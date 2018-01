Yle kysyi: Demarivaltuutetut eivät hyllyttäisi Aleksovskia Kotilinnan-tutkinnan vuoksi

Atanas Aleksovski on sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja.

Noin kaksi kolmasosaa Tampereen kaupunginvaltuuston sosialidemokraateista on kyselyn mukaan pääsääntöisesti sitä mieltä, että Atanas Aleksovski voi toistaiseksi jatkaa.

Tampereen sosialidemokraattien valtuustoryhmä näyttää seisovan johtajansa Atanas Aleksovskin takana Kotilinna-kohussa.

Yle Tampere kysyi demarivaltuutetuilta, pitäisikö Aleksovskin siirtyä syrjään asiasta aloitetun poliisitutkinnan ajaksi. Ryhmän jäsenistä noin kaksi kolmesta eli 10 valtuutettua vastasi Yle Tampereen kyselyyn tiistaiaamuun mennessä.

Vastanneista seitsemän on ainakin pääosin sitä mieltä, että Aleksovski voi toistaiseksi jatkaa.

Varsin moni kannattaa vanhaa periaatetta: ensin tutkitaan, sitten hutkitaan. Tiukinta tekstiä latelee vastauksessaan Jukka Gustafsson, joka pitää yhden miehen teilaamista näillä argumenteilla erikoisena.

Gustafsson kutsuu kohua ajojahdiksi ja ihmettelee, miksi Kotilinnasäätiön hallituksen jäsenet, puheenjohtaja sekä kaupungin lakivirkamiehet on jätetty syrjään.

– Kai heilläkin on joku vastuu, jos virheitä on tehty, Gustafsson kysyy.

Kahden valtuutetun mukaan poliittinen kuohunta rauhoittuisi, jos sen keskipiste eli Aleksovski vetäytyisi syrjään selvittelyn ajaksi. He eivät halunneet nimiään julkisuuteen.

Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) totesi maanantaina Ylen haastattelussa, että Aleksovskin asemasta keskustellaan todennäköisesti kevään aikana sekä sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä että kunnallisjärjestössä.

Poliisi tutkii Kotilinnasäätiön tonttikauppaa, jossa säätiö myi vuokraoikeutensa Muotialassa olevaan tonttiin rakennusliike Lehto Groupille. Säätiöllä ei ollut järjestelyyn Tampereen kaupungin kirjallista lupaa.

Kaupunki lähettänyt jo laskun Kotilinnasäätiölle

Tampereen kaupunki on jo alkanut karhuta Kotilinnasäätiöltä 1,8 miljoonan sopimussakkoa.

Aamulehden (siirryt toiseen palveluun)mukaan kaupunki on jo joulukuussa lähettänyt laskun ja hylännyt säätiön tekemän oikaisuvaatimuksen. Kotilinnansäätiö hakee todennäköisesti päätökseen oikaisua.

Tampereen Kotilinnasäätiön tonttikauppajärjestelyt ovat johtaneet rikostutkintaan. Poliisin mukaan esitutkinta koskee Muotialantien tonttia, jonka Tampereen kaupunki vuokrasi Kotilinnasäätiölle. Säätiö myi vuokraoikeuden eteenpäin rakennusyhtiö Lehto Groupille ilman kaupungin lupaa.

Aamulehti on uutisoinut viime kuukausina Aleksovskiin liittyvistä muista epäselvyyksistä. Lehden mukaan Aleksovski on muun muassa saanut taloudellisen etuuden arkkitehtitoimistolta (siirryt toiseen palveluun), joka on ollut mukana Tampereen rakennushankkeissa.

23.1.2018 klo 12.05 Lisätty juttuun tiedot tonttikauppalaskusta.