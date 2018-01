Lantionpohja voi olla löysä riippumatto tai napakka trampoliini – ja sitä kannattaa treenata, siinä missä muitakin lihaksia

Lantionpohja on kuuma aihe niin urheilupiireissä kuin raskaana olevien ja juuri synnyttäneiden keskustelupalstoilla netissä. Katso fysioterapeutin ohjeet videolta.

Mistä on kyse? Lantionpohja koostuu lihas- sidekudoskerroksista, joiden tehtävänä on sulkea lantioluiden väliin jäävää aukkoa.

Lantionpohja on kuin napakka trampoliini, joka tukee lantion alueen elimiä.

Lantionpohjan lihakset osallistuvat myös lannerangan asennon hallintaan, ja ne ovat yhteydessä syviin vatsa- ja selkälihaksiin.

Raskauden aikana ja alatiesynnytyksessä lantionpohjaan kohdistuu voimakasta painetta ja venytystä.

Hormonaalisista muutoksista palautumiseen kuluu kuukausia, myös imetyksen kesto vaikuttaa.

Lähde: Pelvicus ry

Vatsalihasten erkauma (siirryt toiseen palveluun) puhutti viime vuonna naisia, nyt kiinnostavat lantionpohjan lihakset.

Erityisesti lihasten kunnosta ja niiden vahvistamisesta ovat kiinnostuneet aktiiviset liikkujat.

Urheiluharrastusten parissa jyväskyläläinen Tiia Toikkakin, 28, asian merkitykseen ensimmäistä kertaa törmäsi: keskivartalon vahvistamiseen tähtäävällä ryhmäliikuntatunnilla ohjaaja treenautti myös lantionpohjaa.

Kun Toikka sitten synnytti, hän halusi harjoittaa lantionpohjan kuntoon ennen kuin ongelmia ilmaantuisi, ja hän hakeutui äitiys- ja lantionpohjafysioterapeutin vastaanotolle.

Tiia Toikka Simo Pitkänen / Yle

– Halusin saada yksilölliset ohjeet, miten aloittaisin liikunnan fiksusti ja tekisin asiat oikeassa järjestyksessä, vaikka raskausaikana lantionpohjajumppaa teinkin.

Lantionpohja puhuttaa palstoilla

Synnytyksestä palautuminen on ollut viime vuosina paljon esillä mediassa, ja raskaana olevat ja juuri synnyttäneet täyttävät netin keskustelupalstat.

Kiinnostus keskivartalon korsettiin näkyy myös äitiys- ja lantionpohjafysioterapeutti Annakaisa Hinkkasen vastaanotolla: sinne tulee niin vaivojen ennaltaehkäisijöitä kuin virtsankarkailusta kärsiviä.

Vaivat tuskin ovat lisääntyneet. Uskon, että enemmänkin kyse on siitä, että ihmiset ovat alkaneet tiedon vuoksi reagoida. Fysioterapeutti Annakaisa Hinkkanen

Ja osa vain siksi, että haluaa tietää lantionpohjalihastensa kunnon.

– Vaivat tuskin ovat lisääntyneet. Uskon, että enemmänkin kyse on siitä, että ihmiset ovat alkaneet tiedon vuoksi reagoida.

Katso videolta lantionpohjafysioterapeutti Annakaisa Hinkkasen ohjeet lantionpohjajumppaan.

Hinkkasen mukaan lantionpohjan lihaksilla on kokonaisvaltainen vaikutus kehoon. Hän kuvaa niitä korin pohjaksi, joka kannattelee sisäelimiä. Luettelo lantionpohjan lihasten vaikutuksista onkin pitkä.

Lantionpohjan lihasten merkitys Virtsan ja ulosteen pidätys. Ongelmat aiheuttavat virtsan-, ulosteen- tai suolikaasunkarkailua, virtsaamiseen tai ulostamiseen liittyviä tyhjenemisvaikeuksia. Parantaa ryhtiä ja ehkäisee selkävaivoja, koska lantionpohjan lihakset ovat yhteydessä lannerankaan sekä syviin vatsa- ja selkälihaksiin. Lihasten heikkous voi aiheuttaa lantion alueen kipua, kohdun, emättimen, peräsuolen tai virtsarakon laskeumia. Tukee miehen erektiota. Voi voimistaa sekä naisen että miehen orgasmia: "hyväkuntoinen on hyvätuntoinen". Lähde: Pelvicus ry

Kiinnostuksen lisääntyminen on Hinkkasen mielestä hieno juttu, sillä raskaana olevien lantionpohjan lihaksista tehdyn gradun (siirryt toiseen palveluun) mukaan tietojen ja taitojen puute on usein esteenä lihasten harjoittelulle.

