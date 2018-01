Pyhtääläismesenaatti osti Pantsun talon — kiistelty mopotalli voisi jatkaa kunnan pitämänä tutussa paikassa

Teollisuusneuvos Reino Uusitalo on tarjonnut Pyhtään kunnalle mahdollisuuden vuokrata mopotallitilat vastikään hankkimastaan omakotitalosta.

Pyhtääläinen teollisuusneuvos Reino Uusitalo on ostanut Pantsun talona tunnetun omakotitalon Pyhtäällä, jossa on toiminut suosittu nuorten mopotalli.

Uusitalo on tarjonnut Pyhtään kunnalle mahdollisuuden vuokrata Pantsun talosta tiloja kunnan nuorisotoimen käyttöön, niin että mopotalli voisi jatkaa toimintaansa tutussa osoitteessa kunnan valvonnassa ja nuorisotyöntekijöiden ohjauksessa.

Mopotalli perustettiin Pyhtään Huutjärvelle vuosi sitten tammikuussa, koska kyläläiset kärsivät nuorten mopolla rälläämisestä ja ilkivallasta. Mopotallin myötä ilkivalta ja asukkailta tulleet valitukset loppuivat. Pyhtään mopotallin toimintamallia on kiitelty myös muissa kunnissa.

Uusitalo toivoo ostamastaan omakotitalosta yhteistä tilaa paitsi mopotallille, myös useille pyhtääläisille yhdistyksille.

Nykyisen mopotallin rahoitus päättyi

Hutikan mopotallia on pyörittänyt noin vuoden ajan Kasvajat ry Pyhtään kunnan maksamalla tuella.

Viime syksynä kunta päätti lopettaa tallin rahoittamisen, koska kunnan mielestä Kasvajat ry ei valvonut nuoria tarpeeksi. Kunta päätti siirtää mopotallin kunnan omaksi toiminnaksi ja alkoi etsiä kunnan mopotallille uusia tiloja.

— Selvitämme parhaillaan Uusitalon tarjoamaa mahdollisuutta, rehtori Sari Hakulinen sanoo Pyhtään kunnan tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Kunnan tuki Kasvajat ry:lle on päättynyt viime viikolla. Mopotallitoiminta on tähän asti jatkunut ennallaan.

Uusitalon mukaan Kasvajat ry:n Katja Lemberg jatkaa Pantsun talon emäntänä.

Tila, jolle tarvetta

Pyroll-yhtiön perustaja Reino Uusitalo päätti hankkia talon loppuvuodesta, kun kiistely mopotallin tulevaisuudesta kävi kiivaimmillaan.

— Näin, että tämä oli sellainen tila, että sille oli tarvetta, Uusitalo sanoo. Hänen mukaansa talon ostaminen on jatkumoa muun muassa Pyroll-areenalle ja Stockforsin hiomoalueelle, jotka Uusitalo niin ikään on ostanut omistukseensa.

Pantsun talo on kooltaan 600 neliötä. Myös tontti on reilun kokoinen ja pihapiirissä on lisäksi ulkorakennus. Aikaisemmin talo oli perikunnan omistuksessa, joka oli halukas talon myymään.

— Siinä on viihtyisät tilat monenlaiselle harrastustoiminnalle. Siitä voisi tulla sellainen yhdistysten talo, Uusitalo sanoo.

Uusitalon mukaan akuuttia remontin tarvetta talossa ei ole. Vuokrasopimukset halukkaiden toimijoiden kanssa tehdään, mutta talon ei ole tarkoitus tuottaa omistajalleen suuria summia.

— Tärkeämpää on yhteisöllisyys ja toiminnan onnistuminen, Uusitalo sanoo.