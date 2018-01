Applen johtaja: "En halua veljenpoikaani sosiaaliseen mediaan"

Teknologiajätti Applen toimitusjohtaja Tim Cook, 57, on huolissaan teknologian liikakäytöstä.

Harlow Collegessa Britanniassa puhunut Cook sanoi, ettei teknologian pitäisi hallita edes esimerkiksi graafisen suunnittelun opintoja tai muita kursseja, joilla vaaditaan tietokoneiden käyttöä.

– On paljon asioita, joista on syytä keskustella ja jotka on syytä ymmärtää, Cook sanoi sanomalehti The Guardianin mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

– Pitäisikö teknologiaa käyttää laajasti esimerkiksi kirjallisuuden kursseilla? Luultavasti ei, Cook sanoi.

Hän korosti, että ei usko teknologian liialliseen käyttöön missään muodossa.

– Minulla ei ole lapsia, mutta olen asettanut joitain rajoja veljenpojalleni. On asioita, joita en salli. En halua häntä sosiaaliseen mediaan.

Cookin veljenpoika on varhaisteini.

Cook on johtanut Applea siitä lähtien, kun Steve Jobs erosi yhtiön johdosta vuonna 2011.

Hän oli Harlowissa esittelemässä uutta ”Kaikki osaavat koodata" -kurssiohjelmaa. 70 korkeakoulua Euroopassa alkaa opettaa kokonaan Applen suunnittelemaa vuoden mittaista koodauskurssia.