Lantionpohjan vaivoja hoidetaan niin yksityisten kuin kunnallisten fysioterapeuttien vastaanotoilla kuin erikoissairaanhoidossa.

Esimerkiksi Jyväskylän keskussairaalassa on kaksi lantionpohjan fysioterapiaan perehtynyttä työntekijää, Tampereen yliopistollisessa sairaalassa kolme, jonotilanteen mukaan neljä.

Hoitoa Suomessa on siis saatavissa, mutta ennaltaehkäisyssä on vielä paljon työnsarkaa. Esimerkiksi Ranskassa valtio tarjoaa jokaiselle naiselle synnytyksen jälkeen kymmenen tuntia lantionpohjan fysioterapiaa.

Kipu on yleinen oire

Kymmenen vuotta Taysissa lantionpohjafysioterapeuttina toimineen Miia Silventoisen vastaanotolle tuloon yleisin syy on kipu.

– Sitä on koko ajan vain enemmän. Rakon kipuilua, yliaktiviteettia, vulvodyniaa (siirryt toiseen palveluun), endometrioosia (siirryt toiseen palveluun) ja kipuja, joille ei ole löydetty selitystä. Ennen kipupotilaat menivät muiden ohi jonossa, mutta enää se ei onnistu, koska meidän jonossa on hyvin paljon kivuista kärsiviä.

Ikähaitari on 3–90 vuotta. Lapsia on potilaina viikoittain. Fysioterapeutti Miia Silvennoinen

Kivun lisäksi yleisiä syitä ovat rakon tyhjenemisongelmat, ummetus, virtsan monimuotoinen karkailu ja miehillä prostatiitti (siirryt toiseen palveluun).

Lantionpohjaan liittyviä ongelmia pidetään useimmiten ikääntyvien vaivana. Silventoisen mukaan käsitys on täysin virheellinen: hänen potilaidensa ikähaitari on ollut 3–90 vuotta.

– Lapsia on potilaina viikoittain. He tulevat päivä- tai yökastelun, ummetuksen tai tuhrimisen (siirryt toiseen palveluun) vuoksi.

Poikkileikkauskuva lantiosta. Nuolet osoittavat lantionpohjan lihaksia. Olli Aittoniemi / Yle Uutisgrafiikka

Yli 20 vuotta fysioterapeuttina toiminut Silventoinen kiinnostui lantionpohjan fysioterapiasta jo opiskeluaikana asiasta innostuneen opettajansa ansiosta.

Pian valmistumisen jälkeen hän osallistui ilolihas-koulutukseen, joita alettiin pitää 1990-luvulla. Nimitys on väännös emätintä ympäröivän lihaksen englanninkielisestä nimestä love muscle.

Keski-ikäisillä ponnistuskarkailu tavallista

Lantionpohjan lihasten kunto heikkenee iän mukana samalla tavalla kuin muutenkin sidekalvot löystyvät ja lihasten voima hiipuu. Niihin vaikuttavat myös hormonaaliset muutokset, raskaus, synnytys ja kovatehoinen liikunta.

Pieni lapsi osaa supistaa lantionpohjan lihaksia jännittävässä tilanteessa, mutta aikuisilla se taito on heikentynyt, ja sitä pitäisi harjoitella uudestaan. Urogynekologi Pauliina Aukee

Osastonylilääkäri, urogynekologi Pauliina Aukee toivoo, että aktiiviliikkujien ja nuorten naisten ohella muutkin innostuisivat lantionpohjajumpasta. Lihasten heikkouden aiheuttamia ongelmia hän näkee työpaikallaan Keski-Suomen keskussairaalassa jo kylliksi.

– Pieni lapsi osaa supistaa lantionpohjan lihaksia jännittävässä tilanteessa, mutta aikuisilla se taito on heikentynyt, ja sitä pitäisi harjoitella uudestaan. Lihaksen pitää kohottaa tarvittaessa, toisaalta rentoutua, kun pitää käydä tarpeilla.

