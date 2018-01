Kiinalaisnaiset napsivat saliselfieitä mutteivät koske painoihin – Hikoillessani pekingiläiselllä kuntosalilla olen katseet keräävä kummajainen

Painoja nostava nainen on kiinalaissalilla nähtävyys, jolle miehet voivat avoimesti hymähdellä.

Peking

Pekingiläisen kuntosalini aulassa tulijaa tervehtii bannerillinen puolialastomia miehiä.

Kaikkien vatsalihakset ovat niin piukeana, että niiden odottaa poksahtavan hetkenä minä hyvänsä. Julisteessa on myös kaksi naista. Toinen pötköttää alusvaatteisillaan, toinen sentään nostaa painoa. Sitä täällä ei tosielämässä juuri näe.

Kiinan milleniaalit ovat hylkäämässä vanhempiensa puistojumpat ja taijt ja siirtymässä saleille.

Financial Times -lehti kertoo, että salijäsenyyksien määrä on tuplaantunut kuluneessa kymmenessä vuodessa (siirryt toiseen palveluun). Kiinassa on nyt yli kuusi miljoonaa kuntosaliharrastajaa.

Treenaamisesta on tullut Kiinan kaupungeissa trendikästä, mutta yleisesti naisten kauneusihanne on edelleen enemmän laiha kuin treenattu. Sukupuoliroolit ovat Kiinassa vielä voimissaan, ja se näkyy myös kuntosalilla.

Omalla salillani käy nuoria naisia, joita kuntosalivalmentaja paimentaa tekemään muutamia toistoja kuntoilulaitteissa. Usein seuraa kikatusta ja puhinaa. Jotain sellaista kuten: "Hassua! Eihän tällaiseen kykene."

Jenny Matikainen / Yle

Sukupuoliroolit ovat Kiinassa vielä voimissaan, ja se näkyy myös kuntosalilla.

Lankuttaessani vieressä hiki otsasta valuen tunnen huvittuneet katseet selässäni. "Mikä tuota vaivaa! Miksi se on niin punainen?" Selfieihin keskittyvien ajanviettäjämilleniaalien joukossa painoja nostava suomalaisnainen on erikoisuus.

Shanghaissa kävin salilla, missä olin lähes aina ainoa nainen, joka tarttui levypainoihin. Miehiä oli usein ruuhkaksi asti, ja heillä oli tapana tuijottaa avoimesti painot selässä kyykkäävää 180-senttistä naista. Ei toki pahalla mutta huvittuneesti.

Vaikka feministi minussa oli välillä raivon partaalla, opin hymyilemään ja tuijottamaan takaisin. Kyllä, olen iso, olen hikinen ja pidän lihaksista!

Nähtävää oli myös maahanmuuttajalle. Nauroin usein ystävilleni, että jokainen kerta salilla oli omalla tavallaan hieman outo.

Milloin joku oli juoksumatolla farkuissa ja kävelykengissä, milloin puhumassa puhelimeen joogatunnilla. Kerran venyttelin jumppasalissa, jossa eräs nainen oli pötköttelemässä tietokoneensa kanssa arkivaatteissaan.

Jotain suomalaiselle tuttua kiinalaissalilta kuitenkin löytyy.

– Eikö sinusta ole kiusallista, kun kaikki kuivattelevat itseään alasti pukuhuoneessa, kysyi tšekkiläinen joogakaverini.

Jouduin tuottamaan hänelle pettymyksen.

– Ei. Se on mielestäni täysin normaalia.