Rikkain prosentti ihmiskunnasta sai viime vuonna 82 prosenttia maailmassa luodusta vauraudesta – vai saiko?

Noin 82 prosenttia kaikesta viime vuonna luodusta varallisuudesta on mennyt rikkaimmalle yhdelle prosentille maailman väestöstä, arvioi hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam tuoreessa raportissaan (siirryt toiseen palveluun).

Järjestön mukaan dollarimiljardöörien määrä kasvoi viime vuonna enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiassa.

Tämä ryhmä kasvatti varallisuuttaan peräti 762 miljardilla dollarilla (622 miljardilla eurolla) samaan aikaan, kun köyhempi puolisko maapallon väestöstä – 3,7 miljardia ihmistä – ei nähnyt mitään nousua varallisuudessaan, Oxfam raportoi.

Hyväntekeväisyysjärjestö on julkaisut samankaltaisia raportteja aikaisemminkin. Taloudellisen eriarvoisuuden kuvaamiseen käytetyt luvut ovat kuitenkin vaihdelleet merkittävästi.

Viime vuonna Oxfam kertoi, että kahdeksan maailman rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin puolet maailman ihmisistä yhteensä. Nyt järjestö sanoo, että 42 maailman rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin köyhempi puolisko maailman väestöstä. Järjestö myös päivitti viime vuonna antamansa arvion kahdeksasta 61 ihmiseen.

Oxfamin mukaan lukuja muutettiin, koska käyttöön on saatu parempaa tietoa.

– Miten ikinä asiaa katsookin, eriarvoisuus ei ole hyväksyttävällä tasolla, puolustautuu Oxfamin johtaja Mark Goldring BBC:n haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

Järjestön raportti julkaistiin päiviä ennen kuin Maailman talousfoorumi käynnistyy Sveitsin Davosissa. Taloudellinen eriarvoisuus on perinteisesti ollut yksi keskeinen teema maailman johtajien tapaamisessa.

Maiden väliset erot laskussa, kansalaisten väliset erot nousussa?

Oxfamin käyttämiä lukuja on kritisoitu siitä, että ne antavat väärän kuvan maailman talouskehityksestä.

– Todellisuudessa globaali eriarvoisuus on vähentynyt massiivisesti viime vuosikymmeninä, sanoo vapaakauppaa edistävän Adam Smith Institute -ajatushautumon tutkimusjohtaja Sam Dumitriu BBC:lle.

– Kiina, Intia ja Vietnam ovat ottaneet käyttöön neoliberaaleja uudistuksia, jotka ovat vahvistaneet omistusoikeuksia, vähentäneet säätelyä ja lisänneet kilpailua. Näin maailman köyhimmät ovat saaneet massiivisen lisäyksen ansioihin, mikä on johtanut globaalisti tasa-arvoisempaan tulonjakoon, Dumitriu jatkaa.

Samansuuntaisia arvioita on aikaisemmin esittänyt muun muassa myös ranskalainen taloustieteen professori Francois Bourguignon. Taloudellista eriarvoisuutta tutkineen professorin mukaan kehittyvien maiden talouskasvu on 2000-luvulla saanut globaalin eriarvoisuuden laskemaan (siirryt toiseen palveluun), mutta samalla valtioiden sisäinen taloudellinen eriarvoisuus on kasvanut voimakkaasti.

Etenkin jälkimmäisellä on Bourguignon mukaan merkitystä, sillä ihmisellä on taipumus verrata itseään omiin maamiehiinsä.

Amazonin perustajan Jeff Bezos on noussut maailman rikkaimmaksi ihmiseksi. Bezosin varallisuus on noin 87 miljardia dollaria. JAGADEESH NV / EPA

Luotettavien lukujen saaminen on vaikeaa

Luotettavien taloustietojen hankkiminen kehittyvistä maista on haastavaa. Oxfamin raportti perustuu Forbes-lehden ja sveitsiläisen Credit Suisse -finanssiyhtiön keräämiin tietoihin. Oxfamin raportissa yksilön varallisuus määritellään laskemalla yhteen hänen omistuksensa, joista sitten vähennetään mahdolliset velat. Palkkaa tai muita ansioita ei huomioida.

Tätä menetelmää on kritisoitu esimerkiksi siitä, että opintolainaa ottanut opiskelija luokitellaan siinä automaattisesti köyhäksi ottamatta huomioon opiskelijan myöhempää potentiaalia korkeisiin ansioihin.

Hyväntekeväisyysjärjestö on puolustanut menetelmäänsä tuomalla esiin, että erilaiset laskentatavat eivät olennaisesti muuta selvityksen lopputulemaa. Mikäli kaikki velkaantuneet ihmiset otettaisiin kokonaan pois laskelmista, köyhempi puolisko maailman väestöstä omistaisi yhtä paljon kuin 128 dollarimiljardööriä, BBC raportoi.