Urogynekologi Pauliina Aukee Simo Pitkänen / Yle

Lantionpohjan lihakset ovat samalla tavalla luurankolihasta, kuten käsien ja jalkojen. Myös luustolihaksiksi kutsuttujen luurankolihasten avulla ihminen voi hallita kehon eri osien liikkeitä. Luurankolihasten voima alkaa hiipua 45:n ikävuoden jälkeen, ellei niitä aktiivisesti harjoiteta.

Aukeen mukaan tunnetuin lantionpohjan lihasten heikkouteen liitettävä oire on virtsankarkailu 40–60 -vuotiailla naisilla.

Synnytykseen lantionpohjan lihaksilla ei ole merkitystä, mutta sen jälkeen lihaksia harjoitelleilla on vähemmän virtsankarkailua kuin sellaisilla, jotka eivät ole harjoitelleet. Urogynekologi Pauliina Aukee

Tavallisimmillaan se on keski-ikäisten naisten ponnistuskarkailua eli pöksyyn lirahtaa pissaa, kun ponnistelee tai vaikkapa aivastaa.

Toinen muoto on niin sanottu pakkovirtsankarkailu, jossa valuminen alkaa omia aikojaan ilman ponnisteluja, vaikkapa kiireessä tai veden lorinan kuuluessa.

Korkokengät haittaavat hallintaa

Aukeen mielestä lääkärin olisi tärkeää kertoa potilaalle, mistä virtsankarkailu johtuu – ja miten siihen voi itse vaikuttaa.

Joskus taustalla voi olla virtsatietulehdus, laskeuma, ylipaino tai uniapnea, mutta silloinkin ensisijaisena hoitomuotona lantionpohjan lihasten harjoittelu.

Mikäli ohjeiden noudattaminen on vaikeaa yksin, lääkäri voi tehdä lähetteen fysioterapeutin vastaanotolle, jossa lihasten vahvistamiseen saa yksilölliset ohjeet.

Aukee suosittelee kaikille naisille lantionpohjan säännöllistä, viisi kertaa viikossa tapahtuvaa harjoittelua.

Ja neuvoo välttämään korkokenkiä.

– Ne haittaavat lantionpohjan lihasten hallintaa.

Miten pääset alkuun Lantionpohjan lihasten harjoittaminen alkaa tunnistamisesta. Harjoituksilla voi lisätä lihasten kestävyyttä, nopeutta ja maksimivoimaa. Esimerkiksi tavaroita kantaessa tarvitsee kestävyysvoimaa, aivastaessa nopeutta. Kestävyyttä voi harjoitella jännittämällä lihaksia kevyesti noin 10 sekunnin ajan. Pidä välissä 10 sekunnin tauko. Toista kymmenen kertaa. Nopeusharjoituksessa lihaksia supistetaan mahdollisimman nopeasti 10-20 kertaa. Maksimivoimaa harjoitellaan jännittämällä lihaksia voimakkaasti noin sekunnin ajan. Pidä puolen minuutin taukoja ja toista 5-10 kertaa. Harjoittele viitenä päivänä viikossa. Vahvistamisen ohella lihasten rentouttaminen on tärkeä taito. Lihasten hallinnan voi testata pysäyttämällä virtsaamisen hetkeksi: jos suihku pysähtyy, olet jännittänyt oikeita lihaksia. Tämä sopii vain kertaluonteiseen testiin, ei jatkuvasti käytettäväksi. Lähde: Lantionpohjafysioterapeutti Annakaisa Hinkkanen

Aukee kannustaa myös raskaana olevia jumppaamaan lihaksia, ja jatkamaan sitä heti synnytyksen jälkeen.

– Synnytykseen lantionpohjan lihaksilla ei ole merkitystä, mutta sen jälkeen lihaksia harjoitelleilla on vähemmän virtsankarkailua kuin sellaisilla, jotka eivät ole harjoitelleet.

Eikä se ole mikään uusi juttu.

Jo toisen maailmansodan jälkeen amerikkalainen lääkäri Arnold Kegel huomasi, että synnyttäjien kannattaa kuntouttaa lantionpohjan lihaksia samoin kuin vammautuneiden sotilaiden.

Lantionpohjan jumppaa kutsutaan edelleen lääkärin mukaan Kegel-harjoituksiksi.

