Abbas pyytää EU:ta tunnustamaan Palestiinan valtion, kertoo palestiinalaisten ulkoministeri

Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas aikoo pyytää EU:ta virallisesti tunnustamaan Palestiinan valtion.

Ranskalaisen uutistoimisto AFP:n haastattelema palestiinalaisten ulkoministeri Riad al-Malki sanoo, että Abbas toivoo EU:n tunnustavan Palestiinan vastauksena Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätökseen tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.

Malki sanoo, että Abbas aikoo myös toistaa sitoutumisensa Lähi-idän rauhanprosessiin.

– Koska Trumpin päätös Israelin suhteen on muuttanut pelin sääntöjä, Abbas odottaa, että Euroopan ulkoministerit tulevat asiassa vastaan ja tunnustavat yhteisesti Palestiinan, Malki sanoo AFP:n mukaan.

Palestiinalaiset boikotoivat Pencen vierailua

Abbas tapaa tänään maanantaina EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja 28 jäsenvaltion ulkoministerit näiden kuukausittaisen tapaamisen ohessa. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu teki samanlaisen vierailun ulkoministereiden tapaamiseen kuukausi sitten.

Abbas on kieltäytynyt tapaamasta Yhdysvaltain varapresidentti Mike Penceä, joka on parhaillaan vierailulla Israelissa. Pencen on määrä puhua maanantaina Israelin parlamentissa knessetissä. Parlamentin arabipuolueiden koalitio on ilmoittanut boikotoivansa Pencen puhetta. Parlamentissa pidettävän puheen lisäksi Pence tapaa pääministeri Benjamin Netanjahun ja presidentti Reuven Rivlin.

Pencen Lähi-idän kiertomatkaa on varjostanut presidentti Donald Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi. Trumpin päätös raivostutti palestiinalaiset, sillä myös palestiinalaiset pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan.

