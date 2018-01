Pormestari Lyly uskoo: Aleksovskin roolia tarkastellaan demariryhmässä kevään aikana

Atanas Aleksovski on Tampereen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja.

Pormestari Lauri Lyly uskoo, että Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajan Atanas Aleksovskin rooli demareiden valtuustoryhmän puheenjohtajana nousee tarkasteluun kevään aikana.

– Valtuustoryhmä katsoo tätä varmasti omalta osaltaan ja kyllä tämä varmasti kevään aikana puhuttaa kunnallisjärjestössäkin, Lyly toteaa.

– Mutta on aina parempi, että tutkitaan hyvin perin pohjin ensin, ja toimitaan vasta, jos on aihetta.

Tampereen Kotilinnasäätiön tonttikauppajärjestelyt ovat johtaneet rikostutkintaan. Poliisin mukaan esitutkinta koskee Muotialantien tonttia, jonka Tampereen kaupunki vuokrasi Kotilinnasäätiölle. Säätiö myi vuokraoikeuden eteenpäin rakennusyhtiö Lehto Groupille ilman kaupungin lupaa.

– Poliisi tutkii niitä asioita, mitkä se näkee tarpeelliseksi, Lyly sanoo.

Hänen mielestään kaupungin toiminta tonttikaupan selvittelyssä kestää päivänvalon.

– Kaupunki on omalta osaltaan tehnyt päätöksiä ja tarkistanut, ettei meillä ole huomautettavaa tässä tilanteessa. Ne asiat, jotka pitää korjata, ne korjataan, Lyly sanoo.

– Kotilinnasäätiö joutuu tekemään selvityksiä omalta osaltaan ja se varmaan käydään nyt juurta jaksaen läpi.

Aamulehti on uutisoinut viime kuukausina Aleksovskiin liittyvistä muista epäselvyyksistä. Lehden mukaan Aleksovski on muun muassa saanut taloudellisen etuuden arkkitehtitoimistolta (siirryt toiseen palveluun), joka on ollut mukana Tampereen rakennushankkeissa.