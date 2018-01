Ensi- ja turvakoti avasi pop up -pisteen kauppakeskukseen

Tampereen Ensi- ja turvakoti on tahtonut tuoda po pup Puhurin kauppakeskukseen, koska työntekijät tahtovat jalkautua ihmisten pariin. Matalan kynnyksen toiminnalla pyritään luomaan puitteita spontaaniin kohtaamiseen.

– Nyt ei tarvitse murehtia, että lähdenkö jonnekin erityisesti hakemaan apua. Jos haluaa tulla keskustelemaan, vaihtamaan ajatuksia tai vain kuluttamaan aikaa, pop up Puhuri on tehty juuri sitä varten, linjaa Tampereen Ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Maria Länsiö.

Toiminnanjohtaja Maria Länsiö Tampereen Ensi- ja turvakodista toivottaa kauppakeskusasiakkaat tervetulleeksi Pop up Puhuriin. Kai Pohjanen / Yle

Kuten kauppakeskuksissa yleensä, myös Koskikeskuksessa pyörii paljon nuoria. Puhurin yksi tavoite on kohdata myös heitä omassa ympäristössään.

– Haluaisimme kertoa nuorille, että myös heille on monenlaisia palveluja tarjolla, kertoo Tampereen Ensi- ja turvakodin avopalvelujen johtaja Jaana Vaittinen. Hän toivoo, että tilalla olisi matala kynnys myös nuorten kysymyksille.

Puhurin toiminta tulee muodostumaan kävijöidensä näköiseksi, mutta valmiita suunnitelmiakin Ensi- ja turvakodin työntekijöiltä löytyy. Jaana Vaittinen kertoo, että kaiken ikäsille ihmisille pyritään tarjoamaan toimintaa ja palveluita. Vauvaperheille on suunnitteilla uni- ja päivärytmiohjausta ja lapsiperheille leikkituokioita sekä isommille että pienemmille lapsille. Nuorille tarkoitetut tapahtumat sijoitetaan iltaan.

Avajaisten kunniaksi ja pienten vieraiden iloksi Popup Puhurissa täytetiin myös ilmapalloja. Kai Pohjanen / Yle

Aikuisten kanssa Puhurissa voidaan keskustella perheen hyvinvoinnista tai kriiseistä. Myös erotilanteet puhuttavat aikuisia. Kauppakeskuksessa asioville ikäihmisille yhdistyksen fysioterapeutti voi tehdä omia toimintatuokioitaan.

Avopalvelun johtaja Jaana Vaittinen lupaa, ettei miehiäkään ole matalan kynnyksen kohtaamispaikassa unohdettu.

– Luonnollisesti miehiä koskettavat isyyteen liittyvät asiat. Toivomme, että helppo tavoitettavuus mahdollistaa sen, että myös miehet voivat tulla puhumaan parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisesta, Vaittinen sanoo..

Avopalvelujen johtaja Jaana Vanninen lupaa Popup Puhurin tarjoavan jokaiselle jotain vauvasta vaariin - myös miehille. Kai Pohjanen / Yle

Ensi- ja Turvakoti on kutsunut pop up-toimintaan mukaan myös muita Tampereella toimivia järjestöjä. Pop up -pisteen perustaminen kauppakeskukseen on järjestöltä merkittävä taloudellinen investointi. Tampereen Ensi- ja turvakoti on kiinnittänyt toimintaa varten yhden työntekijän kauppakeskuksen pisteeseen ja järjestön muut työntekijät ovat paikalla kauppakeskuksessa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

– Kyllähän tässä järjestön eurot melko lailla kolisee, mutta uskotaan ja toivotaan, että se on enemmän kuin sen arvoista, Maria Länsiö pohtii.

Pop up Puhuri toimii kauppakeskuksessa aluksi helmikuun loppuun. Mikäli tarvetta löytyy ja molemmat osapuolet ovat toimintaan tyytyväisiä, toiminta jatkuu kuukausi kerrallaan.