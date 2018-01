Facebook kyselee luotettavia uutislähteitä – Asiantuntijan neuvo: "Kyllä itse siihen vastaisin"

Facebook alkaa kysyä kahdelta miljardilta käyttäjältään heidän luotettavina pitämiään uutislähteitä. Kartoitus aloitetaan ensimmäisenä Yhdysvalloissa ensi viikolla.

Facebookin tarkoituksena on vähentää epäluotettavia uutisia uutisvirrassa.

Ylen toimintaympäristön ja sosiaalisen median päällikkö Tuija Aalto arvioi, että kysely ei ilmesty suomalaisten Facebookin käyttäjien vastattavaksi pitkään aikaan.

Facebookilla on aina kaupallinen motiivi toimien takana. Tuija Aalto

Piskuinen Suomi ei ole Facebookille kaikkein kiinnostavimpia alueita.

– Voi mennä kuukausia ennen kuin kukaan näkee kyselyä uutisvirrassaan.

Aalto sanoo, että Facebook ei halua olla se, joka arvioi uutisjulkaisujen luotettavuuden, eikä mistään muualtakaan ei löydy objektiivista tahoa, joka näin voisi tehdä.

– Tämä ei ole tutkimusasetelmaltaan tieteellisesti pitävä akateeminen tutkimus missään nimessä, vaan tämä on kaupallisia palveluita palvelevaa, asiakastyytyväisyyden nostamiseen tähtäävää työtä, ja sellaisena se pitää nähdä.

Mark Zuckerberg Ritchie B. Tongo / AOP

"Globaalin uutisluottamuksen kartoitus"

Tampereen yliopiston journalistiikan vierailijaprofessori Jussi Pullinen kuvaa Facebookin kyselyä eräänlaiseksi "globaalin uutisluottamuksen kartoitukseksi." Hän arvioi, että Facebook olisi voinut käyttää myös asiantuntija-apua.

– Yksi mahdollisuus olisi yhdistää arviota siitä, mitä ihminen itse sanoo tai ihmiset keskimäärin sanovat, jonkinlaiseen asiantuntija-arvioon tai kehittyneempään metodiin, jolla yhdistellään erilaisia tekijöitä niin, että ihmiset pääsisivät ulos niistä omista kuplistaan. Sitä on vaikea tällaisella pelkällä kyselyllä saada aikaan.

Vaarana on, että ihmiset saavat enemmän sitä, mitä he haluavat. Jussi Pullinen

Pullisen mukaan vaarana on, että kysely heijastaa enemmän ihmisten omaa maailmankuvaa kuin objektiivista tai keskimääräistä totuuden kaltaista asiaa.

– Ihmiset vastaavat luottavansa sellaisiin asioihin, jotka ovat heille tuttuja tai turvallisia etenkin sellaissa maissa, missä media on polarisoituneempaa ja poliittisempaa kuin meillä Suomessa. Vaarana on, että ihmiset saavat enemmän sitä, mitä he haluavat.

Pullisen mielestä herkkyys eri alueiden eroille on kartoituksessa oleellinen kysymys.

Ne ovat hirvittävän isoja kysymyksiä, joita tämä yhtiö ratkoo. Jussi Pullinen

Hän näkee, että riskit ovat suurimmat maissa, jossa mediakenttä on sirpaleinen ja monimutkainen jo valmiiksi. Esimerkkinä hän mainitsee Myanmarin, jossa valeuutiset lietsovat rohingya-kansaan kohdistuvia väkivaltaisuuksia.

– Se, miten tällaissa maissa kartoitus vaikuttaa uutismaailmaan ja tiedonsaantiin – ne ovat hirvittävän isoja kysymyksiä, joita tämä yhtiö ratkoo.

Osa näkyvistä lähteistä voi menettää luottamuksen

Pullinen arvioi, että länsimaissa kartoituksella voi olla enemmän vaikutusta maissa, jossa media on jakaantunut selkeästi ihmisten poliittisten mielipiteiden ja äänestyskäyttäytymisen mukaisesti, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa.

