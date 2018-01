Jo kolmas varajäsen eroaa Kittilän tarkastuslautakunnasta

Mistä on kyse? 28.11.2017 Kittilän kunnanhallitus saa Paula Nevalaisen ilmoituksen siitä, että hän pidättäytyy tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta Kittilän hallintosotkuja koskevan virkarikosoikeudenkäynnin ajaksi.

13.12.2017 Kunnanhallitus saa Pentti Kankaan ilmoituksen siitä, että hän eroaa tarkastuslautakunnasta.

13.12.2017 Kunnanvaltuusto alkaa vasta kokouksessa pohtia, kuka valitaan uudeksi jäseneksi Kankaan tilalle. Kunnanvaltuusto päättää virallisen pöytäkirjan mukaan, että Pentti Kankaan tilalle tarkastuslautakuntaan valitan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hannu Mertaniemi.

9.1.2018 Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston pöytäkirja on virheellinen Mertaniemen valinnan osalta ja se tulee muuttaa kunnanvaltuustossa seuraavaan muotoon: "Kunnanvaltuusto valitsi Pentti Kankaan tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi Kankaan henkilökohtaisen varajäsenen Esa Ylläsjärven ja Esa Ylläsjärven tilalle varajäseneksi Hannu Mertaniemen".

9.1.2018 Kunnanhallitus saa Jukka Salmen ilmoituksen, että hän pidättäytyy tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta oikeudenkäynnin ajaksi.

9.1.2018 Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa esittää kunnanhallituksen esityslistalla, että kunta asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan mahdollista erottamista. Ylinampa vetää esityksensä pois ennen kokouksen alkua.

16.1.2018 Kunnanhallitus päättää vs. kunnanjohtajan Sanna Ylinamman esityksestä, että tarkastuslautakunta on toimivaltainen ja kuntalain vaatimusten mukainen, mikäli lautakunta valitsee kokouksissaan tilapäisen puheenjohtajan. Lain mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

16.1.2018 Kittilän kunnanhallitus saa kahden tarkastuslautakunnan varajäsenen ilmoituksen, että he eroavat tarkastuslautakunnasta.

23.1.2018 Esityslistan mukaan Kittilän kunnanhallitus saa kokoukseensa Hannu Mertaniemen ilmoituksen, että hän ei voi olla tarkastuslautakunnan varajäsen esteellisyyden vuoksi. Kunnanhallitus päättänee viedä uuden varajäsenen valinnan kunnanvaltuuston kokoukseen.

Kittilä

Jo kolme Kittilän kunnan tarkastuslautakunnan varajäsentä on ilmoittanut eroavansa luottamustoimesta. Viimeisin eroaja on Hannu Mertaniemi, joka valittiin tarkastuslautakunnan jäseneksi Kittilän kunnanvaltuuston sekavassa kokouksessa 13.12.2017.

Joulukuussa pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan mukaan Mertaniemi valittiin Pentti Kankaan tilalle jäseneksi tarkastuslautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus pitää kuitenkin pöytäkirjan merkintää virheellisenä ja aikoo korjauttaa valtuuston päätöksen seuraavassa kokouksessa 22.1.2018 muotoon "kunnanvaltuusto valitsi Pentti Kankaan tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi Kankaan henkilökohtaisen varajäsenen Esa Ylläsjärven ja Esa Ylläsjärven tilalle varajäseneksi Hannu Mertaniemen".

Tällaista muutosta ei kuitenkaan voida enää tehdä, sillä Mertaniemi on ilmoittanut olevansa esteellinen toimimaan tarkastuslautakunnassa, koska hänen vaimonsa on kunnanhallituksen jäsen ja 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi (OMK).

Kaksi varajäsentä on jo eronnut, puheenjohtajat "pidättäytyneet jäsenyydestä"

Yhden jo eronneen tarkastuslautakunnan varajäsenen erosta ei kerrota kunnanhallituksen esityslistalla muuta kuin, että siihen on "pätevä syy". Toinen erosi työesteiden ja opintojen vuoksi.

