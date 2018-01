Lämpötila voi nousta paikoin jopa 25 astetta – Nopea lauhtuminen ja uudet sateet uhkaavat sähköjä, liikennettä ja putkia

Suuret vaihtelut säässä aiheuttavat monenlaista huolta ja vaivaa.

Alkaneella viikolla tästä saadaan taas kokemuksia, sillä paikoin lämpötilat lauhtuvat jopa 25 astetta ja joissakin osin maata lunta voi tulla yli kymmenen senttiä. Tähän päälle tulevat vielä etelän vesisateet.

Ylen meteorologin Joonas Koskelan mukaan säätä määrittävät ensin idästä tulleet paukkupakkaset. Sitten tilanne kääntyy aivan toiseksi, kun lounaasta saapuu lauhaa ilmaa.

– Lämpötila on nyt maanantai-iltana -30 astetta Yli-Torniossa Rovaniemen ja Pellon välillä ja torstaina päivällä sen arvioidaan nousevan -5 asteeseen. Jyväskylän seudulla on nyt -23 astetta ja torstaina sinne ennustetaan +2 astetta. Tällaisia 25 asteen lämpenemisiä, Koskela sanoo.

Ja sitten ne sateet. Niitä tulee kaksi eri rintamaa.

Ensin sataa lunta. Keskiviikon aikana maan kaakkoisosasta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella lunta voi kertyä paikoin yli 10 senttiä.

Sitten tulee vettä. Torstaiyön aikana seuraava sadealue liikkuuu maan yli itään. Etelässä sade on enimmäkseen vettä, pohjoisempana lunta tai räntää.

Varoituksia liukkaudesta

Ilmatieteen laitos varoittaa lauhtumisen seurauksista. Jalankulkukeli voi olla erittäin liukas, kun jäisten pintojen päällä on vettä, laitos varoittaa.

Sama tilanne on autoilijoilla. Vaarallisesta ajokelista varoitetaan keskiviikkona koko maassa. Myös läntisillä merialueilla varoitetaan silloin kovasta tuulesta ja kovasta aallokosta.

Haittaa lauhtumisesta voi olla myös vesiputkille. Nopeasti lämpenevä sää saa jäätyneessä putkessa jään laajenemaan, ja putki voi haljeta. Omakotiliiton rakennusneuvojan vinkit putkirikon välttämiseksi voi lukea täältä.

Kainuussa isoimmat lumikuormat vuosikymmeniin

Kainuun alueella toimiva sähköyhtiö Loiste varoittaa (siirryt toiseen palveluun) asiakkaitaan mahdollisesta suurhäiriöstä viikon puolivälistä lähtien, kertoo uutistoimisto STT.

Loisteen käyttöpäällikön Ismo Reinikan mukaan yhtiö varautuu siihen, että jopa 5 000 asiakasta voi jäädä sähköttä. Loisteen mukaan viime lauantaina oli myös suurhäiriötilanne, jonka aikana sähköttä oli 600 asiakasta.

Yhtiö kertoo, että eniten vikoja aiheuttaa nopeasti muodostuva kuura.

– Kuuran paino johtimilla on jo niin raskas, että sähkölinjojen rakenteet pettävät, Loiste tiedotti.

Reinikka kertoi talven olleen poikkeuksellisen hankala, ja myös muilla sähköyhtiöillä olleen ongelmia.

– Lunta on satanut enemmän kuin aiemmin. Normaalisti joulun ja uudenvuoden maissa käy plussakeli, joka puhdistaa puut, mutta sitä ei ole käynyt tänä talvena. Verkkoalueemme asukkaat ovat puhuneet, ettei olisi ainakaan 50 vuoteen ollut tällaisia lumikuormia alueella.

Loiste on varautunut mittavasti mahdollisiin ongelmiin.

Pohjois-Karjalassa edelleen vaaran paikkoja

Myös Pohjois-Karjalan Sähkö varoittaa vielä vaanivista ongelmista. Yritys kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että lumivaurioalueilla on pyritty ennakoimaan sähkökatkojen vaaraa karsimalla lumen painamaa puustoa. Työ on loppusuoralla. Jakeluhäiriöiden vaara on silti vielä olemassa.

Tarkastusten avulla on löydetty kaikkiaan reilut 6 000 sähkönjakelua vaarantavaa kohdetta. Suurin osa kohteista on johdolle kallistuneita puita, mutta myös kaatuneiden puiden rikkomia teknisiä rakenteita on havaittu runsaasti. Suurin osa havaituista vikakohteista on nyt korjattu, PKS kertoo.

Yritys varoittaa häiriökohteissa liikkumisesta. Niillä seuduilla, joilla lumi on edelleen kiinni puissa ja sähköjohdoilla on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Sähköjohdot voivat roikkua lumen painamina välittömällä kosketusetäisyydellä.

Paksun lumipeitteen sisällä oleva sähköjohto voi näyttää vaarattomalta, mutta on hengenvaarallinen ja aiheuttaa sähköiskun jo ennen johtoon koskemista, PKS tiedottaa.