– Näissä maissa tällainen "kansanäänestys" saattaa vahvistaa jakolinjoja. Voihan sitä toivoa, että tämä antaa myös mahdollisuuden mediakentän monipuolistumiselle.

Voihan sitä toivoa, että tämä antaa myös mahdollisuuden mediakentän monipuolistumiselle. Jussi Pullinen

Päällikkö Tuija Aalto Ylen Mediastrategioiden yksiköstä sanoo, että Facebookilla on nyt mahdollisuus löytää uutislähteitä, joista saaduista faktoista kaikki voivat olla yhtä mieltä.

– Kiinnostavaa nähdä, että minkälaisia mediayhtiöitä USA:ssa löytyy, joihin ikäänkuin kaikkien poliittisten suuntauksien kannattajat voivat luottaa.

– Ja jos on joitakin sellaisia uutisjulkaisijoita, jotka ovat tähän asti saaneet paljon näkyvyyttä, mutta joita luotettavuusarvioinnin jälkeen aletaan pitää vähemmän hyvinä, uskon, että tällä voi olla vain hyviä seurauksia.

Ylen toimintaympäristön ja sosiaalisen median päällikkö Tuija Aalto Pauli Boström / Yle

Suomessa tuskin yllätyksiä luvassa

Pullinen ja Aalto eivät usko, että kyselyn tuloksilla on suurta vaikutusta suomalaisten Facebook-käyttäjien uutisvirtaan tulevaisuudessa.

Pullinen arvioi, että tunnettujen ja jo entuudestaan luotettavina pidettyjen toimijoiden asema paranee.

– Toisaalta Facebook ilmoittaa myös suosivansa paikallisia uutislähteitä, mikä on hyvä uutinen paikallisten uutisten tekijöille.

En usko, että Facebook näitä julkistaa Tuija Aalto

Aalto sanoo, että hän hämmästyisi, jos Yleisradio ei olisi kyselyssä suomalaisten eniten luottamien lähteiden kärjessä.

– Toisaalta en usko, että Facebook näitä julkistaa. Joissakin maissa se voisi olla eduksikin, mutta joissakin maissa ei ehkä olisi Facebookin liiketoiminnan kannalta eduksi julkistaa tietoja.

Yle

Vastaamalla on mahdollisuus vaikuttaa

Jussi Pullinen kannustaa Facebookin käyttäjiä vastaamaan kyselyyn, vaikka vaikutukset Suomessa eivät olisikaan mullistavia.

– Kyllä itse siihen vastaisin. Kannattaa miettiä omaa mediankäyttöä, mitkä välineet ovat sellaisia joista saa paikallisista, kansallisista ja kansainvälisistä asioista monipuolisen ja tasapainoisen kuvan. Minkälainen mediaa tuo rauhallisuuden yhteiskunnan kannalta yhteiseksi tekijäksi ja mitä itse mielellään lukee.

– Rehellisesti sen mukaan kun vastaa, niin se on parasta mitä me sille yhtiölle voidaan antaa.

Rehellisesti kun vastaa, niin se on parasta mitä yhtiölle voidaan antaa. Jussi Pullinen

Tuija Aalto liputtaa myös vastaamisen puolesta.

– Kyllä se kannattaa tehdä. Pieni vaiva siitä, että voi omalta osaltaan antaa arvionsa sille, että mitkä ovat Suomessa luotettavia uutislähteitä.

Hän muistuttaa, että Facebook on liikeyritys ja se haluaa, että ihmiset käyttävät palvelua mahdollisimman paljon.

– Jos se on kauhean riitaisa paikka tai kauhean epämiellyttävä ympäristö, niin silloin ihmiset eivät sitä niin kauan käytäkään. Facebookilla on aina kaupallinen motiivi toimien takana.

Lue myös:

Facebook täsmensi strategiaansa – antaa nyt käyttäjien arvioida luotettavat uutislähteet

Facebook aikoo mullistaa uutisvirtasi – mitä suuruudistus tarkoittaa ja miksi yhtiö sen tekee?