Jumppaa apuvälineillä tai ilman

Pauliina Aukeeta lantionpohjan lihakset ovat kiinnostaneet lähes koko työuran. 15 vuotta sitten hänen väitöskirjansa koski lantionpohjan lihasten harjoittelun vaikutusta virtsankarkailuun.

Sen jälkeen hän on kirjoittanut asiasta artikkeleita lääketieteen julkaisuihin ja osallistunut tutkimukseen. Tuorein niistä selvitti keski-ikäisten naisten virtsankarkailun yhteyttä vähäiseen liikuntaan. (siirryt toiseen palveluun)

Lantionpohjan vahvistamiseen voidaan käyttää fysioterapeutin ohjeiden mukaan esimerkiksi harjoituskuulia tai sähköstimulaatiolaitteita.

– Sähköstimulaatiolaitteen avulla voidaan lievittää kipua, vahvistaa tai rentouttaa lantionpohjan lihaksia. Laitetta käytetään joko emättimen tai peräaukon elektrodeilla, Miia Silventoinen kertoo.

Pauliina Aukee puolestaan sanoo, että kuopiolainen yritys on jo parikymmentä vuotta tehnyt ulkomaanvientiin kotiharjoitteluun tarkoitettua laitetta, ja sen käytöstä tehdään edelleen tutkimuksia.

Lantionpohjan lihasten vahvistamiseen on monenlaisia apuvälineitä, kuten emättimeen asennettava sauva, jollaisia käytetään esimerkiksi Ranskassa. Juha Nurminen

Synnytyksen jälkeen treeni pitäisi aloittaa heti, mutta muu urheilu rauhallisesti, omaa kehoa kuunnellen. Hinkkasen mukaan lantionpohjan pitäisi olla kunnossa ennen kuin kovatehoisen liikunnan aloittaa.

– Liian kovalla treenillä voi pahimmillaan saada jopa laskeuman aikaiseksi, Annakaisa Hinkkanen sanoo.

Siinä kohtu, emätin, virtsarakko tai peräsuoli voivat pullistua esiin esimerkiksi emättimen kautta.

Liian rajusta liikunnasta haittaa

Liikunnan harrastaminen ei automaattisesti tarkoita vahvoja lantionpohjan lihaksia. Liian raju tai vääränlainen treenaaminen voi jopa aiheuttaa lantionpohjan vaivoja.

Lantionpohjan lihakset voivat olla myös ylijännittyneet. Silloin Aukeen mukaan seurauksena voi olla esimerkiksi yhdyntäkipuja.

Jos kyse on kireydestä, silloin vahvistamisen sijasta pitäisi keskittyä ensin lihasten rentouttamiseen.

– Lantionpohjan lihaksista tehdyt lukuisat tutkimukset osoittavat, että ne rentoutuvat parhaiten, jos niin naiset kuin miehet pissaisivat kyykkyasennossa, niin kuin puskassa, Aukee sanoo.

Ehkä tabut ovat murtuneet, eikä lantionpohjaa koeta enää yhtä intiimiksi alueeksi, kun se merkitystä on alettu ymmärtää paremmin. Fysioterapeutti Miia Silvennoinen

Annakaisa Hinkkasen mukaan paljon urheilevilla lantionpohjan ylijännittyminen voi aiheuttaa ongelmia samoin kuin ympäröivien lihasten kireys.

– Jos treenaa paljon, kehonhuoltoa, kuten venyttelyä ja liikkuvuusharjoittelua ei pitäisi unohtaa, Hinkkanen sanoo.

Erikoistuminen kiinnostaa nuoria naisia

Tungosta on myös fysioterapeuttien lantionpohjan erikoistumiskursseille, sillä yhä useampi valmistuva fysioterapeutti on aihealueesta kiinnostunut.

Silventoisen mukaan kursseille pyrkivät etenkin nuoret naiset.

– Ehkä tabut ovat murtuneet, eikä lantionpohjaa koeta enää yhtä intiimiksi alueeksi, kun sen merkitystä on alettu ymmärtää paremmin. Syynä on varmasti myös vatsalihasten erkauma-asiat, jotka ovat viime vuosina kovasti puhuttaneet.

