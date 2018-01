Brittitähti Ed Sheeran kihloihin

Upeaääninen laulaja-lauluntekijä Ed Sheeran, 26, on julkistanut kihlauksensa pitkäaikaisen tyttöystävänsä Cherry Seabornin kanssa.

Brittimuusikko julkaisi uutisen Instagram-tilillään, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Sheeran tutustui kihlattuunsa jo koulussa, vaikka he alkoivat seurustella vasta vuonna 2015.

Seaborn pelaa maahockeya, ja oli mukana voittamassa pronssia Englannin alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa vuonna 2012.

Ed Sheeran is now officially engaged to Cherry Seaborn!



Sheeranin mukaan rakastumisen mahdollisti tauon pitäminen musiikista. Hän joutui perumaan osan kiertueestaan viime vuonna pyöräilyonnettomuuden vuoksi.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun minulla on ollut aikaa rakastua kunnolla, Sheeran sanoi BBC:n mukaan.

Sheeran on tullut tunnetuksi paitsi äänestään myös muun muassa One Direction -yhtyeelle kirjoittamistaan kappaleista sekä intohimostaan kitaransoittoon. Sheeranin Shape of You oli Britannian myydyin single vuonna 2017.