Remontti ajaa Aallon teatterin evakkoon Seinäjoella – 200 neliön näyttämö vaihtuu 70 neliöön ja nostalgiaan

Seinäjoen kaupunginteatterin ensimmäinen ensi-ilta Vanhalla teatterilla on Pöyrööt, jonka lukuharjoitus järjestettiin 23. tammikuuta 2018.

Vanha teatteri varustetaan evakon ajaksi nykyaikaisella tekniikalla sen, mitä on mahdollista. Nähtäväksi jää, palaavatko kummituksetkin sinne kummittelemaan!

Alvar Aallon suunnittelema Seinäjoen kaupunginteatteri oli uusi ja hieno, kun se 30 vuotta sitten otettiin käyttöön. Hieno se on edelleen, mutta ajan kuluessa uusikin rapistuu tai jää teknisessä kehityksessä jälkeen.

Osa Seinäjoen kaupunginteatterin toiminnoista siirtyy nyt pariksi-kolmeksi vuodeksi Seinäjoen vanhalle kaupunginteatterille.

Puskantiellä toimiva rakennus on toiminut viimeiset vuodet nuorisokeskuksena ja monien harrastajaryhmien näyttämönä. Maaliskuussa siellä on vuorossa ensimmäinen kaupunginteatterin ensi-ilta sitten 1987. Hetki on nostalginen sekä yleisölle että osalle henkilökuntaa.

– En arvannut, että tänne vielä palataan, mutta tämä oli mukava paikka, meillä oli vähän henkilökuntaa ja hyvä yhteishenki. Miellyttäviä muistoja, sanoo näyttämömestari Heikki Mäkynen, joka on työskennellyt Seinäjoen kaupunginteatterissa 1981 lähtien.

Seinäjoen vanha kaupunginteatteri Hanne Leiwo/Yle

Ei ne suuret salit, vaan täydet katsomot

Seinäjoen kaupunginteatterin remontti on teatteriteknistä peruskorjausta. Sen tulos ei ehkä näy yleisölle sellaisenaan, mutta tavoitteena on, että remontin myötä esitysten toimivuus, laitteiden toimintavarmuus ja esimerkiksi työturvallisuus paranevat.

Remontti sulkee teatterin suuren näyttämön kolmena kesänä 2018, 2019 ja 2020. Siihen on varattu rahaa noin viisi miljoonaa euroa, kertoo toimitusjohtaja Markko Heinonen.

Vanhalle teatterille on varattava esitysten ajaksi vahtimestari-, lipunmyynti- ja muut palvelut. Se maksaa. Taloudellisia vaikutuksia on myös sillä, että Vanhan katsomoon mahtuu 193 katsojaa – Aallon teatterin suureen saliin 429.

– Varmasti lipputulot ja katsojaluvut tulevat olemaan pienemmät, mutta pyritään siihen, että katsomot ovat täydempiä niissä esityksissä, mitä molemmissa taloissa on. Ei sen pudotuksen pitäisi merkittävä olla ja kaikkihan on lopulta kiinni ohjelmistovalinnoista, mitä ihmiset päättää tulla katsomaan. Vaikka on isot salit, jos näytelmä ei kiinnosta, voi olla, ettei sekään kerää katsojia riittävästi, Heinonen sanoo.

Seinäjoen vanha kaupunginteatteri on Puskantiellä. Hanne Leiwo/Yle

"Se oli sellaista koluutesta"

Näyttämömestari Heikki Mäkynen ja käyttöpäällikkö Jouni Palovaara palaavat nyt Vanhalle 30 Aallon teatterilla vietetyn työvuoden jälkeen.

Muutto on erilainen kuin 1987, kun Vanhalta lähdettiin uuden teatterin uusiin tiloihin.

– Se tapahtui vaiheittain ja saatiin uuteen uutta kalustoa, joka oli pääosin paikoilleen laitettuna, kun sinne mentiin, Jouni Palovaara sanoo.

Aallon teatterissa suurella näyttämöllä on tilaa noin 200 neliötä, Vanhalla näyttämön koko on 60-70 neliötä. Aallon teatterin suuren näyttämön korkeus on parhaimmillaan 14 metriä, Vanhan 2,4 metriä.

– Olen joskus miettinyt, miten me tänne mahduttiin ja saatiin isojakin musikaaleja tehtyä. Kyllä tämä unohtui aika nopeasti, kun oli mahtavaa päästä uuteen, mutta ajoittain tulee muistoja mieleen, Palovaara jatkaa.

Näyttämömiehenä Seinäjoen kaupunginteatterissa aloittanut Heikki Mäkynen muistaa Vanhan näyttämön haasteet.

– Katto on matala ja se teetti enemmän työtä, Mäkynen sanoo.

Tekniikkakin oli 30 vuotta sitten erilaista.

– Oli naruja katossa ja virityksiä. Savukoneet ja pyrotekniikkaa tuli, Mäkynen muistaa.

– Esimerkiksi Kaislikossa suhisee -näytelmässä tehtiin kaikki äänet sivunäyttämöllä esimerkiksi pillillä. Se oli sellaista koluutesta.

Nyt teatteri vie Vanhalle mukanaan nykytekniikkaa, joka remontin jälkeen jää sinne harrastajaryhmien käyttöön. Toisaalta, teatteri saa myös hyötyä niistä teknisistä muutoksista, joita Seinäjoen kaupungin nuorisotoimen toimiessa tiloissa sinne on tehty.

Osa Seinäjoen kaupunginteatterin toiminnasta siirtyy Vanhalle teatterille Aallon teatterin teatteritekniikkaremontin ajaksi. Hanne Leiwo/Yle

Ääniä katsomon alta?

Kaupunginteatterin muutto Vanhalle järjestettiin näyttävänä kulkueena halki Seinäjoen keskustan tänään tiistaina. Ensimmäinen ensi-ilta on Pöyrööt 10. maaliskuuta.

Vanhan esityksissä kannattaa seurata sekä näyttämön tapahtumia että höristää korviaan myös katsomon alaisten äänien varalta.

– Tänne liittyy kummitusjuttuja. Katsomon alta alkoi kuulua kolinaa ja kun käytiin katsomassa, ketään ei näkynyt eikä ovi käynyt, Mäkynen kertoo teatterilla kuulluista äänistä.

– Kummitukset jäivät tänne. Nyt odotetaan innolla, kuuluuko [niistä] mitään merkkejä.