Entä jos koulussa oltaisiin vain vuokralla? – Sisäilmaongelmat ajavat päättäjät etsimään uusia ratkaisuja

Kun koulussa painitaan sisäilmaongelman kanssa vuodesta toiseen tai jos koulurakennus on tulossa elinkaarensa päähän, on kuntapäättäjillä edessään vakava paikka. Miljoonien eurojen sijoittaminen kiinteistöön voi painaa kunnan talouden kriisiin. Kuntaliitossa arvioidaan, että veroeurot voidaan tulevaisuudessa laittaa entistä useammin vuokrattuihin tiloihin.

– On hyvä, että asiasta on noussut keskustelua eri kunnissa. Kaikki vaihtoehdot kannattaa aina laittaa pöytään, toteaa tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi Kuntaliitosta.

Niemi kannustaa pohtimaan sitäkin, voisiko esimerkiksi yksi osa koulurakennuksista olla kiinteästi sijoillaan, osa rakennuksista siirreltävissä. Näin tiloja voisi siirtää oppilasmäärien muuttuessa eri puolille kuntaa.

– Näin koulurakennuksia ei mitoitettaisi oppilasmäärähuipun, vaan keskiarvon mukaan. Samalla on hyvä tarkastella koko palveluverkkoa ja miettiä, miten kunnan väestökehitys vaikuttaa tulevaisuudessa ja missä päin kuntaa oppilaat asuvat, ettei ainakaan ylimitoiteta mitään ratkaisuja, sanoo tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi Kuntaliitosta.

Raaka totuus on, että merkittävä osa valtakunnan koulurakennuksista on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Suuri osa rakennuskannasta on yli 40 vuotta vanhaa.

– Kunnassa oleellista olisi hahmottaa tilanne kokonaisuutena. Usein korjauksissa ongelmia ratkotaan kiinteistö kerrallaan, eikä riittävästi pohdita koko palveluverkkoa. Riski on, että sisäilmaongelmia ratkotaan rakennus rakennukselta, jolloin iso kuva palveluverkosta hämärtyy, arvioi Niemi.

Esa Huuhko / Yle

Mikkelissä keskustellaan vuokraamisesta

Monien muiden kaupunkien tavoin Mikkelissä pohditaan kevään mittaan, remontoidako vanhaa vai rakentaako uutta. Myös vuokrausvaihtoehto nousee keskusteluun. Kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennetyöryhmän puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) pitää vuokraamista vakavan harkinnan arvoisena.

– Investori suunnittelee ja rakentaa, ja myös pitää huolta, että rakennus pysyy kunnossa. Näin riski on kaupungilta pois, mutta kyllähän vuokrassa sitä riskiä maksetaan, että ei se välttämättä sen halvempi ratkaisu ole, mutta tuo parempaa jatkuvuutta toimintaan, pohtii Aholainen.

Mikkelissä esimerkiksi Peitsarin koulun ja Rantakylän päiväkodin sisäilmaongelmat vaativat nopeita ratkaisuja, mutta Aholainen sanoo kaupungin kääntävän katseen nyt myös kymmenien vuosien päähän.

Useassa mikkeliläiskoulussa käydään parhaillaankin koulua väistötiloissa meneillään olevan kunnostuksen tai uudisrakentamisen takia. Rantakylän yhtenäiskoulussa on pian kaksi vuotta käyty koulua purkamisen, uudisrakentamisen ja remontin keskellä. Sen rakennus- ja remontointitöitä tehdään kaupungin omaan lukuun.

– Peitsarin koululta on osin jo siirrytty väistötiloihin, Rantakylän päiväkodista siirrytään todennäköisesti kesällä väistötiloihin. Juuri nyt neuvotellaan, päästäisiinkö Peitsarin koululta jopa aikaisemmin väistötiloihin kuin alunperin on ajateltu, että syksyllä aloitettaisiin jo kokonaan väistötiloissa, ettei lasten tai henkilökunnan tarvitse olla epäterveissä tiloissa marraskuuhun saakka.

– Samaan aikaan kun on selvitettävä nämä akuutit tilanteet, mietimme, missä päin kaupunkia koulua käydään jatkossa, kertoo Aholainen.

Markku Aholainen Esa Huuhko / Yle

Aholainen sanoo, että kaupunkirakennetyöryhmässä mietitään, miten palvelut jatkossa ryhmitellään alueellisesti. Hahmotelma palveluverkosta pyritään saamaan valmiiksi kevään mittaan.

– Voidaan visioida, että tulevaisuuden koulu Mikkelissä muodostaa myös monitoimisen palvelukeskuksen asukkaille omalla alueellaan. Se voisi tarjota kirjastopalveluita, liikuntapaikan, ja myös päiväkoti voi olla samassa yhteydessä. On puhuttu itäisestä ja eteläisestä aluekoulusta, mutta on vielä ratkaisematta, miten se toteutuu.

Kiinteistöleasing yleistyy

Jos kunta haluaa aikanaan omistaa vuokraamansa kiinteistön, toteutukseen on olemassa niinsanotun kiinteistöleasingin (siirryt toiseen palveluun) mahdollisuus.

Mikkelin naapurissa Juvalla on päätetty rakentaa keskuskoulu leasing-rahoituksella. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen (kesk.) selventää, että mallissa rahoitusta ei haeta pankista, vaan lainapääomasta maksetaan vuokraa.

– Laina-aika on kaksikymmentä vuotta. Jos olisimme ottaneet lainan perinteiseen tapaan, olisimme päätyneet kriisikunnaksi ja laina olisi näkynyt kunnan taseessa. Kilpailutuksen suunnittelu on parhaillaan käynnissä, kertoo Hänninen.