SAK runnomaan omaa malliansa – työttömälle vain varoitus leikkausten sijaan

Suomen suurin ammattijärjestö SAK ehdottaa hallituksen aktiivimallille lievennyksiä.

Keskusjärjestön vaihtoehdossa työttömälle annettaisiin työttömyyskorvauksen leikkauksen sijaan varoitus, jos työtön ei osallistu viranomaisten aktivointitoimiin tai etsi vaaditusti töitä. Varoituksen jälkeen karensseja voisi ehdotuksen mukaan kiristää asteittain.

Järjestön keskustelun avaukseksi ehdottamassa vaihtoehdossa huomio on nykyisen työvoimapolitiikan ankarissa karensseissa (siirryt toiseen palveluun). Jos työtön ei täytä työn hakemisen ehtoja, kieltäytyy tarjottavista työtarjouksista tai eroaa töistä, hänelle voi nykyisten säännösten mukaan rapsahtaa enimmillään 90 päivän korvaukseton työttömyys.

– Aktiivimalli on kumottava ja karenssit yksinkertaistettava. Nykyiset karenssit ovat kohtuuttomia ja liian monimutkaisia ymmärtää, hankepäälikkö Saana Siekkinen vaati liittopäättäjien esityksessä.

SAK:n vaihtoehdossa työtön voi välttää karenssin korjaamalla virheen tai olemalla esimerkiksi töissä. Ehdotuksessa korostetaan myös sitä, että työttömille tarjotaan nykyistä paremmat työvoimapalvelut.

Lakkovaatimukset yhtenä mallina

SAK:n vaihtoehtoa (siirryt toiseen palveluun)on esitelty yli 600 SAK:n liittöpäättäjän tilaisuudessa Helsingin Messukeskuksessa. Kokous on osa keskusjärjestön toimia, joilla se yrittää kumota hallituksen jo päättämän aktiivimallin. Liittopäättäjiä ei ole aikaisemmin kokoontunut vastaavaan tilaisuuteen.

- Emme hyväksy jatkuvia leikkauksia. Työtä vailla olevia ei pidä nöyryyttää, muistutti Kai Laaksonen auto- ja kuljetusalan AKT:sta.

Laaksosen kysyi satapäisen yleisön edessä, mitkä ovat ne teot, joilla saadaan päättäjät heräämään.

– Lakko, kuului välihuuto kuulijoiden joukosta.

Välihuuto sai osakseen aika vähän taputuksia.

Ollaan poissa töistä 2.2, ehkä sitten kiinnostaa, Vesa Niininen

Tilaisuudessa kuultiin myös AKT:n satamatyöntekijöiden terveiset tilaisuuteen. Satamaväki ja myös SAK:n Rakennusliiton puolesta vaadittiin järeämpiä toimia hallituksen työllisyyspolitiikkaa vastaan. Pelkästään mielenilmaus Helsingin Senaatintorilla reilun viikon päästä ei riitä toimiksi hallitusta vastaan. Myös palvelualojen puolella on kannatusta kovemmille toimille.

– Ollaan poissa töistä 2.2, ehkä sitten kiinnostaa, valtuuston jäsen Vesa Niininen Teollisuusliitosta muistutti jo sovitusta painostuskeinosta.

Työttömiltä on viety tuhkat pesästä. Jos annamme köyttä, he tulevat viemään enemmän. Raja on tässä. Jari Nieminen

SAK:n tavoitteena on jatkaa vuoden aikana työllisyyspolitiikan uudistamista muun muassa kehittämällä omaa malliaan. He lupaavat myös ehdotuksia työttömyyskassoille työllistämisen kehittämiseksi.

– Kaikki työttömät ovat keskenään erilaisia, ja siksi he tarvitsevat yksilöllistä ja henkilökohtaista palvelua. Puhelinsoitto ei riitä, työtön on tavattava kasvotusten heti työttömyyden alussa, sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen SAK:sta kertoo.

SAK:n kokouksen jälkeen keskusjärjestön alaisten liittojen hallitukset kokoontuvat vielä erikseen miettimään jatkotoimia.

Elintarviketyölaisten liiton Jari Niemisen mukaan raja on tullut vastaan.

– Työttömiltä on viety tuhkat pesästä. Jos annamme köyttä, he tulevat viemään enemmän. Raja on tässä.