsosalla maan kymmenestä miljoonasta asukkaasta on mahdollisuutta käyttää WC:tä.

Lähteet: AFP