Turkki pidätti kymmeniä Syyrian sotilasoperaation arvostelusta

Turkin lauantaina aloittama hyökkäys Luoteis-Syyriassa sijaitsevalle Afrinin alueelle on aihe, josta ei Turkissa sovi esittää kritiikkiä.

Turkkilaiset tiedotusvälineet kertoivat tiistaina, että poliisi on pidättänyt viime yön aikana 42 ihmistä, mukaan lukien kurdimielisen poliitikon "terrorismipropagandan levittämisestä" sosiaalisessa mediassa. Käytännössä kyse on Turkin hyökkäyksen kommentoinnista.

Anatolia-uutistoimiston mukaan poliisi on tehnyt iskuja läntisessä Izmirin maakunnassa, samoin läheisissä Debuzlin ja Manisan maakunnissa. Lisää iskuja tehtiin itäisissä Vanin, Igdirin ja Musin maakunnissa sekä Mersinissä.

Kaikkiaan viikonlopun jälkeen on tehty 66 pidätystä . Anatolian mukaan "kurdimielinen poliitikko" on oppositiopuolue HDP:n Izmirin paikallisjohtaja. Uutistoimiston mukaan Izmirissä pidätetyissä on kuusi henkilöä, joita syytetään propagandan levittämisestä kadulla eli mielenosoituksen valmistelusta.

Turkin viranomaiset kielsivät maanantaina kaikki mielenosoitukset ja julkiset kokoontumiset pääkaupungissa Syyrian sotilasoperaation ajaksi.

Turkki yrittää karkottaa Turkin rajan tuntumasta Syyrian kurdien YPG-joukot. Turkin mielestä YPG-järjestö on terroristijärjestö. Järjestö on kuitenkin Yhdysvaltain pääliittolainen ääri-islamilaisen Isis-järjestön vastaisessa taistelussa.

Turkkia on arvosteltu toisinajattelijoiden kovaotteisista pidätyksistä varsinkin heinäkuun 2016 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen. Kymmeniä tuhansia on pidätetty ja irtisanottu.

Lähteet: AFP, Reuters