Jo aiemmin Kittilän kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jukka Salmi (kesk.) ja varapuheenjohtaja Paula Nevalainen (vas.) ilmoittivat pidättäytyvänsä tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajien tehtävistä lautakunnassa Kittilän kunnan hallintosotkuista nostettujen virkarikossyytteiden oikeuskäsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajat ovat syytteessä törkeästä virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Kittilän hallintosotkujen taustalla on pitkä sarja tapahtumia Joulukuussa 2013 Levi Ski Resort sekä sen omistajat Levin matkailukeskus Oy ja Kittilän kunta tekevät poliisille tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta. Tutkintapyynnön tekijät syyttävät Palosaarta siitä, että hän olisi vuotanut tietoja yhdelle kilpailijalle miljoonien eurojen arvoisen hissihankkeen tarjouskilpailusta Levillä. Levi Ski Resortin hallitus siirtää Jouni Palosaaren toiseen tehtävään.

Tammikuussa 2014 Kittilän kunnanhallitus antaa asiasta moitteet kunnanjohtaja Anna Mäkelälle.

Maaliskuussa 2014 Levi Ski Resortin yhtiökokouksessa kunnan edustajat erottavat koko hallituksen ja nimeävät uusiksi jäseniksi kittiläläisiä kuntapäättäjiä. Levin hissiyhtiön uusi hallitus kutsuu Jouni Palosaaren takaisin toimitusjohtajaksi ja peruu kaikki Palosaareen kohdistuvat tutkintapyynnöt ja vaatimukset.

Huhtikuussa 2014 Lapin poliisilaitoksen mukaan hissikauppajutussa ei ole näyttöä petoksen yrityksestä eikä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa. Kihlakunnansyyttäjä Petteri Perälä jättää syytteen nostamatta, koska syyttäjällä ei ole tässä tapauksessa syyteoikeutta.

Toukokuussa 2014 Kittilän kunta asettaa toimikunnan valmistelemaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista. Syksyllä pitkän prosessin päätteeksi valtuusto erottaa Mäkelän, ja alkaa kiista siitä, onko erottaminen tehty laillisesti.

Elokuussa 2014 apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske määrää, että esitutkintaa jatketaan Levin hissikaupoista.

Marraskuussa 2014 Kittilän kunnanhallitus kieltäytyy käsittelemästä kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen laillisuusvalvontaa. Valtuuston lainvastaiseen päätökseen yrittää kiinnittää huomiota hallintojohtaja Esa Mäkinen, joka toimii Kittilän vt. kunnanjohtajana.

Tammikuussa 2015 Kittilän kunnanhallitus kieltäytyy uudelleen käsittelemästä Mäkisen esitystä Mäkelän irtisanomisen laillisuusvalvonnasta.

Maaliskuussa 2015 Kittilän kunnanvaltuusto valitsee vt. kunnanjohtajaksi Kolarin kunnanjohtajan Kyösti Tornbergin.

Helmikuussa 2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta. Kittilän kunta perustaa toimikunnan hieromaan sopua laittomasti erotetun kunnanjohtajan Anna Mäkelä kanssa.

Maaliskuussa 2016 Valtio aloittaa ns. Lex Kittilän valmistelun.

Kesäkuussa 2016 Korkein hallinto-oikeus kumoaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen laittomana. Kunta saa valmiiksi sovintosopimuksen, jonka mukaan kunta maksaa Mäkelälle noin 135 000 euroa. Rahat saadakseen Mäkelän on irtisanouduttava virastaan.

Joulukuussa 2016 Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän välinen sovintosopimus joudutaan käsittelemään Kittilän kunnanvaltuustossa uudelleen. Hinta Kittilän kunnalle on noussut yli 140 000 euroon.

Huhtikuussa 2017 Kittilän kunnanvaltuusto valitsee vt. kunnanjohtajaksi Timo Kurulan (kesk.), jota poliisi epäilee mm. virka-aseman väärinkäytöstä.

Kesäkuussa 2017 Kittilän kunnanvaltuustoon valitaan 11 rikoksista epäiltyä valtuutettua. Heistä viisi valitaan kunnanhallitukseen, eli epäillyillä on enemmistö 9-jäsenisessä hallituksessa.

