Pulkkamäkisää voi loppua etelässä lyhyeen – ensi viikolla sää muuttuu nopeasti paukkupakkasista vesisateeseen

Maanantaina ja tiistaina edessä voivat olla talven kylmimmät päivät, ennustaa Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Etelässä pakkasta on noin 15 astetta ja pohjoisessa jopa 30 astetta. Aurinkokin saattaa kylminä talvipäivinä näyttäytyä.

Keskiviikkona länsirannikolla lämpötila on jo nollassa ja torstaina elohopea nousee koko maassa nollan yläpuolelle muualla paitsi Lapissa.

– Jos lunta on alle 10 senttimetriä nyt, todennäköisesti se sulaa pois, Kotakorpi sanoo.

Suuressa osassa Suomea lunta on kertynyt yli 20 senttimetriä. Eniten sitä on Lapissa Kittilässä, 88 senttimetriä. Yli 80 senttimetrin lukemat on mitattu myös Pohjois-Karjalassa Ilomantsissa ja Kainuussa Puolangalla.

Tiistaina ja keskiviikkona sade tulee lumena. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Tiistaina ja keskiviikkona sade tulee lumena. Keskiviikon ja torstain välillä se voi olla vettä. Torstaina tiedossa on lauha päivä, etelässä voi olla viisi astetta lämmintä. Torstaina ja perjantaina eteläiseen Suomeen on luvassa lisää vesisadetta.

Sään lauhtuminen tietää liukkaita teitä. Keskiviikoksi koko maahan on annettu varoitus huonosta ajokelistä.

Ensi viikonlopuksi Kotakorpi ennustaa jälleen pakkasta suureen osaan Suomea.