Terveystieteiden tohtori, lantionpohjafysioterapeutti Minna Törnävä uskoo kiinnostuksen lisääntymiseen vaikuttavan myös käypä hoito -suosituksen (siirryt toiseen palveluun) uudistuminen naisten virtsankarkailun ja lantionpohjan kipujen osalta.

– Aihe on ollut esillä paljon, tänä vuonna aiheesta on julkaistu myös kaksi väitöskirjaa.

Törnävä itse väitteli naisten ulkosynnytinkivuista eli vulvodyniasta (siirryt toiseen palveluun) viime lokakuussa.

Ranskassa synnyttäneet äidit saavat ilmaista fysioterapeutin opastusta lantionpohjan harjoittamiseen. Juha Nurminen / Yle

Törnävän mielestä terveydenhuoltoalan koulutuksessa voisi olla vapaavalintainen, moniammatillinen kurssi lantionpohjan lihaksista, jonne voisivat osallistua valmistuvien fysioterapeuttien lisäksi esimerkiksi kätilöopiskelijoita.

Tällä hetkellä lantionpohjan lihakset tulevat Törnävän mukaan peruskoulutuksessa liian vähän esille, yleensä vain yhden, puolentoista tunnin mittaisen luennon verran.

– Edes kattavaa täydennyskoulutusta ei ole saatavilla, erikoistumiskurssit ovat vain muutaman päivän mittaisia.

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry Pelvicus (siirryt toiseen palveluun) järjestää lantionpohjan fysioterapian kaksipäiväisiä erikoistumiskursseja vuosittain. Tampereen ammattikorkeakoulu aloittaa myös maaliskuussa lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyn ja hoidon täydennyskoulutuksen. (siirryt toiseen palveluun)

Miehenkin pitää osata tunnistaa lihakset

Kaikki fysioterapeutit eivät lantionpohjan ongelmia edes halua hoitaa, koska esimerkiksi julkisella puolella se tarkoittaa poliklinikkatyötä intiimillä alueella.

– Ei ole itsestään selvää, että tähän työhön on valmiuksia. Tässä pitää osata enemmän kuunnella kuin puhua, Silventoinen sanoo.

Silventoisen mukaan moni lantionpohjafysioterapiaan keskittyvä syventyy aihepiiriin lisää esimerkiksi opiskelemalla seksuaalineuvojaksi, -terapeutiksi tai uroterapeutiksi.

Moni on sanonut, että itsenäinen harjoittelu on vaikeaa, koska ei tiedä, miten jumppaa pitäisi tehdä ja miltä sen pitäisi tuntua. Tiia Toikka

Miesten lantionpohjan lihasten rakenne on samantyyppinen kuin naisilla, mutta siinä on yksi aukko vähemmän kuin naisilla ja paljon enemmän tukirakenteita. Sen vuoksi miehen virtsankarkailun taustalla ei kovin usein ole heikot lantionpohjan lihakset.

– Vahvistaminen saattaa olla tarpeen vain eturauhastoimenpiteiden tai vamman jälkeen, muutoin miesten lantionpohjan lihasten jumppaamisesta ei ole tieteellistä näyttöä. Ei siitä toki haittaakaan ole, urologi Heikki Seikkula sanoo.

Siitä huolimatta Pauliina Aukee korostaa, ettei miestenkään kannata istua pitkään paikoillaan.

– Myös treenatessa pitää käyttää lantionpohjan lihaksia oikein.

Simo Pitkänen / Yle

4,5 kuukauden ikäisen vauvan äiti Tiia Toikka kokee hyötyneensä fysioterapeutin ohjauksessa tehdyistä harjoitteista, vaikka vaivoja ei ennen treenin aloittamista ollutkaan.

– Enää asiaa ei tarvitse edes miettiä. Osaan tunnistaa ja käyttää lihaksia.

Toikka on kertonut avoimesta asiasta niin äiti–lapsi -joogan kavereille kuin urheileville ystävilleen. Hyvin moni on heti kiinnostunut ja alkanut kysellä, kuka hoitoja tekee, millaista se on ja miten se vaikuttaa.

– Moni on sanonut, että itsenäinen harjoittelu on vaikeaa, koska ei tiedä, miten jumppaa pitäisi tehdä ja miltä sen pitäisi tuntua. Esimerkiksi itselleni oli yllätys, että paras tapa on treenata koukkuselinmakuulla.