Seksiä, valheita ja indie-elokuvia – Sundance-festivaalilla unelmoidaan, petytään ja otetaan kantaa

Lumimyräkkä on melkoinen. Monissa osissa Yhdysvaltoja sitä pidettäisiin lumi-infernona, joka riittäisi sulkemaan koulut ja työpaikat.

Näitä Sundance-elokuvia kannattaa odottaa The Guilty (ohj. Gustav Möller) Piinaava kidnappaus-trilleri tapahtuu kokonaan hätäkeskuksen puhelinhuoneessa. Tanskalaisen Gustav Möllerin esikoiselokuva on Sundancen tämän vuoden kehutuimpia. Sorry to Bother You (ohj. Boots Riley) Musta puhelinmyyjä menestyy yllättäen opeteltuaan puhumaan valkoisella äänellä. Musiikkivideoista esteteiikkansa lainannutta arvaamatonta komediaa on verrattu Michel Gondryn elokuviin. Monsters and Men (ohj. Reinaldo Marcus Green) Poliisiväkivaltaa New Yorkissa käsittelevä draama seuraa, miten taas yksi ampumatapaus vaikuttaa kolmen afroamerikkalaisen miehen elämään. Lizzie (ohj. Craig William Macneill) Chloë Sevigny loistaa 1800-luvun lopun periodidraamassa Elizabeth Borderina, jota epäiltiin vanhempiensa raa'asta murhasta. Hearts Beat Loud (ohj. Brett Haley) Lämminsydäminen musiikkielokuva levykauppaa pyörittävästä isästä ja opiskelemaan lähtevästä tyttärestä, jotka perustavat vahingossa bändin.

Kalliovuorilla sijaitsevan pienen Park Cityn kaduille kertyneissä kinoksissa kahlaa kuitenkin tuhansia ihmisiä. Heidän askeleitaan jouduttaa tieto siitä, että he voivat ensimmäisinä nähdä amerikkalaisen elokuvan seuraavan mestariteoksen.

Salt Lake Cityn kupeessa järjestettävä Sundance-elokuvafestivaali esittelee joka vuosi Yhdysvaltain riippumattoman elokuvan uusimmat kyvyt. Festivaalia pidetään maan merkittävimpänä. Onhan tapahtuma antanut alkusysäyksen muun muassa ohjaaja Quentin Tarantinon huikealle uralle.

Sundance-elokuvafestivaali pidetään Park Cityssä. Juulia Klemola

Löytämistä odottavien lahjakkuuksien perässä Park Cityyn vaeltaa paitsi elokuvan ystäviä, myös joukko Hollywoodin huipputuottajia.

– Olen aina löytänyt kultaa Sundancen vuorilta, kertoo David Permut. Hän on tuottanut muun muassa elokuvat Hacksaw Ridge - aseeton sotilas (2016), Face/off - kahdet kasvot (1997) ja Sokkotreffit (1987).

– Kun palaan Los Angelesiin, on samalla lennolla joitakin onnellisia elokuvantekijöitä, jotka eivät tarvitse konetta pysyäkseen ilmassa. Sitten on niitä, joiden unelmat on murskattu.

Elokuvatuottaja David Permut Juulia Klemola

Unelmia ja menestyksiä

Portugalilainen Hugo Costa luonnostelee paperille Park Cityn jyrkkää pääkatua ja sen vanhoja puurakennuksia. Hän on yksi Sundanceen saapuneista unelmoijista, taiteilija, joka on tehnyt storyboardit uutuuselokuvaan We The Animals.

– En mahdu sisälle elokuvanäytöksiin, joten fiilistelen tunnelmaa täällä kadulla, taiteilija kertoo.

Costan lisäksi festivaalilla on satoja muita elokuvien tekemisessä mukana olleita. Sundancessa esitetään 122 pitkää elokuvaa, joista peräti 108 on maailmanensi-iltoja. Noin puolet elokuvista on ohjaajansa esikoisteoksia.

Sundance-festivaalilla nähdään myös eurooppalaisia elokuvia. Tanskalaisen Isabella Eklöfin ohjaaman Holiday-trillerin pääosassa esiintyy Victoria Carmen Sonne. Courtesy of Sundance Institute

Isoimmassa valokeilassa ovat yhä Hollywood-studioiden ulkopuolella tehdyt riippumattomat elokuvat. Juuri amerikkalaisen indie-elokuvan nousu nosti Sundancen 1990-luvulla maailmankartalle.

– Havaitsin työssäni uusia ääniä, jotka olivat rohkeampia, mutta eivät päässeet esille. Ajattelin, että voisimme tuoda jotain uutta amerikkalaiseen elokuvaan, festivaalia yli 30 vuotta luotsannut filmitähti Robert Redford kertoi festivaalin lehdistötilaisuudessa.

Sundance-instituutin perustaja Robert Redford ja festivaalin toiminnanjohtaja Keri Putnam. Juulia Klemola

Kymmenen vuoden aikana festivaalilla näkivät päivänvalon paitsi Sundance-instituutin tukemana syntynyt Tarantinon esikoiselokuva Reservoir Dogs (1992), myös niinkin erilaiset teokset kuin Pi (1998, ohj. Darren Aronofsky), The Blair Witch Project (1999, ohj. Daniel Myrick ja Eduardo Sanchez) sekä Seksiä, valheita ja videonauhaa (1989, ohj. Steven Soderbergh).

