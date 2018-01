Seattlessa avattiin tulevaisuuden kauppa: Ota vain tuote ja kävele ulos

Yhdysvaltojen Seattlessa on avattu kauppa, jossa ei ole ainuttakaan kassaa, ei edes itsepalveluautomaatteja.

Astut kaupan ovista sisään ja skannaat koodin kännykän näytöltä. Ostoskoria ei tarvitse napata, vaan voit pakata ostokset omaan laukkuusi. Kaupasta voi kävellä ulos ilman pysähdystä, ja lasku veloitetaan automaattisesti luottokortilta.

Näin asioidaan kassattomassa kaupassa, jollainen avattiin maanantaina Yhdysvaltojen Seattlessa. Amazonin työntekijät testasivat ja kehittivät Amazon Go -nimistä kauppaa yli vuoden ajan.

Ilouutinen sosiaalisia tilanteita karttaville on, että kaupassa ei tarvitse jutella kenenkään kanssa.

Katossa olevat infrapunakamerat on ohjelmoitu erottamaan toisistaan kaupassa liikkuvat asiakkaat ja eri tuotteet. Hyllyillä on puolestaan vaakasensoreita, jotka tunnistavat, onko tuote otettu vai laitettu takaisin.

Joissain tuotteissa on koodi, joka auttaa kameroita tunnistamaan tuotteen.

Amazonin mukaan järjestelmä hyödyntää samankaltaista tekniikkaa kuin itsestään ajavat autot.

Kassattoman kaupan kehittämisen taustalla on se, että asiakkaat eivät halua jonottaa kassalla. Amazon osti viime vuonna Whole Foods Market -ketjun reilulla 11 miljardilla eurolla. Yhtiölle on etua siitä, jos se pystyy poistamaan jonotusajat ketjun liikkeissä kokonaan.

Vielä Amazonilla ei ole kuitenkaan suunnitelmia konseptin laajentamisesta satoihin Whole Foods Market -kauppoihin.

Jutussa on käytetty lähteenä myös BBC:n juttua aiheesta (siirryt toiseen palveluun).

Juttua päivitetty 23.1.2018 klo 9.27. Korjattu luku 11 miljoonaa euroa luvuksi 11 miljardia euroa.

Lähteet: Reuters, Yle