Lokakuussa 2017 27 kuntapäättäjää saa syytteen mm. törkeästä luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Valtio vaatii syytettyjä pois luottamustehtävistä. Kittilän kunnanvaltuusto päättää, että syytetyt luottamushenkilöt saavat jatkaa muutoin kuin niissä asioissa, jotka liittyvät syytteisiin. Valtiovarainministeriö ilmoittaa, että se aikoo turvautua Lex Kittilään. Vt. kunnanjohtaja Timo Kurula jää lomalle ja virkavapaalle loppuvuodeksi. Kittilän kunnanvaltuusto päättää, että rikossyytteen saaneet kuntapäättäjät voivat jatkaa luottamustoimissaan.

Joulukuussa 2017 Kittilän kunnanvaltuusto valitsee Sanna Ylinamman vs. kunnanjohtajaksi vuodeksi 2018. Jouni Palosaari saa syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä. Kolme kuntapäättäjää saa syytteen mm. ns. Eilavaaran ensimmäisen laskun maksuun liittyvästä törkeän petoksen yrityksestä. Poliisi vahvistaa, että se tutkii uusia virkarikosepäilyjä, jotka koskevat kevään aikana ja sen jälkeen tapahtuneita päätöksiä, mm. Timo Kurulan valintaa vs. kunnanjohtajaksi huhtikuussa. Kittilän entinen vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg saa syytteen virkarikoksesta.

Tammikuussa 2018 "Lex Kittilän" mukainen selvitysryhmä aloittaa työnsä. Anna Mäkelä on yhä Kittilän kunnanjohtaja, sillä sovintosopimuksesta tehty valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Sanna Ylinamman valinnasta vs. kunnanjohtajaksi valitetaan hallinto-oikeuteen.

Pentti Kangas taas erosi tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä, koska hän on työskennellyt kunnan määräaikaisena työntekijänä yli kuusi kuukautta ja menettänyt siksi vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävään.

Tarkastuslautakunta jatkaa nelijäsenisenä?

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on kuusi jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lain mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella lautakunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kittilän vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa esittää, että toimesta pidättäytyvien varsinaisten jäsenten – eli lautakunnan puheenjohtajien – tilalle ei valita uusia jäseniä, vaan tarkastuslautakunta valitsee kokouksessaan joukostaan tilapäisen puheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla varsinainen jäsen, joita lautakunnassa on enää yksi, kokoomuksen Jukka Poti.

Aikaisemmin Ylinampa esitti kunnanhallitukselle, että koko tarkastuslautakunta mahdollisesti erotettaisiin ja valittaisiin uudelleen. Ylinampa veti esityksensä takaisin ennen kuin hallitus ehti käsitellä asiaa.

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu mm. kunnan hallinnon ja talouden arviointi.

Kittilän tarkastuslautakunta

Kittilän kunnanvaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan kesällä seuraavat henkilöt.

Jukka Salmi (puheenjohtaja, varalla Eveliina Pääkkölä )

(puheenjohtaja, varalla ) Paula Nevalainen (varapuheenjohtaja, varalla Esa Rauhala )

(varapuheenjohtaja, varalla ) Annikki Autti (varalla Minna Lehtonen)

Pirkko Jauhojärvi (varalla Mervi Autto)

Pentti Kangas (varalla Esa Ylläsjärvi)

(varalla Esa Ylläsjärvi) Jukka Poti (varalla Jorma Rantanen)

Tarkastuslautakunnasta eronneet ja pidättäytyneet jäsenet on lihavoitu. Salmi ja Nevalainen ovat pidättäytyneet jäsenyydestä. Kangas, Pääkkölä ja Rauhala ovat eronneet tai ilmoittaneet eroavansa. Kunnanvaltuuston alkuperäisen pöytäkirjan mukaan Pentti Kankaan tilalle valittiin Hannu Mertaniemi, mutta kunnanhallituksen mukaan valtuuston pöytäkirja on virheellinen. Lisäksi Mertaniemi on ilmoittanut olevansa esteellinen tarkastuslautakuntaan.

