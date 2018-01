Tiesitkö, että hiihtoladut jaetaan hoitoluokkiin kuten maantiet? 1-luokan latua voidaan pitää jopa pikkutietä paremmassa kunnossa

Monelle varsinkin vähän hiihtoa harrastaneelle voi tulla yllätyksenä, että latujen kunnossapidon kriteerit on linjattu hiihtohullussa Suomessa lähes yhtä pilkuntarkasti kuin tienpidon.

Hiihtoladut jaetaan pääsääntöisesti kolmeen eri hoitoluokkaan. I-luokan latuja hoidetaan useammin ja usein raskaammalla kalustolla kuten latukoneella. III-luokan latuja huolletaan harvemmin ja esimerkiksi mönkijällä tai moottorikelkalla.

Kaupungit kuitenkin määrittelevät latujen kunnostamistarpeen eri tavoin. Esimerkiksi Varkaudessa hoitoluokat on jaettu näin:

I-luokka: Latu huolletaan arkisin ja pyhinä, kun ladulla irtolunta on keskimäärin kolme senttiä. Toimenpideaika on kuusi tuntia lumisateen loppumisesta ja viikonloppuisin 10 tuntia. Ladut on oltava kunnossa ennen kello kymmentä.

II-luokka: Latu huolletaan, kun siinä on irtolunta keskimäärin viisi senttimetriä. Toimenpideaika on kahdeksan tuntia lumisateen loppumisesta. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä ladut on saatava kuntoon 10 tunnin kuluttua lumisateen loppumisesta, mutta kuitenkin heti I-luokan latujen hoitamisen jälkeen. Ladut on oltava kunnossa arkisin ennen kello 16:ta ja viikonloppuisin ennen kello 12:ta.

III-luokka: Latujen on oltava kunnossa vuorokauden kuluttua lumisateen päättymisestä. Ladut hoidetaan vaiheittain I- ja II-luokan latujen jälkeen.

Latu nopeammin hyvässä kunnossa kuin maantie?

Alempiluokkaisilla maanteillä ajetaan suolaa tai hiekkaa 6–8 tunnin kuluttua ilmoituksesta liukkaudesta. On siis mahdollista, että I-luokan hiihtoladut ovat nopeammin hyväkuntoisia kuin pienet maantiet.

Esimerkiksi Varkaudessa hiihtolatujen kunnostus on ulkoistettu Destialle, joka puolestaan on jakanut ladut aliurakoitsijoille. Kaupungilla on erillinen alueurakan valvoja, jonka tehtävänä on seurata muun muassa hiihtolatujen kuntoa. Lisäksi seurantajärjestelmästä voi nähdä reaaliaikaisesti (siirryt toiseen palveluun) hoidetut latuosuudet.

Destian viestinnän mukaan entinen Tieliikennelaitos hoitaa hiihtolatuja Varkauden lisäksi Hämeenlinnan Tuuloksessa, Lammilla ja Hauhossa osana kaupungien urakoita. Esimerkiksi Kuopiossa, jossa latuja on Suomen mittakaavassa paljon, vajaat 500 kilometriä, latuja hoitaa kaupungin liikelaitos.

Kuopiossa ainoa I-luokan latu on 30 kilometrin hiihtolenkki Puijolla. Sen ladut ajetaan viisi kertaa viikossa, joista vähintään yhden kerran viikonlopun aikana sääolosuhteet huomioon ottaen. II- ja III-luokan ladut huolletaan Kuopiossa 2–3 kertaa viikossa, joista yksi kerta viikonloppuna.

Latukoneiden tilalla mönkijät

Hiihtolatujen kunto on asia joka puhuttaa hiihtäjiä vuodesta toiseen. Esimerkiksi Varkauden kaupungille palautetta satelee päivittäin. Osaa hiihtäjistä närästää muun muassa se, että hiihtolatuja kunnostetaan mönkijöiden avulla eikä moottorikelkan tai latukoneen avulla.

– Jos yhtään on hiihtoa harrastanut, niin eron kyllä huomaa. Ei se mönkijä tee lähellekään yhtä hyvää latua kuin latukone, kritisoitiin Facebookissa Varkauden ilmoitustaulu -ryhmässä

Kuopion kaupungin hiihtolatujen valvoja Mika Venäläinen kertoo, että yleisin harmituksen aihe hiihtäjillä on se, ettei latu ole ideaalissa kunnossa aina.

– Latukoneen vauhti on 10 kilometriä tunnissa ja kaupunkialueella on kaksi latukonetta, Venäläinen kertoo.

Pääasiassa kuntien I-luokan latuja ovat suosituimmat latuosuudet, jotka yleensä ovat myös valaistuja.