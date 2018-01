Eero Järnefeltin taiteilijakoti Suviranta vaihtaa omistajaa ja on askeleen lähempänä avautua laajalle yleisölle

Suvirantana tunnettu taiteilija Eero Järnefeltin koti Järvenpään seurakuntaopiston vieressä on ollut yksityinen taiteilijakoti näihin päiviin saakka. Nyt Järvenpään kaupunki on päättänyt ostaa tilan rakennuksineen päivineen. Kauppahinta on 775 000 euroa.

Kauppakirjan mukaan päärakennuksessa on noin 450 kerrosneliömetriä tilaa, maapinta-alaa siirtyy kaupan myötä Järvenpään kaupungille lähemmäs kaksi hehtaaria ja vesipinta-alaakin noin kaksi hehtaaria. Suvirantaan kuuluu päärakennuksen lisäksi talousrakennus ja rantasauna. Yleiskaavassa Suvirannan alue on merkitty määräyksellä "SR", eli se on suojeltava alue.

Kauppaan kuuluu myös talon irtaimistoa noin 75 000 euron arvosta.

1900-luvun alkuvuosina valmistunut Suviranta on yksi Tuusulanjärven historiallisista taiteilijakodeista. Vesa Marttinen / Yle

Yksityiskodista kaikkien nähtäväksi

Järvenpää on ilmaissut halunsa avata Järnefeltin taiteilijakoti yleisölle. Suvirannan nykyinen isäntä, Järnefeltin tyttärenpoika Juhani Kolehmainen on kertonut haluavansa, että hänen kuolemansa jälkeen talosta tehdään museo.

– Kun nämä kaikki muut taiteilijakodit ovat museoita, niin kyllä tavalla tai toisella tämänkin pitää jäädä tähän museaaliseen yhteisöön mukaan. Siitä on kaupunkikin kiinnostunut, meillä on yhteisiä ajatuksia tästä, Juhani Kolehmainen kertoi Ylen haastattelussa joulukuussa 2017.

Video: Juhani Kolehmainen esittelee Suvirantaa (Yle Helsingin Facebook-sivuilla) (siirryt toiseen palveluun)

Tähän päivään saakka Suviranta on kuitenkin säilynyt taiteilijan suvun omistuksessa, toisin kuin esimerkiksi Jean Sibeliuksen Ainola, Juhani Ahon Ahola tai Pekka Halosen Halosenniemi. Nyt tähän on tulossa muutos ja Järvenpään kaupunki aikoo avata Suvirannan ensi kesästä lähtien kaupunkilaisille ja matkailijoille. Myöhemmin, nykyisen isäntäväen jälkeen, Suviranta on tarkoitus muuttaa kokonaan museokohteeksi.

Myyjälle elinikäinen asumisoikeus

Eero Järnefelt perheineen asui Suvirannassa ympärivuotisesti vuoteen 1917, jolloin he muuttivat Helsinkiin. Suviranta jäi taiteilijaperheen kesien ja suurten juhlien kuten joulun viettopaikaksi.

Vuonna 1933 Suvirantaan muutti Eero Järnefeltin tytär Laura Järnefelt (1904–1985) perheineen. Ja siitä lähtien talo on ollut ympärivuotisessa käytössä. Talon nykyinen asukki, Järnefeltin tyttärenpoika, tänä vuonna 85 vuotta täyttävä Juhani Kolehmainen on viettänyt Suvirannassa koko lapsuutensa, ja uudelleen vuodesta 1985 eteenpäin.

Juhani Kolehmainen esittelee Suvirannan vanhan kaappikellon "kusinarua". Jos on yöllä tarvetta käydä vessassa, narusta vetäisemällä voi kuunnella viimeisimmät kellonlyönnit, ja näin saa pimeälläkin jonkinlaisen käsityksen kellonajasta. Vesa Marttinen / Yle

Kauppakirjan mukaan myyjälle, eli Juhani Kolehmaiselle, jää "pysyvä henkilökohtainen elinikäinen asumisoikeus luovutuksen kohteena oleviin rakennuksiin. Lisäksi myyjän pojalle jää henkilökohtainen elinikäinen käyttöoikeus piha- ja saunarakennukseen."

Yli satavuotias talo täydentää Järvenpäässä Ainolan ja Aholan muodostamaa Kultakauden taiteen ja kulttuurin keskittymää.

Lue myös:

Eero Järnefeltin Suviranta on Tuusulanjärven tuntematon helmi: "Tämä pitää saada mukaan alueen museoyhteisöön"