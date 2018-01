Jouni Hynynen ja näyttelijä Mari Perankoski pilkkaavat toisiaan julkisesti: "Jounissa ja Jeesuksessa on paljon samaa, paitsi että Jeesuksen encorea odotetaan"

Muusikko Jouni Hynystä ei meinaa tuntea. Miehen tuntomerkki – valtava parta – on muutama päivä sitten kadonnut lähes kokonaan. Muistona siitä on jäljellä enää lyhyt ruskea karvoitus miehen naamassa.

Jouni Hynynen avioitui puolitoista vuotta sitten näyttelijä Mari Perankosken kanssa. Vihkimisen jälkeen Perankoskesta tuli virallisesti Hynynen, mutta taiteilijana hän käyttää edelleen sukunimeä Perankoski.

– Teen parhaillaan kolmea TV-sarjaa ja keväällä olen viisi viikkoa Tampereella. Teen kuvauksia Kummeli-ukkeleiden kanssa, kertoo Mari Hynynen.

Vieressä aviomies Jouni Hynynen hymyilee.

– Kävin aamulla hakemassa Marin Tampereelta, ja sillä oli sellainen poliisin univormu päällä, kertoo Jouni Hynynen.

– Jouni halusi heti, että hänet pidätetään: "Kysykää minulta jotain minun omasta tuotannostani. Laittakaa minut koville", matkii Mari Hynynen miestään ja saa molemmat nauramaan.

Jouni Hynysen Kotiteollisuus-yhtye tekee parhaillaan levyä. Yhtye on juuri saanut miksattua kaksi biisiä, joista toinen ilmestyy helmikuussa.

– Levy ilmestyy sitten, kun se on valmis, kertoo Jouni Hynynen.

Jouni Hynynen on talven ja kevään aikana kiertänyt Suomea Leevi and the Leavings -yhtyeen kanssa. Kotiteollisuuden kiertue alkaa keväällä.

Mari Hynynen ja Jouni Hynynen vieraana Yle Lappeenrannan studiossa Kari Kosonen / Yle

Arkea kahdella paikkakunnalla

Jouni ja Mari Hynynen asuvat sekä Helsingissä että Lappeenrannassa. Yleensä pariskunta tapaa toisiaan aika vähän, kun Mari lähtee aamulla aikaisin ja Jouni tulee kotiin myöhään yöllä.

Lappeenrantaan Mari Hynynen kertoo kotiutuneensa hienosti.

– Täällä on ollut alusta lähtien oikein kotoisaa. Jouni aina sanoo, että lappeenrantalaiset ovat sisäänpäin lämpeneviä, mutta eivät ne minulle ole.

Mari Hynynen näkeekin Lappeenrannan uuden asukkaan silmin. Hän kertoo huomaavansa monia jänniä asioita, joista Jouni ei ole aiemmin innostunut.

– Mutta minä olen asunut täällä 48 vuotta. Kaupunki ja ihmiset ovat niin tuttuja, ettei enää osaa esitellä tätä kaupunkia, sanoo Jouni Hynynen.

Mari Hynynen kertoo löytäneensä kaupungista paljon uusia naisystäviä.

– On lentopallo- ja keilauskavereita ja skumpanjuontiystävättäriä. On kaikenlaista pihahommaa ja paljon tekemistä, luettelee Mari Hynynen.

Roustauksen kohteeksi

Jouni Hynynen suostui Lappeenrannassa viime perjantaina julkisesti haukuttavaksi, kun hän tuli maailmalla suurta suosiota saaneen roustauksen kohteeksi. Roustauksessa on kyse siitä, että yhtä ihmistä pilkataan julkisesti. Sen verran suositusta ilmiöstä on kyse, että perjantain tapahtuma oli Lappeenrannassa loppuunmyyty.

Mielenkiintoiseksi Lappeenrannan roustauksen teki se, että Jouni Hynysen vaimo Mari Hynynen oli yksi roustaajiista eli pilkkaajista.

Jouni Hynynen vaikuttaa niin paksunahkaiselta, että hän on tätä ennen ollut julkisen pilkaamisen kohteena jo kolme kertaa. Aiemmat roustaamiset olivat Oulussa, Helsingissä ja Turussa.

– Ja aina jos sulla menee aamuyöhön, niin tulee sitä kotonakin, naurahtaa Mari Hynynen.

– Sitä roustia tulee riippumatta siitä, olenko ollut myöhään baarissa vai en, myötäilee Jouni Hynynen.

Jouni Hynysen mielestä roustaaminen on hyväntuulista piruilua. Siinä etsitään pilkattavan kohteen kipupisteitä.

Mari Hynysen mukaan roustaamiseen kuuluu ennen kaikkea räävittömyys. Pilkattavalta se vaatii tosin hyvän itsetunnon ja huumorintajua.

– Myös me roustaajat saamme kuulla kunniamme toisilta roustaajilta. Sitten lopuksi Jouni pääsee illan lopuksi niittaamaan illan yhteen ja saa antaa oman palautteensa, kertoo Mari Hynynen.

Jouni Hynynen on leikkauttanut partansa lyhyeksi. Kari Kosonen / Yle

Tarinat syntyvät automatkoilla

Jouni ja Mari Hynynen kulkevat aina yhdessä Lappeenrannan ja Helsingin väliä. Automatkoilla syntyvät yhteiset ideat roustaamisesta ja muusta.

– Marin putoushahmot (Karjalan Kandalfi, Alli Kaattori) perustuvat meidän automatkoihin. Se on sellaista hauskaa kehittelyä, kertoo Jouni Hynynen.

Mari Hynynen paljastaa yhden esimerkin roustista eli pilkasta, jota hän aikoo Jounistaan illalla kertoa. "Minusta on upeata, että Jouni on pystynyt elättämään itsensä jo 20 vuotta tuolla tavalla juomalla viinaa ympäri Suomea. Mutta sehän on ihan hyvin mieheltä, joka näyttää mikroaaltouunissa pyörineeltä Jeesus Nasaretilaiselta. Mutta Jounissa ja Jeesuksessa on paljon samaa, paitsi että Jeesuksen encorea odotetaan."