”Paluulennolla on elokuvantekijöitä, jotka eivät tarvitse konetta pysyäkseen ilmassa.” David Permut

Tuottaja David Permutin mukaan Sundancessa on aina ollut kyse uuden löytämisestä.

– Olen tullut tänne vuodesta 1991 alkaen. Katson festivaalilla liki 50 elokuvaa löytääkseni seuraavan suuren elokuvantekijän. Kärsin kaikki huonotkin elokuvat, koska tiedän, etten koskaan lähde kotiin löytämättä ainakin yhden tai useamman uuden lahjakkuuden.

Sundancen voima ei ole hiipunut. Viime vuoden festivaalilta maailmalle lähtivät hittielokuvat Get Out, Mudbound, The Big Sick ja perjantaina Suomen ensi-iltansa saava Call Me By Your Name.

Miesten vuoro

Amerikkalaisen indie-elokuvan menestys synnytti myös hirviön. Festivaaliyleisöä hätkähdyttäneen Reservoir Dogsin otti levitettäväkseen Miramax-yhtiö, jota johti mies nimeltä Harvey Weinstein.

Elokuvan ja sitä seuranneen Pulp Fictionin (1994) menestys tekivät Miramaxista Yhdysvaltain merkittävimmän indieyhtiön ja Weinsteinista kentän vaikutusvaltaisimman miehen. Mogulin valtakausi päättyi vasta 25 vuotta myöhemmin, kun syytökset raiskauksesta, seksuaalisesta ahdistelusta ja uhkailusta tulivat päivänvaloon.

Tähän päivään mennessä yli 80 naista on esittänyt syytöksiä Weinsteinia kohtaan. Osan tapauksista on kerrottu tapahtuneen Sundancessa, jossa mogulilla oli paljon valtaa.

Juulia Klemola

Vielä viime vuonna Weinstein osallistui festivaalin aikana Park Cityssä järjestetylle naistenmarssille.

– Meitä kuvotti kuulla Harveyn käytöksestä samaan aikaan kaikkien muiden kanssa. Vielä kamalampaa oli, että ainakin osa tapauksista on tapahtunut festivaalillamme. Emme tienneet niistä mitään noina aikoina. Meillä on pitkät perinteet kunnioittavana ja suvaitsevaisena festivaalina, emmekä tue moista toimintaa millään tavalla, Sundancen toiminnanjohtaja Keri Putnam muotoili festivaalin lehdistötilaisuudessa torstaina.

”Nyt on miesten vuoro kuunnella.” Robert Redford

Kun naistenmarssi järjestettiin jälleen lauantaina, ei Weinstein tietenkään ollut mailla eikä halmeilla. Sen sijaan hänen paljastumisestaan liikkeelle lähtenyt muutos tuntuu energisoineen koko amerikkalaisen elokuvateollisuuden.

Sundance-instituuttia yli 30 vuotta luotsannut 81-vuotias filmitähti Robert Redford otti osaa keskusteluun lehdistötilaisuudessa.

– Minusta on hienoa, että naiset pääsevät esille ja saavat äänensä paremmin kuuluviin. Mielestäni nyt on miesten vuoro kuunnella, antaa naisten äänten kuulua ja miettiä sitä, mitä he sanovat, Redford sanoi.

Kaupungit palavat

Monsters and Men on yksi tämän vuoden Sundance-festivaalin kehutuista elokuvista. Reinaldo Marcus Greenin esikoiselokuvassa on kohtaus, jossa afroamerikkalainen isä pysäyttää poikansa tämän yrittäessä livahtaa illansuussa osoittamaan mieltä poliisiväkivaltaa vastaan.

Monsters and Men kuvaa poliisiväkivallan vaikutuksia eri sukupolvia ja yhteiskuntaluokkia edustavien afroamerikkalaisten näkökulmasta. Courtesy of Sundance Institute

– Kaupungit tulevat palamaan, lapsia tullaan ampumaan ja poliisit eivät jatkossakaan joudu vastuuseen teoistaan, isä valistaa jälkikasvuaan.

Sundance-elokuvien ohjaajat ovat selvästi pojan puolella. Festivaalin ohjelmiston perusteella tulossa on kokonainen amerikkalainen elokuvantekijöiden sukupolvi, joka ottaa vahvasti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.

Toistuvia aiheita tämän vuoden elokuvissa ovat naisten oikeuksien ja poliisiväkivallan lisäksi Yhdysvaltain poliittinen tilanne ja vähemmistöjen oikeudet.

Elizabeth Bordenin raakaan tarinaan perustuvan elokuvan Lizzie-elokuvan pääosissa nähdään Kristen Stewart ja Chloë Sevigny. Courtesy of Sundance Institute

Los Angelesista festivaalille tullut tehosteiden suunnittelija Lauren F. Ellis sanoo ajan olevan vihdoin kypsä yhteiskunnalliselle keskustelulle.

– Uskon uuden presidentin luoneen ilmapiirin, jossa politiikasta puhutaan tavallista enemmän. Kaikki nämä epäkohdat ovat olleet olemassa jo pitkään, mutta nyt ne tulvivat yli äyräiden. Ihmiset ovat saaneet tarpeekseen. He haluavat puhua näistä asioista ja tehdä niistä elokuvia, Ellis sanoo.

Ellisin ystävä, tuottaja Julz Brewer jatkaa.

– Eikä kyse ole vain siitä, että asioista puhutaan. Me haluamme muutoksen.