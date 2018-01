Oscar-ehdokkaat julkaistiin: The Shape of Water tavoittelee 13:a pystiä

Eniten ehdokkuuksia on elokuvista saanut fantasiaseikkailu The Shape of Water.

Helmikuun alussa Suomessa ensi-iltaan tuleva The Shape of Water kahmi eniten Oscar-ehdokkuuksia.

Kylmän sodan aikaan sijoittuva satu The Shape of Water teki vaikutuksen Oscar-palkintojen raatiin. Guillermo del Toron ohjaama elokuva sai eniten, eli 13 ehdokkuutta. Se tavoittelee muun muassa parhaan elokuvan, ohjaajan ja naispääosan palkintoa.

Sen kova kilpakumppani on toisen maailmansodan kauhuista kertova Dunkirk, joka vei kahdeksan ehdokkuutta. Kolmanneksi eniten ehdokkuuksia kahmi rikosdraama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Parhaan miesnäyttelijän oscarista kilpailevat muun muassa Daniel Day Lewis ja Denzel Washington. Naispääosan voittoa tavoittelee muun muassa Meryl Streep.

Oscareiden voittajat valitaan maaliskuun alussa. Yle Teema lähettää Oscar-gaalan suorana televisiossa ja Yle Areenassa 4.3. ja 5.3. välisenä yönä kello 1.30 alkaen.

Paras elokuva

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Paras ohjaaja

Christopher Nolan (Dunkirk)

Jordan Peele (Get Out)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)

Guillermo del Toro (The Shape of Water)

Paras naispääosa

Sally Hawkins (The Shape of Water)

Frances McDormand (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

Margot Robbie (I, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (The Post)

Paras miespääosa

Timothee Chalamet (Call Me By Your Name)

Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)

Daniel Kaluuya (Get Out)

Gary OIdman (Darkest Hour)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq)

Paras naissivuosa

Mary J Blige (Mudbound)

Alison Janney (I, Tonya)

Lesley Manville (Phantom Thread)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (The Shape of Water)

Paras miessivuosa

Willem Dafoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Richard Jenkins (The Shape of Water)

Christopher Plummer (All the Money in the World)

Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Paras vieraskielinen elokuva

A Fantastic Woman (Chile)

The Insult (Libanon)

Loveless (Venäjä)

On Body and Soul (Unkari)

The Square (Ruotsi)